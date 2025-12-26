পুৱা গৰম পানী খায় নেকি ? এয়া আপোনাৰ বাবে উপকাৰী নে অপকাৰী

পুৱা গৰম পানী খায় নেকি ? এয়া আপোনাৰ বাবে উপকাৰী নে অপকাৰী
পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে বাহি মুখতে গৰম পানী খোৱাটো সঁচাকৈয়ে সকলোৰে বাবে উপকাৰী হয় নে, কোনো লোকৰ বাবে এই অভ্যাস ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে নেকি-
বৰ্তমান সময়ত অধিকাংশ লোকেই স্বাস্থ্য আৰু ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতকৈ অধিক সচেতন হৈছে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰি বহু লোকে পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে খালী পেটতে গৰম পানী খোৱা দেখা যায় ৷ এই অভ্যাসে শৰীৰক বিষমুক্ত কৰাৰ লগতে হজম শক্তি উন্নত কৰে, ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে আৰু দিনটো সঠিক দৈহিক শক্তিৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰি বুলি কোৱা হয় ৷ কিন্তু পুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে বাহি মুখতে গৰম পানী খোৱাটো সঁচাকৈয়ে সকলোৰে বাবে উপকাৰী হয় নে ? কোনো লোকৰ বাবে এই অভ্যাস ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে নেকি ?
যদি আপুনিও পুৱা খালী পেটত গৰম পানী খায়, তেতিয়া কিছুমান বিশেষ দিশৰ বিষয়ে জানি লোৱা উচিত ৷ বিশেষজ্ঞসকলে এই অভ্যাস কিমান সঠিক বা ভুল, ইয়াৰ প্ৰতি কেনে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, পুৱা গৰম পানী খোৱাৰ সঠিক উপায় কি আদি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷ জানক এই বিষয়ে ৷
খালী পেটত গৰম পানী
দৰাচলতে আমাৰ শৰীৰ নিশাৰ ভাগত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় ৷ বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ গতি লেহেমীয়া হয়, মুখৰ বেক্টেৰিয়া বাঢ়ি যায়, পেট খালী হৈ থাকে ৷ গতিকে পুৱা সাৰ পোৱাৰ সময়ত গৰম পানী খোৱাৰ প্ৰভাৱ বহু কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷
আপোনাৰ হজম শক্তি কেনেকুৱা, আপোনাৰ এচিডিটি, গেছ, নিম্ন ৰক্তচাপ, বা চেনিৰ দৰে কোনো সমস্যা আছে নেকি, আৰু আপোনাৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ কেনেকুৱা এই দিশসমূহে গৰম পানী খোৱাৰ প্ৰভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত ডায়েটিচিয়ানসকলে কি কয় জানো আহক ৷
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে কি কয় ?
মেক্স হেল্থকেয়াৰৰ ডায়েটিচিয়ান ডাঃ উপাসনা পৰ্ব কালৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে, বিশেষকৈ শীতকালত খালী পেটত পানী খোৱাটো এটা স্বাস্থ্যকৰ অভ্যাস ৷ এৰাতি টোপনিৰ পিছত শৰীৰ ডিহাইড্ৰেট হয় আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ অৱস্থা মন্থৰ হৈ পৰে ৷ পুৱা ১-২ গিলাচ কুহুমীয়া পানী খালে আন্ত্ৰিক গতি সক্ৰিয় হয় ৷
ইয়াৰ ফলত মলত্যাগ সহজ হয় আৰু শীতকালীন সাধাৰণ সমস্যা যেনে কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফুলা আদি সমস্যা হ্ৰাস পায় ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, পুৱা কুহুমীয়া পানী খালে পিত্তৰ প্ৰবাহক উদ্দীপিত হয়, যাৰ ফলত হজম শক্তি উন্নত হয় আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়া লাহে লাহে উন্নত হয় ৷
কিন্তু পানী যাতে অধিক গৰম নহয়, এই দিশত সাৱধান হওক ৷ অত্যধিক গৰম পানী খালে এচিডিটি, ডিঙিৰ বিষ, মুখ শুকান, পেটৰ অস্বস্তিকৰ অৱস্থা হ’ব পাৰে ৷ গৰম পানীয়ে শৰীৰক হাইড্ৰেট কৰাত সহায় কৰে আৰু স্বাভাৱিকতে হজম শক্তিক সমৰ্থন কৰে ৷
