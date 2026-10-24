কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা ২০২৬ : মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভৰ ধৰ্মীয়, আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক তাৎপৰ্য...
কিহেৰে পূজা কৰিলে দেৱী লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয় ? ক’ত লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে - জানো আহক ৷
Published : October 24, 2026 at 10:33 PM IST
হিন্দু ধৰ্মৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা পবিত্ৰ উৎসৱ হৈছে লক্ষ্মী পূজা । ধন, ঐশ্বৰ্য, সৌভাগ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ দেৱী মা লক্ষ্মীৰ আৰাধনা অসমকে ধৰি সমগ্ৰ পূব ভাৰতত অত্যন্ত ভক্তি আৰু উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় । সাধাৰণতে আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত (শাৰদীয় পূৰ্ণিমা বা কোজাগৰী পূৰ্ণিমা) এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ।
ভক্তসকলৰ বিশ্বাস যে এই পবিত্ৰ দিনটোত শুদ্ধ মনেৰে দেৱীৰ আৰাধনা কৰিলে ঘৰৰ অনাতন দূৰ হয় আৰু সংসাৰ ধন-ধানেৰে নদন-বদন হৈ পৰে । লক্ষ্মী পূজাৰ ধৰ্মীয়, আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত ৰোহিনী বল্লভ গোস্বামীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আলোকপাত কৰে ৷ সেই সন্দৰ্ভত তলত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হ’ল-
- বেদ আৰু পুৰাণত লক্ষ্মীৰ মহত্ব :
পণ্ডিত ৰোহিনী বল্লভ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘পৃথিৱীৰ আদি গ্ৰন্থ ঋকবেদত ১৬টা বিশেষ মন্ত্ৰ আছে, যাক ‘শ্ৰীসূক্ত’ বুলি কোৱা হয় । মা লক্ষ্মীৰ উপাসনা আৰু স্তুতিৰ বাবে এই শ্ৰীসূক্ত মন্ত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । পৌৰাণিক আখ্যান অনুসৰি, দেৱতা আৰু অসুৰসকলে যেতিয়া সমুদ্ৰ মন্থন কৰিছিল, তেতিয়া সাগৰৰ বুকুৰ পৰা ১৪ বিধ ৰত্ন লাভ কৰা গৈছিল । ইয়াৰে অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰত্ন আছিল স্বয়ং দেৱী লক্ষ্মী । যি তিথিত দেৱী আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, সেই পবিত্ৰ তিথিতে কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা কৰা হয় ।’’
- 'কোজাগৰী'ৰ অৰ্থ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন :
কোজাগৰী' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ওজাগৰে থকা ৷ অৰ্থাৎ এই পবিত্ৰ ৰাতিতে যিয়ে নুশুৱাকৈ লক্ষ্মীক স্মৰণ কৰিব, তেওঁৰ ঘৰলৈ মা লক্ষ্মীৰ আগমন ঘটিব । সেয়েহে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা ঘৰে ঘৰে বন্তি জ্বলাই সকলোৱে উলহ-মালহেৰে মা লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ অপেক্ষা কৰে । আনহাতে, ঘৰত যাতে অলক্ষ্মীৰ বাস নহয়, তাৰ বাবে দীপান্বিতাৰ দিনা অলক্ষ্মী পূজা কৰা হয় ।
- মা লক্ষ্মী ক'ত থাকে আৰু ক'ত নাথাকে ?
