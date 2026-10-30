দাইল ৰান্ধিবলৈ বহু সময় লাগে নেকি ? তেন্তে শিকি লওক ৰন্ধনৰ এই পাঁচ সহজ পদ্ধতি

দাইল ৰান্ধিবলৈ বহু সময় লাগে নেকি ? তেন্তে শিকি লওক ৰন্ধনৰ এই পাঁচ সহজ পদ্ধতি
কিছুমান স্মাৰ্ট ৰন্ধন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে দাইল ৰান্ধিব পাৰি ৷
Published : October 30, 2026 at 5:21 PM IST
দাইল অবিহনে এসাঁজ ভাত আধৰুৱা যেন লাগে ৷ দাইলে খাদ্যৰ সোৱাদ দুগুণে বৃদ্ধি কৰাই নহয়, বৰং পুষ্টিও যোগান ধৰে ৷ ভাৰতীয় খাদ্যসম্ভাৰত সেয়েহে দাইলক যথেষ্ট প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ৷ ভাৰতৰ নিৰামিষভোজী লোকসকলৰ খাদ্য তালিকাত এখন হ’লেও দাইল থাকিবই ৷
মচুৰ দাইলক প্ৰ’টিনৰ সৰ্বাধিক সুলভ তথা সহজলভ্য উৎস হিচাপে গণ্য কৰা হয় । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে দৈনিক খাদ্য তালিকাত মচুৰ দাইল অথবা দাইলৰে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ৷ এখন দাইল কেৱল সুস্বাদুৱেই নহয়, বৰং স্বাস্থ্যসন্মতও ৷ ইয়াক অতি সহজে ৰান্ধিব পাৰি ৷
অৱশ্যে কেতিয়াবা তাৰ মাজতে মচুৰ দাইল ৰান্ধোতে বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে ৷ তাৰোপৰি কেতিয়াবা প্ৰেছাৰ কুকাৰত ৰন্ধা দাইল বহুকেইটা হুইচেল মৰাৰ পিছতো সিজাত পলম হয় বা নিসিজে ৷ যাৰ বাবে ৰান্ধনীৰ সময়ৰ লগতে গেছৰো অপচয় হয় ৷
ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই জীৱনত কাৰো হাতত ইমান সময় নাথাকে ৷ যাৰ বাবে ৰান্ধিবলৈও মানুহৰ হাতত কেতিয়াবা সময় নহ’ব পাৰে ৷ হঠাতে অহা আলহীৰ বাবে নাইবা খৰধৰকৈ ৰান্ধি ক’ৰবাত বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ’লে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব ?
আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে দাইল ৰন্ধাৰ কিছু সহজ টিপছ উল্লেখ কৰিছো ৷ যাৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সহজে তথা সুস্বাদুকৈ দাইল ৰান্ধিব পাৰিব ৷
ৰন্ধাৰ পূৰ্বে গৰম পানীত তিয়াই থব
আপোনাৰ হাতত মচুৰ দাইল ৰান্ধিবলৈ এঘণ্টাৰো যদি কম সময় থাকে, তেনেক্ষেত্ৰত এটা বাটিত দাইলখিনি থৈ গৰম পানী দি আধা ঘণ্টা তিয়াই থওক । গৰম পানীয়ে মচুৰ দাইলৰ আঁহবোৰ অতি সোনকালে কোমল কৰি তোলে ৷ যাৰ ফলত ৰন্ধাৰ সময় প্ৰায় আধাখিনিয়েই কমি যায় ।
মচুৰ দাইল গৰম পানীত তিয়াই থোৱাৰ পূৰ্বে ভালদৰে ধুবলৈ নাপাহৰিব । খৰখেদাকৈ মচুৰ দাইল ৰান্ধিবলগীয়া হ’লে এই পদ্ধতি বিশেষভাৱে উপযোগী । দাইলখিনি ভালকৈ ধুই যিটো পাত্ৰত তিয়াই ৰাখিছিল, সেই পাত্ৰটোৰ পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ অটুট থাকে ৷ ইয়াৰ ফলত ৰন্ধন কাৰ্য সোনকালে হোৱাৰ লগতে গেছো ৰাহি হয় ৷
