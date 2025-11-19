আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰুষ দিৱস: পুৰুষৰ বিষয়ে প্ৰশংসাৰ যোগ্য পাঁচটা কথা কি কি ?
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰুষ দিৱস ৷ এই বিশেষ দিনটোত পুৰুষৰ বিষয়ে প্ৰশংসাৰ যোগ্য পাঁচটা কথা আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
Published : November 19, 2025 at 4:08 PM IST
আমাৰ জীৱনত পুৰুষসকলৰ যি ভূমিকা সেয়া কেতিয়াও ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি ৷ প্ৰতি বছৰে ১৯ নৱেম্বৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰুষ দিৱস (International Men's Day 2025) পালন কৰা হয় ৷ এই দিনটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে পুৰুষে সন্মুখীন হোৱা সামাজিক, স্বাস্থ্য আৰু পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা । এই দিনটোৱে আমাৰ জীৱনৰ সেই পুৰুষসকলক শলাগ লোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে যিসকলে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱনটোক অধিক সুখী কৰি তোলে আৰু আমাৰ জীৱনটো সহজ কৰি তুলিবলৈ দিনে-নিশাই কষ্ট কৰে ।
এই দিনটোৱে আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে প্ৰশংসা কেৱল এটা লিংগৰ বাবেই নহয়; প্ৰতিজন মানুহেই ইয়াৰ যোগ্য ৷ আমি প্ৰায়ে সমাজত নাৰীৰ প্ৰত্যাহ্বান, সংগ্ৰাম, কৃতিত্বৰ কথা কওঁ, যিটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় ৷ অৱশ্যে এই একেখন সমাজেই পুৰুষৰ প্ৰশংসা খুব কমেইহে কৰে ৷ পুৰুষেই হ’ল দিন-ৰাতি কাম কৰা, আশাৰ বোজা কান্ধত বহন কৰা, দায়িত্ব পালন কৰা, নিজকে প্ৰমাণ কৰাৰ হেঁচাত প্ৰায়ে নিজৰ আৱেগক দমন কৰা ৷
এনে পৰিস্থিতিত পুৰুষে নিজৰ অনুভৱ মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অক্ষম হ’লেও এটা প্ৰশংসাই তেওঁলোকৰ মনোবল কিমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সেয়া সকলোৱে বুজিব লাগে ৷ কিন্তু গভীৰ অন্তৰত তেওঁলোকেও আশা কৰে যে কোনোবাই তেওঁলোকক বুজি পাব আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ শলাগ ল’ব ৷ এই বিশেষ দিনটোত পুৰুষৰ বিষয়ে প্ৰশংসাৰ যোগ্য পাঁচটা কথা শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে ৷
তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম
পুৰুষে প্ৰতিদিনে কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে পৰিয়ালৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰে ৷ চাকৰিৰ চাপেই হওক, ধনৰ চিন্তাই হওক, কেৰিয়াৰৰ উত্থান-পতন হওক ৷ এই সকলোবোৰৰ মাজতো তেওঁলোকে মাত নমতাকৈ বা নিজৰ সমস্যাৰ কথা ভাগ নকৰাকৈয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপাল দি থাকে ৷ কিন্তু মানুহে এইটো এজন মানুহৰ কাম আৰু কৰ্তব্য বুলি ভাবে ৷ এয়াই পুৰুষৰ দায়িত্ব ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰশংসা কৰিলে তেওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি পায় ৷
আৱেগ বুজি নোপোৱা
বেছিভাগ মানুহেই ভাবে যে পুৰুষৰ আৱেগ নাই ৷ এইটো সঁচা যে তেওঁলোকে গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰে, কিন্তু সেইটো দেখুৱাই নিদিয়ে ৷ এইখন সমাজ, যিয়ে তেওঁলোকক সৰুৰে পৰা শিকাইছে যে কান্দিব, দুৰ্বল দেখাব বা বেছিকৈ কথা ক’ব নালাগে ৷ এনে কিছুমান কাৰণত পুৰুষে নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে আৰু ভিতৰত শ্বাসৰুদ্ধ হৈ থাকে ৷ আনক শুনে আৰু বুজি পায়, কিন্তু নিজৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অক্ষম ৷ ইয়াৰ ফলত মানুহে বিশ্বাস কৰে যে পুৰুষৰ আৱেগৰ অভাৱ ৷
পৰিয়াল আৰু সম্পৰ্কৰ দায়িত্ব লোৱা
ঘৰ চলোৱা মানে কেৱল ধন পৰিচালনা কৰা নহয় ৷ ইয়াৰ লগত মানসিক, আৱেগিক আৰু কেতিয়াবা সামাজিক বোজাও জড়িত হৈ থাকে ৷ পিতৃ হওক, স্বামী হওক, ভাই হওক, পুত্ৰ হওক…সম্পৰ্কত পুৰুষে প্ৰায়ে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব কান্ধত লয় আৰু তাৰ ক্ৰেডিট কেতিয়াও নলয় ৷ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে প্ৰায়ে তেওঁলোকক এই দায়িত্বৰ বাবে উৎসাহিত বা প্ৰশংসা নকৰে ৷
কথা নোকোৱাকৈয়ে সমৰ্থন প্ৰদান কৰা
বহু পুৰুষে নিজৰ যত্ন লৈ দেখুওৱাত নহয়, কৰাত বিশ্বাস কৰে ৷ তেওঁলোকে হয়তো আপোনাক গভীৰ নিশালৈ অধ্যয়ন কৰাত সহায় কৰে, আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ বাইক দৌৰাব পাৰে বা আপোনাৰ মুডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য আনিব পাৰে ৷ এই সৰু সৰু ইংগিতবোৰ প্ৰশংসাৰ যোগ্য যদিও মানুহে ইয়াক কেৱল ৰুটিন বুলি ভাবি প্ৰায়ে উপেক্ষা কৰে ৷
শক্তিশালী দেখাবলৈ হেঁচা সহ্য কৰা
পুৰুষ বৰ শক্তিশালী…এয়া সমাজত সৃষ্টি হোৱা এটা ধাৰণা ৷ ভিতৰত যিমানেই ভাঙি নপৰক কিয়, শক্তিশালী দেখাবলৈ কেতিয়াও কাৰো আগত মাত নামাতে ৷ এই কাৰণেই তেওঁলোকে নিজৰ দুৰ্বলতা লুকুৱাই ৰাখিব লাগে যাতে বিচাৰ নহয় ৷ এই হেঁচাত তেওঁলোকে বহুদিন জীয়াই থাকে, তথাপিও কোনেও তেওঁলোকৰ শলাগ নলয় ৷
লগতে পঢ়ক