শাস্ত্ৰীয় নিয়ম অনুসৰি মা লক্ষ্মী কেৱল ধন-সম্পদৰ দেৱীয়েই নহয়, তেওঁ হৈছে পবিত্ৰতা আৰু নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতীক । পণ্ডিত গোস্বামীয়ে কয় -
- লক্ষ্মীৰ বাসস্থান : য’ত গুৰু, পিতৃ-মাতৃ আৰু অতিথিয়ে কেতিয়াও দুখ নাপায়; য’ত পাৰ চৰাই থাকে, খাদ্যৰ সম বিতৰণ হয়, মানুহে মিঠা আৰু কম কথা কয়; য’ত জ্ঞান-বিদ্যা আৰু গুণী লোকক শ্ৰদ্ধা কৰা হয়; আচাৰ-নীতি তথা সংস্কৃতি সুৰক্ষিত থাকে আৰু আনৰ বস্তুৰ প্ৰতি লোভ নাথাকে, তাত মা লক্ষ্মীয়ে চিৰকাল বাস কৰে ।
- লক্ষ্মী ক’ত নাথাকে : যিসকলে অনবৰতে মিছা কথা কয়, মিছা সাক্ষী দিয়ে, বিশ্বাসঘাটকতা কৰে, মন দুৰ্বল, চৰিত্ৰ বেয়া, ভয়াতুৰ, কৃপন, মহিলাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু অনবৰতে ঘৰত কাজিয়া-পেচাল কৰি থাকে, তাত লক্ষ্মী নাথাকে । ইয়াৰ উপৰি শোৱাৰ সময়ত ভৰি নুধুৱা, নগ্ন হৈ শোৱা বা গা ধোৱা, বেছি সময় শুই থকা আৰু লেতেৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা লোকৰ গৃহত মা লক্ষ্মীয়ে কেতিয়াও থিতাপি নলয় ।
- লক্ষ্মীৰ বাহন ফেঁচা আৰু ইয়াৰ বাৰ্তা :
পূজা-পাঠৰ লগত প্ৰকৃতি তথা প্ৰাণী জগতৰ এক গভীৰ সম্বন্ধ আছে । দেৱ-দেৱীসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে বাহন বাচি লৈছিল আৰু সেই অনুসৰি মা লক্ষ্মীৰ বাহন হৈছে ফেঁচা । ফেঁচাই দিনত নেদেখিলেও ৰাতি স্পষ্টককৈ দেখে ।
লক্ষ্মীয়ে বাহন হিচাপে ফেঁচাক লোৱাৰ আঁৰত দুটা মূল কাৰণ আছে । প্ৰথমটো হৈছে, ৰাতি জিৰণিৰ সময়ত ফেঁচাই যেনেদৰে সজাগ হৈ সকলো দেখে, ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে অহা কাইলৰ দিনটোক লৈ সুন্দৰকৈ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব । দ্বিতীয়তে, জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লওঁতে চাৰিওফালৰ পৰিস্থিতি চালি-জাৰি চাই ভৱিষ্যতৰ ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ’ব, সেই বিষয়ে ফেঁচাৰ দৰেই তীক্ষ্ণ আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব ।
- কিহেৰে পূজা কৰিলে লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয় ?
শাস্ত্ৰত লক্ষ্মী পূজাৰ দুটা প্ৰধান পদ্ধতি উল্লেখ আছে ৷ সেয়া হ’ল বৈদিক আৰু তান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া ।
- পদুম ফুল : পদুম ফুলেৰে পূজা কৰিলে মা লক্ষ্মী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু ঘৰৰ ঐশ্বৰ্য বৃদ্ধি হয় ।
- বেলেৰে হোম পুৰিলে ঘৰত কেতিয়াও ধনৰ অভাৱ নাথাকে ।
- তিল আৰু চাউল : তিল-চাউলেৰে পূজা কৰিলে লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয় ।
পণ্ডিতগৰাকীয়ে শেষত উল্লেখ কৰে যে মা লক্ষ্মীক নিজৰ গৃহত ধৰি ৰাখিবলৈ হ’লে মানুহ স্বয়ং শৃংখলাবদ্ধ আৰু পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন হ’ব লাগিব । কেৱল ধন-সম্পত্তি বিচৰাই নহয়, মনৰ পবিত্ৰতা আৰু সু-আচৰণহে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভৰ আচল চাবিকাঠী ।
বিঃদ্ৰঃ: এই বাতৰিৰ তথ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এয়া ইটিভি ভাৰতৰ নিজা মতামত নহয় ।