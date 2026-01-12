ETV Bharat / lifestyle

ভোগালী বিহুত এনেদৰে পৰিয়াল তথা আপোনজনলৈ প্ৰেৰণ কৰক শুভেচ্ছা বাৰ্তা

পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী ৷ আগন্তুক ১৩ জানুৱাৰীত সমূহ অসমীয়াই পালন কৰিব উৰুকা গতিকে আপুনিও তলত দিয়া ধৰণে আপোনজনক জ্ঞাপন কৰিব পাৰে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা-

Magh Bihu 2026 Wishes Bhogali Bihu Best Quotes for Family And Friends
ভোগালী বিহুত এনেদৰে পৰিয়াল তথা আপোনজনলৈ প্ৰেৰণ কৰক শুভেচ্ছা বাৰ্তা (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 12, 2026 at 5:24 PM IST

মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী ৷ পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী ৷ আগন্তুক ১৩ জানুৱাৰীত সমূহ অসমীয়াই পালন কৰিব উৰুকা ৷ এই নিশা সকলোৱে লগে ভাগে মিলি ভেলাঘৰত বা ঘৰত মাছে মঙহে খাব ৷ এই বিহুত খাবলৈ সকলোৰে ওচৰত কিবা অলপ থাকে, যাৰ বাবে এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও কয় ৷ উৰুকাৰ পাছত ১৪ জানুৱাৰীত সকলোৱে মেজিৰ উম লব আৰু ১৫ জানুৱাৰীত মাঘৰ ১ তাৰিখ ৷

এই সময়ছোৱাত সকলোৱে আপোনজনক প্ৰেৰণ কৰে হেঁপাহৰ বিহুটিৰ শুভেচ্ছা ৷ গতিকে আপুনিও তলত দিয়া ধৰণে আপোনজনক মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে-

