ETV Bharat / lifestyle

নেতিবাচক চিন্তা, চাকৰিৰ বাধা, বিবাহৰ বাধা আঁতৰাবলৈ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কৰক এইকেইটা কাম

বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কি কৰিলে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ভাল ফল লাভ কৰিব, জনালে জ্যোতিষী ডঃ পৰশমণি শৰ্মাই ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা । হিন্দুধৰ্ম অনুসৰি এই দিনটোত বিশেষভাৱে পৱিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এই দিনটোত বুদ্ধদেৱৰ জন্ম লাভ, জ্ঞান লাভ আৰু মোক্ষ প্ৰাপ্তি হৈছিল ৷ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত বুদ্ধৰ যি জ্ঞান, সেই জ্ঞানৰ দ্বাৰা যদি আমাৰ কৰ্মৰাজি লৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰো ৷

শান্ত মন আৰু ধ্যানৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা হাত-সাৰি থাকিব পাৰো সেই কথা বুদ্ধদেৱে আমাক শিকাইছিল ৷ গতিকে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা যদি বুদ্ধক স্মৰণ কৰে বা তেওঁ কোৱা নীতি আদর্শসমূহ মানি চলে, তেন্তে বহুত ভাল ফল লাভ কৰিব পৰা যাব ৷

বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কি কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব

  1. বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত এগছি ঘি চাকি জ্বলাই চন্দ্ৰলৈ চাই প্ৰাৰ্থনা কৰে তেন্তে বহুত ভাল ফল লাভ কৰা যাব ৷ অন্তত ১০ মিনিট সময় যদি নীৰৱতা অৱলম্বন কৰি চন্দ্ৰলৈ চাই থাকিব পাৰে শান্তি লাভ কৰিব ৷
  2. যিমান পাৰে বগা বস্তু যেনে চাউল, চেনী, গাখীৰ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা দুখীয়া মানুহক যদি দান কৰিব পাৰে ৷ আৱেগিক যদি কিবা সমস্যা থাকে সেইসমূহ নাইকিয়া হ'ব ৷
  3. 'ওম মণি পদ্মে হুম' এই মন্ত্ৰ ১০৮ বাৰ জপ কৰে বা শুনে তেতিয়াও বহুত বেছি পজিটিভ শক্তি লাভ কৰিব পাৰি ৷
  4. এই দিনটোত আঁহত গছ বা বট গছৰ তলত যদি পানী ঢালে তেন্তে জীৱনৰ বহুখিনি বাধা দূৰ হ'ব ৷
  5. এই দিনটোত নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কম আহাৰ যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে লগতে ভগৱান বিষ্ণুক আৰাধনা কৰিব পাৰিলে ভাল ৷

নেতিবাচক চিন্তা, চাকৰিৰ বাধা, বিবাহৰ বাধা আঁতৰোৱাৰ উপায়

এই দিনটোত কমলা টেঙা ৬ টা আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰেদি ৭ বাৰ ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাই নদীত উটুৱাই দিলে বিবাহৰ বাধা দূৰ হ’ব ৷

নেতিবাচক সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে এটা নাৰিকল আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰেদি ৯ বাৰ ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাই জোনৰ পোহৰত যদি ভাগি সেই পানীখিনি চাৰিওফালে ছটিয়াই দিব পাৰে নেতিবাচক শক্তি নাইকিয়া হব ৷

চাকৰি বিচাৰি থকাসকলে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা তিনিটা আঁহত পাতত 'ঔমঃ নমঃ শিৱাই' লিখি আৰু ৫ টা বেলপাতত মৌ লগাই যদি যিকোনো শিৱ মন্দিৰত গৈ অৰ্পণ কৰিব পাৰে ৷

TAGGED:

বুদ্ধ পূৰ্ণিমা
জ্যোতিষী ড৹ পৰশমণি শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.