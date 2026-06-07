গৰমৰ দিনত কেনেদৰে ছালৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি ? ঘৰুৱা উপায় কি... ?

গৰমৰ দিনত কেনেদৰে ছালৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি ? ঘৰুৱা উপায় কি... ?
ছালৰ সমস্যাৰ পৰা নিজক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব লাগিব ?
Published : June 7, 2026 at 7:37 PM IST
প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে নিজকে সদায় ধুনীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰে। কিন্তু এই গৰমৰ সময়ছোৱাত ছালৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷ গৰমৰ এই সময়ছোৱাত ঘৰুৱাভাবে আপুনি আপোনাৰ ছালখনৰ যতন কেনেকৈ ল'ব ? ছালৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কি উপায় অৱলম্বন কৰিব ? এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ উপায়ৰ কথা জনালে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই ।
গৰমৰ এই সময়ছোৱাত নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰিব ?
গৰমৰ এই সময়ছোৱাত নিজকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ আপোনালোকে জীৱনশৈলী অলপ সলনি কৰিব লাগিব । অৰ্থাৎ খোৱা পৰা আৰম্ভণি কৰি জিৰণি লোৱালৈকে কিছু অভ্যাস সলনি কৰিব লাগিব । সেই সমূহৰ ভিতৰত...
১) আমাৰ শৰীৰতো আদ্ৰতাপূৰ্ণ কৰি ৰাখিলে গৰম অকণমান কমে । সেয়ে পুৱা উঠি চিয়া চিডছ তিয়াই সেই পানী খাব পাৰে । চিয়া চিডছখিনি গোটেই ৰাতি বা খোৱাৰ দুঘণ্টামান আগতে তিয়াই থব পাৰে । এনে কৰাৰ ফলত ছালখন আদ্ৰতাপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু গৰম কম কৈ লাগিব ।
২) পুৱা উঠি ভালদৰে ফেচৱাছ কৰিব আৰু ছালৰ ধৰণ অনুসৰি টনাৰ বা মইশ্ব'ৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব । আনহাতে ৰ'দলৈ ওলাই যোৱাৰ আধাঘণ্টামান পূৰ্বে SPF 30 চানছক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব ।
৩) যিসকলে মেকআপ কৰে, তেওঁলোকে এই সময়চোৱাত খুব হেভী মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে লাইট মেকআপ কৰিব ।
৪) এই দিনকেইটাত যিমান পাৰে পানী খাব । চফ্ট ড্ৰিংকছৰ সলনি যিমান পাৰে সতেজ ফলৰ ৰস খাব । দৈ আদি খাব লাগে পাৰিলে ।
৫) যিমান পাৰে মিঠা কমকৈ খাব । কাৰণ মিঠা বেছি খালেও ছালখন শুকান হৈ যায় ।
৬) উজ্জ্বল ৰঙৰ সলনি পাতল ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব পাৰে ।
৭) বেছি তেলত ভজা বা জাংক ফুড পাৰিলে পৰিহাৰ কৰক ।
৮) প্ৰ’টিনৰ ক্ষেত্ৰত, এনিমেল প্ৰ’টিনৰ সলনি গজালি ওলোৱা মগু, বাদাম জাতীয় খাদ্য আদি গ্ৰহণ কৰিব ।
৯) নিশা চুপ আদি খাব পাৰিলে ভাল ।
ছালখন ধুনীয়াকৈ ৰখাৰ ঘৰুৱা টিপছ...
ছালখন সতেজ কৰাৰ ঘৰুৱা টিপছৰ বাবে আপোনাক লাগিব তিয়ঁহৰ ৰস আৰু পদিনা শাকৰ ৰস । যদিহে আপোনাৰ ছালখন খুব বেছি শুকান হয়, তেন্তে ইয়াৰ লগত নাৰিকলৰ গাখীৰ বা তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । এই মিশ্ৰণটো ভালদৰে আপোনাৰ মুখৰ ছালত লগাই ১০ মিনিটৰ পাছত ধুই দিব ।