  1. আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আটাইলৈ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা ৷
  2. উৰুকাৰে প্ৰীতি ভোজে আপোনালোকৰ মাজত দৃঢ় কৰক সম্পৰ্কৰ এনাজৰী ৷ ভোগালীৰ শুভেচ্চা থাকিল ৷
  3. উৰুকাৰে ভোজে লৈ আনক সুখ শান্তি, মেজিৰ জুইয়ে দূৰ কৰক সকলো অসূয়া অপ্ৰীতি, হেঁপাহৰ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল ৷
  4. উৰুকা মানে ভোগ, ভোগ মানেই আনন্দ ৷ আশা কৰো এই বিহুয়ে তোমাৰ আৰু তোমাৰ পৰিয়াললৈ লৈ আনক অনবিল সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ৷ হেঁপাহৰ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা ৷
  5. মেজিৰ জুইত জাহ যাওক সকলো দুখ, হিংসা, দুৰ্নীতি ৷ সুখেৰে ভৰি পৰক সকলোৰে জীৱন ৷ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল ৷
  6. নতুন শস্যক আদৰাৰ এই উৎসৱে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ৷ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা ৷
  7. ভোগালীৰ আনন্দই সুখ-শান্তিৰে ভৰাই তোলক সকলোৰে জীৱন ৷ সকলোলৈ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷
  8. ব’হাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে, মাঘত সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰে ৷ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷
  9. উৰুকাৰ জুইৰ উত্তাপে উজ্বলাই তোলক অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱন ৷ মেজিৰ জুইয়ে নাশ কৰক সকলো অপায় অমংগল ৷ সকলোলৈ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷
  10. ভোগালীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা ৷ আশা কৰো ভঁৰালৰ সোণগুটিৰ দৰে সকলোৰে জীৱন ভৰি পৰক সুখ-শান্তিৰে ৷
  11. ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা । আহক সকলোয়ে মিলি ভোগালীৰ ভোজ খাও।
  12. ভোগালী বিহুয়ে সকলোৰে জীৱনলৈ সূখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক ৷ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী ডাল আৰু সুদৃঢ় কৰক ৷
  13. মেজিৰ অগ্নিশিখাই সমাজৰ পৰা সকলো অপশক্তি বিনাশ কৰি শুভ শক্তি সঞ্চাৰেৰে কঢ়িয়াই আনক অনাবিল সুখ-শান্তি আৰু অপৰিসীম সমৃদ্ধিৰ মধুৰ বাৰ্তা ৷ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা…
  14. ভোগালীৰ প্ৰাচুৰ্য আৰু পূৰ্ণতাই সকলোৰে মাজৰ সমন্বয়ৰ এনাজৰীডাল অধিক শক্তিশালী কৰক, তাৰেই কামনা ৷
  15. ভোগালীৰ ভোগে আনক শান্তি-সমৃদ্ধিৰ বতৰা ৷ আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈ মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ৷
  16. অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন, জাতিৰ প্ৰাণস্পন্দন, ভোগ, প্ৰাচুৰ্য্য আৰু অসমীয়াৰ সামূহিকতাৰ প্ৰতীক ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷
  17. ভোগালীৰ ভোগেৰে উপচি পৰক অনাগত দিনবোৰ ৷ তাৰেই শুভকামনাৰে মাঘ বিহুৰ শুভকামনা ৷
  18. ভোগালীৰ মেজিৰ জুইয়ে দাহ কৰক অসূয়া, অপ্ৰীতি, হিংসা, দুৰ্নীতি আৰু মেজিৰ জুইৰ তাপত উন্মেষিত হওক জাতিৰ সোণোৱালী সময় ৷ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো ৷
  19. এই ভোগালীয়ে অসম আৰু অসমীয়াৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক শান্তি, প্ৰগতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বতৰা ৷
  20. ভোগালীৰ উছাহ-আনন্দই উজ্জীৱিত কৰি তোলক প্রতিজন অসমীয়াৰ মন-প্ৰাণ ৷ নতুন উদ্যামেৰে অংশীদাৰ হওক কৰ্মমুখী জীৱন যাত্ৰাৰ ৷ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷
  21. ভোগালীয়ে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক একতা, শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ, তাৰে কামনাৰে শুভ মাঘ বিহু ৷
  22. আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়াললৈ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷ আশা কৰো, ধনে ধানে উপচি পৰক ঘৰ ৷
  23. মেজিৰ জুইত জাহ যাওত সকলো দুখ, হিংসা, দুৰ্নীতি ৷ সুখেৰে ভৰি পৰক জীৱন ৷ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা ৷
  24. সকলোলৈ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷ নতুন শস্যক আদৰাৰ এই উৎসৱে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ৷
  25. মেজিৰ জুইত নিপাত যাওক সকলো অসূয়া অপ্ৰীতি ৷ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ অলেখ শুভেচ্ছা ৷
  26. হেঁপাহৰ মাঘ বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা ৷ আশা কৰো অনাগত দিনবোৰ ভোগৰ আৰু আনন্দৰ হওক ৷
  27. মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা ৷ আশা কৰো এই পবিত্ৰ ক্ষণে আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ৷
  28. ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷ আশা কৰো মেজিৰ অগ্নিয়ে সমাজৰ সকলো অপশক্তি নাশ কৰি শুভ শক্তিৰ সঞ্চাৰেৰে কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ৷
  29. ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷ মেজিৰ জুইয়ে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াওক সকলো দুখ, দুৰ্দশা ৷
  30. মেজিৰ উমেৰে সমৃদ্ধ হওক জীৱন ৷ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা ৷
  31. ভোগালীৰ আনন্দই আপোনাৰ জীৱন সুখেৰে ভৰাই তোলক ৷ মাঘ বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা ৷
  32. ভোগালীয়ে কঢ়িয়াই আনক সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ৷ লগতে সুদৃঢ় কৰি তোলক আপোনজনৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ এনাজৰী ৷
  33. ভোগালীৰ আনন্দই সকলোৰে মনলৈ ন উদ্যম আৰু প্ৰাণলৈ কঢ়িয়াই আনক সঞ্জীৱনী শকতি ৷ ভোগালী বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা ৷
  34. ভোগালীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা ৷ আশা কৰো সদায় ধনে ধানে ভৰি থাকক ভঁৰাল, হওক সমৃদ্ধি ৷
  35. আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়াললৈ হেঁপাহৰ ভোগালীৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা ৷
  36. ভোগালী মানে ভোগ, ভোগালী মানে আনন্দ, ভোগালী মানে লগে ভাগে খোৱাৰ দিন ৷ আশা কৰো সদায় সুখ-সমৃদ্ধি আহক আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়াললৈ ৷ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল ৷

