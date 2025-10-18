কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা অসমৰ কৃষক সমাজত ইয়াৰ তাৎপৰ্য

কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি তথা অসমৰ কৃষক সমাজত ইয়াৰ তাৎপৰ্য
অসমৰ তিনিওটা বিহুৰ ভিতৰত কাতি বিহুৰো নিজা তাৎপৰ্য আছে ৷ কাতি বিহুৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতিসমূহ জানো আহক-
অসমীয়াৰ তিনি বিহুৰ অন্যতম কাতি বিহু ৷ আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অসমীয়াই কাতি বিহু পালন কৰে ৷ এই দিনটোত ইমূৰৰ পৰা সিমুৰলৈ তুলসীৰ তলৰ চাকি আৰু আকাশবন্তিৰে অসমখন উদ্ভাসিত হয় ৷ কাতি বিহু বুলিলে তুলসীৰ তলৰ চাকিৰ কথা মনলৈ আহিলেও এই বিহুৰ সৈতে বিভিন্ন কৃষি সম্পৰ্কীয়, ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে ৷
অসমীয়াই এই কাতি বিহু ভোগ আৰু আনন্দৰ বিপৰীতে অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰে ৷ কিয়নো এই সময়ছোৱাত খেতিয়কৰ ভঁৰাল উদং হয়, অভাৱ-অনাটনে তেওঁলোকক হেঁচা মাৰি ধৰে ৷ সেয়েহে কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয় ৷
কাতি বিহু পালনৰ তাৎপৰ্য
কাতি বিহুৰ প্ৰচলিত লোকাচাৰসমূহে অসমীয়া জনজীৱনক এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ৷ অসমত জেঠ, আহাৰ, শাওণ মাহ হৈছে খেতিৰ বতৰ ৷ এই কেইমাহত তীব্ৰ সূৰ্যৰ পোহৰ মূৰত লৈ অশেষ কষ্টৰে খেতিয়কসকলে পথাৰত ভূঁই ৰুয়ে ৷ ইফালে, এই সময়তে পথাৰৰ শস্য নষ্টকাৰী কীট-পতংগৰো উপদ্ৰৱ বেছি হৈ পৰে ৷ পোক-পৰুৱা, চৰাই-চিৰিকটি আদিৰ লগতে প্ৰাকৃতিক উপসৰ্গসমূহে যাতে লহপহকৈ বাঢ়ি অহা ধাননি পথাৰখন বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে কাতি বিহুত পথাৰত চাকি জ্বলাই কৃষকে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ কিয়নো সেই সময়ত ধাননি পথাৰত থোক মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ সেয়েহে, কীট-পতংগ বা অন্যান্য প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ পৰা ভগৱান তথা লক্ষ্মীয়ে যাতে পথাৰখন ৰক্ষা কৰি ঘৰত উদং হ'বলৈ ধৰা ভৰাল পুনৰ শস্যৰে ভৰাই তোলে, তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনেৱা হয় ৷
আনহাতে, কাতি বিহুৰ দিনা ঘৰৰ ভিতৰ-বাহিৰ, পদূলি আদি চাফা হৈ থাকিলেহে লক্ষ্মীদেৱীয়ে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিষটোও লোকবিশ্বাসৰ অন্তৰ্গত ৷ সেয়েহে, এই দিনটোত প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰ-ভিতৰ পৰিষ্কাৰ কৰি চৌপাশ ধুনীয়াকৈ ৰাখে ৷ সন্ধিয়া প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই চোতালৰ আগত বা ভঁৰালৰ কাষত নতুন মাটিৰে ঢিপ তুলি তাত এটা তুলসী পুলি ৰুয়ে ৷
বিশ্বাস কৰা হয় যে, কাতি বিহুৰ আবেলিলৈ ঘৰখনৰ খেতিয়কজন অথবা পৰিয়ালৰ কোনো এজনে গৈ পথাৰ খন এবাৰ চাই অহিব লাগে ৷ তাকে নকৰিলে সেই ঘৰখনলৈ লক্ষ্মীৰ আগমন নহয় আৰু ঘৰখনত আকাল, দুখ-কষ্টই আঁৱৰি ধৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ সেয়ে ঘৰৰ মূল সদস্যগৰাকীয়ে থুৰিয়া তামোল তিনিখন লৈ পথাৰখন এবাৰ চাবলৈ যায় ৷ লগত নিয়া থুৰিয়া তামোল আগলি কলপাতত আগবঢ়াই ধাননি পথাৰত সেঁৱা লয় ৷
সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় বন্তি প্ৰজ্বলন ৷ প্ৰতিগৰাকী চহা অসমীয়াই পথাৰত ওখকৈ বাঁহৰ গোজ পুতি মাটিৰ চাকি, অমিতাৰ ফাল অথবা ঔটেঙাৰ বকলাত চাকি জ্বলাই ধাননিডৰা ভাল হোৱাৰ কামনা কৰে ৷ ঘৰত ভঁৰালত এটা দুনৰি ঘটত কেঁচা পিঠাগুৰি, কল, তামোল, এঘটি পানীসহ মাটিৰ চাকি জ্বলাই লখিমী আইলৈ বুলি উছৰ্গা কৰে ৷
কাতি বিহু মানেই যেন তুলসী তলৰ গধূলি ! সন্ধিয়া এই তুলসীৰ তলত, গোঁসাই ঘৰ, ভঁৰাল ঘৰ, ধাননি-পথাৰ, ঢেঁকীশাল, গোহালি, হাঁহ-ছাগলীৰ গঁড়াল আদিৰ সন্মুখত মাটিৰ চাকি জ্বলাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা হয় ৷ তুলসীৰ তলত মাহ-প্ৰসাদৰ শৰাই আগবঢ়াই তুলসী দেৱীৰ নাম লোৱা হয় ৷ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিটো চুবুৰীৰ পৰা ভাহি অহা হৰিনামৰ ধ্বনিয়ে আকশ-বতাহ কঁপাই তোলে ৷ ঘৰে ঘৰে গৈ ল’ৰা-ছোৱালীহঁতে তুলসীৰ তলত নাম গাই প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে ৷
আহোমৰ দিনৰে পৰা এই সময়ছোৱাত সৰ্বসাধাৰণ অভাৱ-অনাটনত থাকিলেও, কাতি বিহুক কঙালী বুলি কোৱা হ'লেও এই বিহুক লখিমী বিহু হিচাপেও মান্যতা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ৷ সেই বাবেই উক্ত বিহুৰ দিনা আকাশ বন্তি জ্বলাই চৌপাশ আলোকিত কৰি সমৃদ্ধি কামনা কৰাৰ এক পৰম্পৰাও চলি আহিছে ৷ বিগত কেইবাশ বছৰ ধৰি সত্ৰ নগৰী মাজুলীত এই আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা কাৰ্যসূচী বছৰটোৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ তথা পৰম্পৰা হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ৷
