কাতি বিহু উপলক্ষে এনেদৰে পৰিয়াল তথা আপোনজনক জনাওক শুভেচ্ছা

কাতি বিহু উপলক্ষে এনেদৰে পৰিয়াল তথা আপোনজনক জনাওক শুভেচ্ছা
কাইলৈ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ কাতি বিহু, কাতি বিহুৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতিসমূহ, কাতি বিহু উপলক্ষে এনেদৰে পৰিয়াল তথা আপোনজনক জনাওক শুভেচ্ছা-
Published : October 17, 2025 at 4:35 PM IST
‘‘তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰ-ধনু ধৰে ।’’ কাতি বিহু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ বুলি ক’লেও ভুল কোৱা নহ’ব চাগৈ । আহিনৰ শেষৰ দিনটো আমাৰ লোক সমাজে আলোকৰ উৎসৱ হিচাপে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰা পালন কৰি আহিছে । এই বিহুৰ স’তে সাঙোৰ খাই আছে আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু বিভিন্ন লোকাচাৰ ।
অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ হৈছে কাতি বা কঙালী বিহু । আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয় । বিহু অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ যদিও অসমবাসীয়ে কাতি বিহু ভোগ আৰু আনন্দৰ বিপৰীতে সীমিত ৰুপত অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰে । ইয়াৰ সৈতে সাঙোৰ খাই আছে আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু কেতবোৰ পৰম্পৰা । এই বিহুৰ দিনা মানুহে আকাশৰন্তি জ্বলায়। তুলসীৰ গূৰিত নাম গায় । ভঁৰাল, ঢেঁকীশাল, ধোৱা চাং, ধাননি পথাৰ, গোহালি, হাঁহ-ছাগলীৰ গঁড়ালৰ সন্মুখত চাকি জ্বলাই ৷
অসমীয়া জনজীৱনক কাতি বিহুৰ প্ৰচলিত লোকাচাৰসমূহে সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে । কৃষিজীৱী অসমীয়াই কাতি বিহুকো ৰঙালী আৰু ভোগালী বিহুৰ দৰেই প্ৰবল উছাহেৰে অতীজৰে পৰা পালন কৰি আহিছে । বিভিন্ন কৃষি সম্পৰ্কীয় বিশ্বাস, ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কাতি বিহুৰ স’তে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে ।
এইবাৰ ১৮ অক্টোবৰ, শনিবাৰে পালন কৰা হ’ব কাতি বিহু। এই বিশেষ দিনটোত আপুনিও আপোনাৰ পৰিয়াল, বন্ধু অথবা প্ৰিয়জনলৈ পঠাব পাৰে এটি সমধুৰ বাৰ্তা। বছৰটো ভালদৰে যাবলৈ এইদৰে মংগল বাৰ্তা দিব পাৰে –
- ‘তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে।’ কাতি বিহুৰ দিনটোত আপোনাৰ মংগল কামনা কৰিলো ৷
- তুলসী তলৰ বন্তি গছিৰ পোহৰে জীৱনৰ অন্ধকাৰ নাশ কৰি পোহৰেৰে উজলাই তোলক আপোনাৰ জীৱন। কাতি বিহুৰ উলগ…
- ধনে-ধানে উপচি পৰক আপোনাৰ ঘৰ। আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোলৈ কাতি বিহু শুভকামনা…
- তুলসীৰ তলৰ চাকিটিৰ দৰেই আন্ধাৰৰ মাজতে জিলিকি উঠক সকলোৰে জীৱন। সকলোৰে শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিলো…
- সোণোৱালী হওঁক সকলোৰে খেতি পথাৰ। আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোলৈ কাতি বিহুৰ শুভকামনা…
- ফচলৰে উপচি পৰক সকলোৰে ভঁৰাল। সকলোৰে জীৱনলৈ আহক সুখৰ বতৰা।কাতি বিহুৰ অলেখ শুভকামনা!
- কঙালী কাতিয়ে আনক ভোগৰ বতৰা। সকলোলৈ কাতি বিহুৰ উলগ জনালো…
- কঙালীৰ গৰ্ভতে অংকুৰিত হওক ভোগালীৰ বীজ। কাতি বিহু উপলক্ষে আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ বাবে মংগল কামনা কৰিলো ৷
- কাতি বিহুৰ আকাশবন্তিৰ পোহৰে উজলাই তোলক কৃষিজীৱি ৰাইজৰ সপোন, উৰ্বৰা হৈ উঠক প্ৰতিখন খেতিপথাৰ আৰু ফচলেৰে ভৰি পৰক হেঁপাহৰ ভঁৰাল ৷
- সোণগুটিৰে ভৰি পৰক কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ পথাৰ, ধন-ধানেৰে উপচি পৰক ভঁৰাল। কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা…
- কাতি বিহু উপলক্ষে সকলোৰে কুশল-মংগল কৰিলো ৷
- তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে- কাতি বিহুৰ ওলগ জনালোঁ ৷
- কাতি বিহু উপলক্ষে মংগল কামনা কৰিলো ৷ আশা কৰো এই বিহুৱে তোমাৰ পৰিয়াললৈ শ্ৰীবৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব ৷
- কাতি বিহুৰ ওলগ ৷ তুলসীৰ তলৰ চাকিগচিয়ে উজলাই তোলাক তোমাৰ মন ৷ হওক শ্ৰীবৃদ্ধি, তাৰেই কামনা…
- আদৰৰ কাতি বিহুৰ আকাশবন্তিৰ পোহৰেৰে উজলি উঠক অসমৰ সমাজ জীৱন, সকলোলৈ কাতি বিহুৰ ওলগ ৷
- অনাগত দিনবোৰত পথাৰবোৰ সোণগুটিৰে উপচি শ্যামলা হৈ পৰক, তাৰেই কামনা কৰিলো ৷
- কাতি বিহুৰ ওলগ জনালোঁ ৷ আশা কৰো, নতুন সম্ভাৱনাৰে সোণোৱালী হৈ উঠক কৃষিজীৱী ৰাইজৰ সপোন…
- তুলসী তলৰ চাকিগছি আৰু শইচ পথাৰৰ আকাশ বন্তিৰে চহা ৰাইজৰ ভঁৰাল আলোকিত কৰাৰ প্ৰাৰ্থনা, সকলোলৈ কাতি বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ ৷
- তুলসীৰ তলৰ চাকিৰ পোহৰে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ৷ কঙালী বিহুৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ ৷
- কাতি বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ ৷ চাকিৰ পোহৰে জীৱনৰ অন্ধকাৰ নাশ কৰি পোহৰেৰে উজ্বলাই তোলক ৷ তাৰেই কামনা…
- কাতি বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ ৷ ধনে-ধানে উপচি পৰক আপোনাৰ ঘৰ ৷
- কাতি বিহুৱে কঢ়িয়াই আনক আশাৰ বতৰা, সোণগুটিৰে সকলোৰে ভঁৰাল উপচি পৰক ৷
- কঙালীৰ কাতিয়ে আনক ভোগৰ বতৰা, সকলোলৈ কাতি বিহুৰ অযুত শুভকামনা ৷
- সোণগুটিৰে নদন-বদন হওক লখিমী পথাৰ, ভঁৰাল ভৰক কৃষকৰ, কাতি বিহুৰ দিনটোত মংগল কামনা কৰিলোঁ ৷
লগতে পঢ়ক