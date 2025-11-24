আজি লাচিত দিৱস: সাহস তথা বীৰত্বৰ অমৰগাঁথাক ৰাজ্যজুৰি সোঁৱৰণ
অসমৰ ইতিহাসত জিলিকি থকা বীৰ যোদ্ধাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম বীৰ লাচিত বৰফুকন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় লাচিত দিৱস ৷
Published : November 24, 2025 at 12:52 PM IST
আজি লাচিত দিৱস । অসমৰ ইতিহাসত জিলিকি থকা বীৰ যোদ্ধাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম বীৰ লাচিত বৰফুকন । তেওঁৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে ২৪ নৱেম্বৰৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।
দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়- অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰিবলৈ এই এটি মাত্ৰ বাক্যই যেন যথেষ্ট ৷ এই বাক্যটিৰ সম্পৰ্কৰ ঐতিহাসিক সত্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ’লেও মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মুখৰ বচন হিচাপে যুগ-যুগান্তৰ ধৰি প্ৰচলিত এই সংলাপ ৷ এই এটি মাত্ৰ সংলাপৰ জৰিয়তেই ফুটাই তোলা হয় অসমীয়া জাতিৰ মহাবীৰ লাচিতৰ অদম্য সাহস, ত্যাগ আৰু বীৰত্বৰ অসাধাৰণ ছবি ৷ আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যই লাচিত দিৱসৰ শুভক্ষণত শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে এই জাতীয় বীৰজনাক ৷
১৬৭১ চনৰ নৱেম্বৰ মাহ ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ঠিয় হৈ নৰিয়া দেহাৰেই আগন্তুক এখন মহাৰণৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল আহোম সেনাৰ মহান সেনাপতি লাচিত বৰফুকন ৷ গাত প্ৰচণ্ড জ্বৰ লৈ শক্তিশালী মোগল সেনাক ভেটিবলৈ সাজু হোৱা লাচিতক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল দেহৰ যতন ল’বলৈ ৷ কিন্তু দেশৰ বিপদৰ সময়ত কিদৰে পাটীত পৰি থাকে প্ৰধান সেনাপতি!
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি উজাই অহা সহস্ৰ মোগল সেনাক ভেটিবলৈ ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰে লাচিত ৷ আৰু তাৰ পিছতে কাললৈ ইতিহাসৰ বুকুত সোণালী আখৰে লিপিবদ্ধ হয় বীৰত্বৰ সেই মহাগাঁথা ৷ মোগলৰ বিৰুদ্ধে শৰাইঘাট ৰণৰ শেষৰ ফালে শক্তিশালী মোগল সৈন্য বাহিনীৰ সমুখত বিপদত পৰিছিল আহোমৰ সেনা ৷ জয়ৰ আশা বাদ দি লাহে লাহে আহোম সৈন্যই পিছ হুঁহুকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷
সেইসময়ত দেহত অতিপাত জ্বৰ লাচিতৰ ৷ কিন্তু সেই নৰিয়া গাৰেই এখন নৌকাত উঠি প্ৰধান সেনাপতিৰ দায়িত্ব সুঁৱৰি মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আগবাঢ়ি আহে ৷ পিছ হুঁহুকিবলৈ লোৱা আহোম সেনাক উদ্দেশ্যি লাচিত বৰফুকনে দিয়ে দুৰ্জয় বাণী, “অসমীয়া ৰণুৱা সকল, মই যুঁজিহে মৰিম ৷ নাইবা মোক বঙালে ধৰি লৈ যাওক ৷ তোমালোক সুখেৰে ঘৰলৈ যোৱা ৷”
প্ৰধান সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ মুখৰ এই কথাখিনিয়ে আহোম সেনাক উৎসাহিত কৰে আৰু ৰণথলী এৰাৰ পৰিৱৰ্তে দুগুণ সাহসেৰে যুঁজ দি মোগলক পৰাস্ত কৰে ৷ লাচিতৰ এই অসাধাৰণ বীৰত্বৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ উঠে স্বয়ং মোগল সেনাপতি ৰামসিংহও ৷ শৰাইঘাটৰ এই অসীম বিজয়ে লাচিতক পাহৰায় আলাবৈ ৰণৰ অবাঞ্ছিত শোক ৷
এই আলাবৈ ৰণ আছিল আহোম আৰু মোগল সেনাৰ মাজত হোৱা এক ৰক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ৷ ১৬৬৯ চনৰ ৫ আগষ্টত বৰ্তমানৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আলাবৈ পাহাৰৰ সমীপত এই ৰণ সংঘটিত হৈছিল ৷ আলাবৈৰ ৰণক সাধাৰণতে অসমৰ ইতিহাসৰ এক ক’লা অধ্যায় হিচাপে বৰ্ণনা কৰি আহিছে বুৰঞ্জীবিদসকলে ৷ এক দুবিধাজনক পৰিস্থিতিত যুঁজ দি এই যুদ্ধত মোগল সেনাৰ বিনাৰ বিৰুদ্ধে একেদিনাই ৰণত পৰিছিল ১০,০০০ অসমীয়া সেনা ৷
অৱশ্যে শৰাইঘাট যুদ্ধ জয়ৰ কিছুদিন পিছতে জাতিৰ এই মহানায়কগৰাকীয়ে চিৰদিনলৈ চকু মুদে ৷ এই মহাবীৰগৰাকীলৈ সন্মান জনাই পিছত স্বৰ্গদেও উদয়াদিত্য সিংহই ১৬৭২ চনত ‘লাচিত মৈদাম’ নিৰ্মাণ কৰে ৷ লাচিত বৰফুকনৰ এই বীৰগাঁথাই সদায়েই অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে অসমীয়া জাতিক ৷ অৱশ্যে শৰাইঘাটৰ ৰণৰ পূৰ্বেই নিজৰ সাহস আৰু বীৰত্বৰ পৰিচয় দিছিল লাচিতে ৷
এনে গুণৰ বলতে একালৰ ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদৰ পৰা বৰফুকনৰ পদলৈ পদোন্নতি ঘটিছিল লাচিতৰ ৷ ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত থকাৰ সময়ত তেওঁ অতি দুৰ্দান্ত ঘোঁৰাক বশ কৰিছিল বুলি কথিত আছে ৷ ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পিছত ক্ৰমাৎ দুলীয়া বৰবৰুৱা, শিমুলগুৰীয়া ফুকন, দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছতহে তেওঁ বৰফুকন পদ লাভ কৰিছিল ৷
শৰাইঘাট জয়ৰ পিছত ১৬৭২ চনৰ ২৫ এপ্ৰিলত মৃত্যুবৰণ কৰা এইগৰাকী মহান বীৰৰ জন্ম হৈছিল ১৬২২ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত ৷ অসম আৰু অসমীয়াক চিৰদিনলৈ সাহস, ত্যাগ আৰু বীৰত্বৰ পাঠ দিয়া এইগৰাকী জাতীয় বীৰৰ সন্মানাৰ্থে প্ৰতিবছৰে তেওঁৰ জন্মদিন ২৪ নৱেম্বৰৰ দিনটো গোটেই অসমতে লাচিত দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ৷ আজি এই শুভক্ষণত অসমীয়া জাতিৰ মহাবীৰজনাক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ ৷
