নেতিবাচক চিন্তা, চাকৰিৰ বাধা, বিবাহৰ বাধা আঁতৰাবলৈ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কৰক এইকেইটা কাম
বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কি কৰিলে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত ভাল ফল লাভ কৰিব, জনালে জ্যোতিষী ডঃ পৰশমণি শৰ্মাই ।
Published : April 30, 2026 at 5:40 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা । হিন্দুধৰ্ম অনুসৰি এই দিনটোত বিশেষভাৱে পৱিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এই দিনটোত বুদ্ধদেৱৰ জন্ম লাভ, জ্ঞান লাভ আৰু মোক্ষ প্ৰাপ্তি হৈছিল ৷ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত বুদ্ধৰ যি জ্ঞান, সেই জ্ঞানৰ দ্বাৰা যদি আমাৰ কৰ্মৰাজি লৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰো ৷
শান্ত মন আৰু ধ্যানৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা হাত-সাৰি থাকিব পাৰো সেই কথা বুদ্ধদেৱে আমাক শিকাইছিল ৷ গতিকে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা যদি বুদ্ধক স্মৰণ কৰে বা তেওঁ কোৱা নীতি আদর্শসমূহ মানি চলে, তেন্তে বহুত ভাল ফল লাভ কৰিব পৰা যাব ৷
বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কি কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব
- বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত এগছি ঘি চাকি জ্বলাই চন্দ্ৰলৈ চাই প্ৰাৰ্থনা কৰে তেন্তে বহুত ভাল ফল লাভ কৰা যাব ৷ অন্তত ১০ মিনিট সময় যদি নীৰৱতা অৱলম্বন কৰি চন্দ্ৰলৈ চাই থাকিব পাৰে শান্তি লাভ কৰিব ৷
- যিমান পাৰে বগা বস্তু যেনে চাউল, চেনী, গাখীৰ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা দুখীয়া মানুহক যদি দান কৰিব পাৰে ৷ আৱেগিক যদি কিবা সমস্যা থাকে সেইসমূহ নাইকিয়া হ'ব ৷
- 'ওম মণি পদ্মে হুম' এই মন্ত্ৰ ১০৮ বাৰ জপ কৰে বা শুনে তেতিয়াও বহুত বেছি পজিটিভ শক্তি লাভ কৰিব পাৰি ৷
- এই দিনটোত আঁহত গছ বা বট গছৰ তলত যদি পানী ঢালে তেন্তে জীৱনৰ বহুখিনি বাধা দূৰ হ'ব ৷
- এই দিনটোত নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কম আহাৰ যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে লগতে ভগৱান বিষ্ণুক আৰাধনা কৰিব পাৰিলে ভাল ৷
নেতিবাচক চিন্তা, চাকৰিৰ বাধা, বিবাহৰ বাধা আঁতৰোৱাৰ উপায়
এই দিনটোত কমলা টেঙা ৬ টা আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰেদি ৭ বাৰ ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাই নদীত উটুৱাই দিলে বিবাহৰ বাধা দূৰ হ’ব ৷
নেতিবাচক সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে এটা নাৰিকল আপোনাৰ মূৰৰ ওপৰেদি ৯ বাৰ ঘড়ীৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাই জোনৰ পোহৰত যদি ভাগি সেই পানীখিনি চাৰিওফালে ছটিয়াই দিব পাৰে নেতিবাচক শক্তি নাইকিয়া হব ৷
চাকৰি বিচাৰি থকাসকলে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা তিনিটা আঁহত পাতত 'ঔমঃ নমঃ শিৱাই' লিখি আৰু ৫ টা বেলপাতত মৌ লগাই যদি যিকোনো শিৱ মন্দিৰত গৈ অৰ্পণ কৰিব পাৰে ৷
লগতে পঢ়ক : বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত শুভফল লাভ কৰিবলৈ কি কৰিব ?