এক চিকুট বেকিং চ’ডা বা তেল ব্যৱহাৰ কৰক
মচুৰ দাইল ৰান্ধিবলৈ লওতে সামান্য বেকিং চ’ডা অথবা তেল ব্যৱহাৰ কৰক ৷ অতি সোনকালে ৰন্ধা হ’ব ৷ উতলি থকা পানীত আধা চামুচ তেল বা ঘিউৰ ব্যৱহাৰে মচুৰ দাইল সোনকালে কোমল হোৱাত সহায় কৰে । আনহাতে, বেকিং চ’ডাই মচুৰ দাইল সহজে গলাত সহজ কৰি তোলে ৷ অৱশ্যে দাইল ৰান্ধোতে বেকিং চ’ডা বৰকৈ তথা ঘনে ঘনে ব্যৱহাৰ নকৰিব ৷ ইয়াৰ বাবে এচিকুট চ’ডাই যথেষ্ট । প্ৰেচাৰ কুকাৰত দাইল ৰান্ধোতে সামান্য তেল দিলে হুইচেল মাৰিলে কুকাৰৰ পানী বাহিৰলৈ নোলায় ।
সঠিক সময়ত নিমখ দিব
মচুৰ দাইল সম্পূৰ্ণ সিজাৰ পিছতহে নিমখ দিব । সোৱাদৰ তাৰতম্য ঘটাব বিচাৰিলে কিছু পৰিমাণে তেতেলী দিব পাৰে ৷ আৰম্ভণিতে এইবোৰ দিলে ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া হয় ৷ কিয়নো ইয়াত থকা এচিডিক উপাদানে মচুৰ দাইল সোনকালে কোমল হোৱাত বাধা দিয়ে । তাৰপিছত আৰু মাথোঁ ৫ মিনিট সময়হে দাইল ৰান্ধিব । ৰান্ধনীৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সময় ৰাহি হ’ব ।
প্ৰেচাৰ কুকাৰত পানীৰ পৰিমাণ
সাধাৰণ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দাইল ৰন্ধাতকৈ প্ৰেচাৰ কুকাৰত ৰান্ধিলে অতি সোনকালে ৰন্ধা হয় ৷ প্ৰতি কাপ মচুৰ দাইলৰ বিপৰীতে তিনিকাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল । প্ৰেচাৰ কুকাৰটো মধ্যমীয়া জুইত ৰাখি ৩-৪ টা হুইচেল বজাৰ পিছত নমাই থওক । এনে কৰিলে মচুৰ দাইল ভালদৰে সিজে ৷
কম জুইত ৰন্ধা
মচুৰ দাইলখিনি সিজোৱাৰ পূৰ্বে এটা শুকান কেৰাহীত কিছুসময় দি লৰাই থাকিব ৷ এনে কৰিলে মচুৰ দাইলে অতি কম সময়তে পানী শুহি ল’ব পাৰে আৰু সোনকালে সিজি উঠে । দাইলখিনি পাতল বাদামী ৰং হোৱালৈকে শুকানে ভাজিব ৷ তাৰ পৰা সুগন্ধি ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পানীৰে পৰিস্কাৰকৈ ধুই কুকাৰত দিব ৷ এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা অতি সহজে দাইল ৰান্ধিব পাৰি ৷ লগতে সোৱাদ আৰু সুগন্ধিও বৃদ্ধি পায় । এনেদৰে ৰন্ধা মচুৰ দাইলে গেছৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ আঁৰত বৈজ্ঞানিক কাৰণ থকা বুলি কয় ৷
(অস্বীকাৰ : উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । ইয়াত দিয়া স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শসমূহ কেৱল আপুনি জনাৰ বাবেহে দিয়া হৈছে । এই পৰামৰ্শ পালন কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ।)
লগতে পঢ়ক: ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ পেলাই দিয়া অংশত থাকে ৫ গুণ অধিক আঁহ