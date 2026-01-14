মাঘৰ বিহু আহিল...মাঘ বিহুত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা
ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া কেৱল ভোগালীৰ আনন্দ-উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই উপলক্ষে এনেদৰে আপোনাৰ পৰিয়াল তথা আপোনজনক জনাওক শুভেচ্ছা
Published : January 14, 2026 at 3:45 PM IST
মাঘৰ বিহুক লৈ উখল-মাখল ৰাজ্য ৷ জাতীয় উৎসৱ বিহুৱে অসমীয়া সমাজৰ ঐক্য আৰু মিলাপ্ৰীতিৰ ভাৱ অটুট ৰাখে ৷ বিহুৰ সকলো কামেই সমূহীয়াভাৱে কৰা হয়, যিয়ে মানুহৰ মাজত ঐক্যভাৱ বৃদ্ধি কৰে ৷ বিহুৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিয়ে এক নিজস্ব পৰিচয় বহন কৰিছে ৷ আজি ভোগালীৰ উৰুকা ৷ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণ বিহুত ইজনে সিজনক শুভকামনা জনোৱাটো এক পৰম্পৰা ৷
এই সময়ছোৱাত আপোনজনক জনাওক শুভকামনা…
- নিয়ৰ সৰা গধুলি.. মাঘৰ জাননী.. মেজিৰ তলৰ ধেমালি, ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ
- মেজিৰ অগ্নিশিখাই সমাজৰ পৰা সকলো অপশক্তি বিনাশ কৰি শুভ শক্তি সঞ্চাৰেৰে কঢ়িয়াই আনক অনাবিল সুখ-শান্তি আৰু অপৰিসীম সমৃদ্ধিৰ মধুৰ বাৰ্তা ৷
- ভোগালীৰ ভোগেৰে আৰু মেজিৰ উমেৰে সমৃদ্ধিশালী হওক সকলোৰে জীৱন ৷ ভোগালীৰ ওলগ জনালোঁ ৷
- মেজিৰ জুইয়ে নাশ কৰক সকলো অপায়-অমংগল, সকলোৰে জীৱনত বোৱাই আনক শান্তিৰ নিজৰা ৷ ভোগালীৰ ওলগ জনালোঁ ৷
- অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন ভোগালী বিহুৰ শুভকামনা ৷
- সোণগুটিৰে উপচি পৰা ভঁৰাল ঘৰবোৰে কৃষিজীৱী ৰাইজৰ বুকুত জগাই তুলিছে নতুন আশা ৷ সমূহ অসমবাসীক ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ ৷
- ঢেঁকীৰ মাত, আখলত পিঠা-পনা, ভেলাঘৰ বা মেজিঘৰত জ্যেষ্ঠ তথা অনুজসকলৰ ৰঙেৰে জীপাল সময়বোৰত অগ্নি দেৱতাৰ মন্ত্রপূত ধ্বনিয়ে কঢ়িয়ায় মাংগলিক শুভ বার্তা ৷
- ভোগালীৰ উলাহে সকলোৰে মনলৈ ন উদ্যম আৰু প্ৰাণলৈ কঢ়িয়াই আনক, তাৰেই কামনাৰে ভোগালীৰ ওলগ জনালোঁ ৷
- ৰং-ৰহইচ, পিঠা-পনাকে ধৰি চহকী ঐতিহ্যৰে সমৃদ্ধ ভোগালী বিহু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ অংশ ৷ সকলোকে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ ৷
- নিয়ৰ সৰা গধূলি.. মাঘ মাহৰ জাননী.. মেজিৰ তলৰ ধেমালি.. চোৱা আহি পালে ভোগালী.. ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক আৰু হিয়াভৰা ওলগ জনাইছো ৷
- আপোনাক তথা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো ৷
- সমূহ অসমবাসী ৰাইজক চেনেহৰ ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছো ৷
- মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা/ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা ভোগালীৰ ওলগ জনালো ৷ মেজিৰ জুইয়ে যেন সকলো অমংগল,হিংসা-বিদ্বেষ পুৰি শেষ কৰে ৷তাৰেই কামনা কৰিছো ৷
- সকলোকে আগতিয়াকৈ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ৷
- মোৰ সমূহ বন্ধু, বান্ধৱীলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ৷
- মেজিৰ পবিত্র জুইয়ে সকলোৰে হৃদয় উমাল কৰি তোলক ৷তাৰেই কামনা কৰিছো ৷
- এই মেজিৰ জুইত নিপাত যাওঁক সকলোৰে অসূয়া-অপ্রীতি ৷ মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা ৷
- ভোগালীৰ ওলগ জনালো ৷ এই বিহুয়ে প্রতিজন অসমীয়াৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা ৷
- ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীয়ে সকলোৰে মনবোৰ সমৃদ্ধ কৰি তোলক ৷
- এই ভোগালীয়ে কঢ়িয়াই আনক সকলোৰে জীৱনলৈ আনন্দ আৰু উল্লাস ৷ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ জনাইছো ৷
- তোমালৈ মাঘ বিহুৰ হিয়াভৰা শুভকামনা জনালো ৷ পিঠা-পনা খাই জীৱনটো উপভোগ কৰা ৷
- আপোনাৰ লগতে আপোনৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালো ৷ আগন্তুক দিনবোৰে যাতে আপোনালৈ সুখ-শান্তি কঢিয়াই আনক ৷ তাৰেই কামনা কৰিলো ৷
- অনাগত দিনবোৰ ভোগালীৰ ভোগেৰে উপচি পৰক তাৰেই শুভকামনা ৷
- ভোগালী বিহুৰ হিয়াভৰা ওলগ জনালো ৷ ভোগালীৰ ভোগে জীপাল কৰক অসমবাসীৰ মন ৷
- প্ৰীতিৰ ভোজে সুদৃঢ় কৰক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী ৷ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা ৷
- ভোগালীয়ে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক একতা, শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ, তাৰে কামনা কৰিলো ৷
- আমাৰ বাপতি সাহোন ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- উৰুকাৰ এই ক্ষণত সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ লগে-ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ এই সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা অটুট ৰাখি উলহ মালহেৰে পাৰ হওঁক ভোগালীৰ উৰুকা ৷
- ভোগালী বিহুৱে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক ৷ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী ডাল আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰক ৷
