অভিনেত্ৰী পৰিনীতি চোপ্ৰাৰো প্ৰিয় ভূত জলকীয়াৰ আচাৰ, জানো আহক ইয়াক তৈয়াৰ কৰাৰ পদ্ধতি

অভিনেত্ৰী পৰিনীতি চোপ্ৰাৰো প্ৰিয় ভূত জলকীয়াৰ আচাৰ, জানো আহক ইয়াক তৈয়াৰ কৰাৰ পদ্ধতি
শেহতীয়াকৈ অভিনেত্ৰী পৰিনীতি চোপ্ৰাই ভূত জলকীয়াৰ আচাৰ খাবলৈ কিমান সুস্বাদু সেই কথা উল্লেখ কৰে, সেয়ে আজি জানো আহক ইয়াক তৈয়াৰ কৰাৰ পদ্ধতি-
ভূত জলকীয়া বা কিং চিলি সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্যতম এবিধ জলকীয়া যি নিজৰ জলা সোৱাদ, গোন্ধ তথা গুণাগুণৰ বাবে বিখ্যাত ৷ এসময়ত ই আটাইতকৈ জ্বলা জলকীয়া হিচাপে গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ লাভ কৰিছিল ৷ অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰামত দৈনিক সেৱন কৰা হয় ৷ এই জলকীয়াৰ আচাৰ তৈয়াৰ ইয়াক বছৰলৈকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি ৷ মছলাবোৰ উগ্ৰ যদিও সোৱাদো আচৰিত ৷
শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ অভিনেত্ৰী পৰিনীতি চোপ্ৰাইও এই আচাৰ কিমান সুস্বাদু তথা তেওঁ এই আচাৰ কিমান পচন্দ কৰে সেই কথা উল্লেখ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীত আৰু লাহে লাহে এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰতো বহুলোকে এই আচাৰ পচন্দ কৰে তেন্তে আহক আজি এই আচাৰবিধ আপুনি কেনেকৈ ঘৰতে অতি সহজে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰে পদ্ধতি জানি লওক-
অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান (প্ৰায় ৫০০ গ্ৰাম আচাৰৰ বাবে) ভূত জলকীয়া (সতেজ বা অলপ শুকান) – ২৫০ গ্ৰাম
- সৰিয়হৰ তেল – ৩০০-৩৫০ মিলিলিটাৰ
- গোটা সৰিয়হৰ গুটি – ৩ চামুচ
- মেথি গুটি – ২ চামুচ
- চফ গুটি – ২ চামুচ
- কালজিৰা – ১ চামুচ
- হালধি গুড়ি – ১ চামুচ
- ভিনেগাৰ – ৪-৫ চামুচ (বা ২ টা ডাঙৰ নেমুৰ পৰা নেমুৰ ৰস)
- নিমখ – ৩-৪ চামুচ (সোৱাদ অনুসৰি, কিন্তু আচাৰত নিমখৰ অভাৱ হোৱাৰ প্ৰৱণতা থকাৰ বাবে অলপ বেছিকৈ দিব)
- পিচি লোৱা হালধীয়া সৰিয়হ (সৰিয়হৰ গুড়ি) – ৪ চামুচ
- হিং – ১/২ চামুচ
- গুড় (ঐচ্ছিক, মছলাৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ) – ১ চামুচ (গ্ৰেটেড)
তৈয়াৰ কৰাৰ পদ্ধতি
আগতীয়াকৈ তৈয়াৰী (এদিন আগত) ভূত জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লওক ৷ সম্পূৰ্ণ শুকান হোৱাটো খুবেই জৰুৰী চাব যাতে তাত এটোপালো পানী নাথাকে ৷
ঠাৰিবোৰ আঁতৰাই জলকীয়াখিনি আধা ফালি বা জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লওক ৷ কাটি থাকোঁতে গ্ল’ভছ পিন্ধিব, নহ’লে হাত দুখন ২-৩ দিনলৈ জ্বলি থাকিব পাৰে ৷
মছলা প্ৰস্তুত কৰাৰ পদ্ধতি
