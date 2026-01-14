ETV Bharat / lifestyle

মাঘৰ বিহু আহিল...মাঘ বিহুত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা

ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল ভোগালীৰ আনন্দ-উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই উপলক্ষে এনেদৰে আপোনাৰ পৰিয়াল তথা আপোনজনক জনাওক শুভেচ্ছা

Magh Bihu Wishes In Assamese
মাঘৰ বিহু আহিল...মাঘ বিহুত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা (INSTAGRAM)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 14, 2026 at 3:45 PM IST

মাঘৰ বিহুক লৈ উখল-মাখল ৰাজ্য ৷ জাতীয় উৎসৱ বিহুৱে অসমীয়া সমাজৰ ঐক্য আৰু মিলাপ্ৰীতিৰ ভাৱ অটুট ৰাখে ৷ বিহুৰ সকলো কামেই সমূহীয়াভাৱে কৰা হয়, যিয়ে মানুহৰ মাজত ঐক্যভাৱ বৃদ্ধি কৰে ৷ বিহুৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিয়ে এক নিজস্ব পৰিচয় বহন কৰিছে ৷ আজি ভোগালীৰ উৰুকা ৷ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ বিহুত ইজনে সিজনক শুভকামনা জনোৱাটো এক পৰম্পৰা ৷

এই সময়ছোৱাত আপোনজনক জনাওক শুভকামনা…

  • নিয়ৰ সৰা গধুলি.. মাঘৰ জাননী.. মেজিৰ তলৰ ধেমালি, ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ
  • মেজিৰ অগ্নিশিখাই সমাজৰ পৰা সকলো অপশক্তি বিনাশ কৰি শুভ শক্তি সঞ্চাৰেৰে কঢ়িয়াই আনক অনাবিল সুখ-শান্তি আৰু অপৰিসীম সমৃদ্ধিৰ মধুৰ বাৰ্তা ৷
  • ভোগালীৰ ভোগেৰে আৰু মেজিৰ উমেৰে সমৃদ্ধিশালী হওক সকলোৰে জীৱন ৷ ভোগালীৰ ওলগ জনালোঁ ৷
  • মেজিৰ জুইয়ে নাশ কৰক সকলো অপায়-অমংগল, সকলোৰে জীৱনত বোৱাই আনক শান্তিৰ নিজৰা ৷ ভোগালীৰ ওলগ জনালোঁ ৷
  • অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন ভোগালী বিহুৰ শুভকামনা ৷
  • সোণগুটিৰে উপচি পৰা ভঁৰাল ঘৰবোৰে কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বুকুত জগাই তুলিছে নতুন আশা ৷ সমূহ অসমবাসীক ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ ৷
  • ঢেঁকীৰ মাত, আখলত পিঠা-পনা, ভেলাঘৰ বা মেজিঘৰত জ্যেষ্ঠ তথা অনুজসকলৰ ৰঙেৰে জীপাল সময়বোৰত অগ্নি দেৱতাৰ মন্ত্রপূত ধ্বনিয়ে কঢ়িয়ায় মাংগলিক শুভ বার্তা ৷
  • ভোগালীৰ উলাহে সকলোৰে মনলৈ ন উদ্যম আৰু প্ৰাণলৈ কঢ়িয়াই আনক, তাৰেই কামনাৰে ভোগালীৰ ওলগ জনালোঁ ৷
  • ৰং-ৰহইচ, পিঠা-পনাকে ধৰি চহকী ঐতিহ্যৰে সমৃদ্ধ ভোগালী বিহু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ অংশ ৷ সকলোকে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ ৷
  • নিয়ৰ সৰা গধূলি.. মাঘ মাহৰ জাননী.. মেজিৰ তলৰ ধেমালি.. চোৱা আহি পালে ভোগালী.. ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক আৰু হিয়াভৰা ওলগ জনাইছো ৷
  • আপোনাক তথা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো ৷
  • সমূহ অসমবাসী ৰাইজক চেনেহৰ ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছো ৷
  • মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা/ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ভোগালীৰ ওলগ জনালো ৷ মেজিৰ জুইয়ে যেন সকলো অমংগল,হিংসা-বিদ্বেষ পুৰি শেষ কৰে ৷তাৰেই কামনা কৰিছো ৷
  • সকলোকে আগতিয়াকৈ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ৷
  • মোৰ সমূহ বন্ধু, বান্ধৱীলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ৷
  • মেজিৰ পবিত্র জুইয়ে সকলোৰে হৃদয় উমাল কৰি তোলক ৷তাৰেই কামনা কৰিছো ৷
  • এই মেজিৰ জুইত নিপাত যাওঁক সকলোৰে অসূয়া-অপ্রীতি ৷ মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা ৷
  • ভোগালীৰ ওলগ জনালো ৷ এই বিহুয়ে প্রতিজন অসমীয়াৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা ৷
  • ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীয়ে সকলোৰে মনবোৰ সমৃদ্ধ কৰি তোলক ৷
  • এই ভোগালীয়ে কঢ়িয়াই আনক সকলোৰে জীৱনলৈ আনন্দ আৰু উল্লাস ৷ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ জনাইছো ৷
  • তোমালৈ মাঘ বিহুৰ হিয়াভৰা শুভকামনা জনালো ৷ পিঠা-পনা খাই জীৱনটো উপভোগ কৰা ৷
  • আপোনাৰ লগতে আপোনৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালো ৷ আগন্তুক দিনবোৰে যাতে আপোনালৈ সুখ-শান্তি কঢিয়াই আনক ৷ তাৰেই কামনা কৰিলো ৷
  • অনাগত দিনবোৰ ভোগালীৰ ভোগেৰে উপচি পৰক তাৰেই শুভকামনা ৷
  • ভোগালী বিহুৰ হিয়াভৰা ওলগ জনালো ৷ ভোগালীৰ ভোগে জীপাল কৰক অসমবাসীৰ মন ৷
  • প্ৰীতিৰ ভোজে সুদৃঢ় কৰক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী ৷ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা ৷
  • ভোগালীয়ে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক একতা, শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ, তাৰে কামনা কৰিলো ৷
  • আমাৰ বাপতি সাহোন ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • উৰুকাৰ এই ক্ষণত সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ লগে-ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ এই সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা অটুট ৰাখি উলহ মালহেৰে পাৰ হওঁক ভোগালীৰ উৰুকা ৷
  • ভোগালী বিহুৱে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক ৷ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী ডাল আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰক ৷