- কেৰাহীত ২ চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰক ৷
- তাত সৰিয়হৰ গুটি, মেথিৰ গুটি, আৰু চফৰ গুটি দি লাহে লাহে ভাজিব (যেতিয়ালৈকে ইহঁত ক্ৰেকল নহয় আৰু সুগন্ধি নহয়) ৷
- ঠাণ্ডা হ’বলৈ দিয়ক, তাৰ পিছত মিক্সাৰত মোটাকৈ পিহি লওক ৷ (পাউদাৰ বনাব নালাগে ৷)
- পিচি লোৱা হালধীয়া সৰিয়হৰ গুটি, হালধি, কালজিৰা, হিং আৰু নিমখ দিব ৷ আপোনাৰ আচাৰৰ বাবে মছলা ৰেডি ৷
- এটা ডাঙৰ কাঁচৰ জাৰ বা প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰ গৰম পানী আৰু ভিনেগাৰেৰে ভালদৰে ধুই সম্পূৰ্ণ শুকুৱাই লওক ৷
- তাত কটা ভূত জলকীয়া টুকুৰাখিনি দিব ৷
- প্ৰস্তুত কৰা মছলাখিনি দিব ৷ গুড় দিব বিচাৰিলে ওপৰত টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিব পাৰে ৷
- ভিনেগাৰ বা নেমুৰ ৰস দিব পাৰে ৷ হাতেৰে (গ্ল’ভছ পিন্ধি) বা চামুচেৰে ভালদৰে মিহলাই লওক ৷
- সৰিয়হৰ তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লওক ৷ ধোঁৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ নকৰালৈকে গৰম কৰক ৷ তাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ’বলৈ দিব (কুহুমীয়াকৈ থাকিব) ৷
- ঠাণ্ডা হোৱা তেলখিনি আচাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ঢালি দিব যাতে সকলো জলকীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যায় ৷ ওপৰত অন্ততঃ এক ইঞ্চিমান তেল তৰপ হ’ব লাগে ৷
- জাৰটোৰ ঢাকনিখন ভালদৰে বন্ধ কৰি দিব লাগে ৷ প্ৰথম ২-৩ দিন ৰ’দত ৰাখিব লাগে, দৈনিক জোকাৰি থাকিব লাগে ৷
- চতুৰ্থ বা পঞ্চম দিনৰ পৰা খাবলৈ সাজু হ’ব আৰু ১৫-২০ দিনৰ পিছত ইয়াৰ সোৱাদ অতিকৈ সুস্বাদু হয় ৷
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাৱধানতা
- সদায় গ্ল’ভছ পিন্ধিব, নহ’লে হাত-ভৰি ৪৮ ঘণ্টালৈকে হাত দুখন জ্বলি থাকিব ৷
- কাটি থাকোঁতে চকু, নাক বা মুখ স্পৰ্শ নকৰিব ৷
- শিশু আৰু পোহনীয়া জন্তুৰ পৰা ইয়াক আঁতৰত ৰাখক ৷
- এবাৰতে বেছিকৈ নাখাব – ইয়াৰ সৰু টুকুৰা এটা আৰু অকনমান তেলো যথেষ্ট ৷
- গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু আলচাৰ ৰোগীয়ে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাটো জৰুৰী ৷
সোৱাদ বৃদ্ধিৰ বাবে অতিৰিক্ত টিপছ
- অলপ শুকান আমৰ আচাৰ বা নেমুৰ আচাৰ দিব – ইয়াৰ সোৱাদ আচৰিত ৷
- নেমুৰ ৰস ৮-১০ টাকৈ দিব ৷
- অলপ ভজা জিৰাৰ গুড়ি দিলে সুগন্ধি বৃদ্ধি পায় ৷
এই আচাৰ এবাৰ বনালে বছৰ বছৰ ধৰি ভালে থাকে ৷ পৰঠা, ৰুটি, দালি-ভাত, বা খিচিড়িৰ সৈতে সৰু টুকুৰা এটা – গোটেই খাদ্যখিনি মছলা আৰু সুস্বাদু কৰি তুলিবলৈ যথেষ্ট ৷ গতিকে আজিয়েই ইয়াক ট্ৰাই কৰক ৷
