বৰদিনৰ দিনা এনেদৰে পৰিয়াল তথা আপোনজনলৈ পঠাওক শুভেচ্ছাবাণী

বৰদিনৰ দিনা এনেদৰে পৰিয়াল তথা আপোনজনলৈ পঠাওক শুভেচ্ছাবাণী
সমাগত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মালম্বী লোকসকলৰ পৱিত্ৰ উৎসৱ বৰদিন সেয়ে এই বৰ্ষৰ বৰদিন উপলক্ষে আপোনাৰ আপোনজন তথা পৰিয়াললৈ পঠিয়াব পৰা কেইটিমান শুভেচ্ছাবাণীৰ বিষয়ে জানো আহক-
Published : December 22, 2025 at 5:02 PM IST
বৰদিন বা খ্ৰীষ্টমাছ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলে পালন কৰা এক ধৰ্মীয় উৎসৱ ৷ ২৫ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম-তিথি উপলক্ষ্যে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ এই দিনটো যীশুৰ প্ৰকৃত জন্মদিন হয় নে নহয় জনা নাযায় ৷ আদিযুগীয় খ্ৰীষ্টানসকলৰ বিশ্বাস অনুসৰি, এই তাৰিখৰ ঠিক ন মাহ পূৰ্বে যীশুৱে মেৰীৰ গৰ্ভত প্ৰবেশ কৰে ৷ সম্ভৱতঃ, এই হিচাপ অনুসৰিয়েই ২৫ ডিচেম্বৰ তাৰিখটোকে যীশুৰ জন্ম তাৰিখ ধৰা হয় ৷ খ্ৰীষ্টমাছ খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধান উৎসৱ । প্ৰতি বছৰে ২৫ ডিচেম্বৰত খ্ৰীষ্টমাছ দিৱস পালন কৰা হয় । খ্ৰীষ্টান ধৰ্মালম্বী বিশ্বাস অনুসৰি আজিৰ দিনটোতে ঈশ্বৰ যীচু খ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছিল ।
গতিকে খ্ৰীষ্টানসকলে এই উৎসৱ অতি উৎসাহেৰে পালন কৰে। যদিও খ্ৰীষ্টমাছ খ্ৰীষ্টানসকলৰ মূল উৎসৱৰ দিন, তথাপিও সকলো ধৰ্মৰ লোকে ইজনে আনজনক এই উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনায় । সেয়ে এই বৰ্ষৰ বৰদিন উপলক্ষে আপোনাৰ আপোনজন তথা পৰিয়াললৈ পঠিয়াব পৰা কেইটিমান শুভেচ্ছাবাণীৰ বিষয়ে জানো আহক-
ইংৰাজী শব্দ খ্ৰীষ্টমাছ হৈছে ‘খ্ৰীষ্টৰ মাছ’ (মাছ মানে উৎসৱ) ৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ ৷ ১০৩৮ চনত এই শব্দটো ক্ৰীষ্টেছমেছ আৰু ১১৩১ চনত ক্ৰীষ্টেছ-মেছ বুলি লিপিৱদ্ধ হিচাপে পোৱা গৈছে ৷
উপহাৰ প্ৰদানৰ ৰীতি সহ বৰদিন উৎসৱৰ নানা অনুষঙ্গ খ্ৰীষ্টানৰ লগতে অ-খ্ৰীষ্টানসকলৰ অৰ্থনীতিত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই উৎসৱ উপলক্ষ্যে ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু কিনা-বেছাৰ এক বিশেষ বতৰ চলে ৷ বিগত কেইবাটাও শতাব্দীধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰদিনৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ লাহে লাহে প্ৰসাৰিত হোৱা দেখা গৈছে ৷ ভাৰততো বৰদিন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ছুটীৰ দিন ৷
এই দিনটোত মানুহে গীৰ্জালৈ যায়, সকলোৱে ঘৰ আৰু বৰদিনৰ গছ সজাই, কেক কাটে ৷ কিছুমান দেশত বৰদিনৰ বাবে অতি দীঘলীয়া বন্ধ থাকে ৷ বৰদিনৰ বিশেষ উপলক্ষে আপুনিও হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এই শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱী, ঘনিষ্ঠ আৰু আত্মীয়ক Merry Christmas বুলি ক’ব পাৰে ৷
১) কোনো কাৰ্ড পঠোৱা নাই,
কোনো ফুলো পঠোৱা নাই, মাত্ৰ হৃদয়ৰ পৰাই
আপোনালোকক খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা পঠিয়াইছোঁ ৷
২) বৰদিনৰ আনন্দ আৰু উৎসাহে
আপোনাৰ জীৱনটো সদায় সুখেৰে
ভৰাই তোলক ৷
বৰদিনৰ আন্তৰিক অভিনন্দন ৷
৩) তোমাৰ বাবে ভগৱানৰ পৰা কি বিচাৰিম,
মাথোঁ জীৱন বাটত আহক সুখ,
এনেদৰে থাকক মুখত হাঁহি ৷
৪) সকলোৰে হৃদয়ত সকলোৰে প্ৰতি থাকক মৰম,
প্ৰতিদিনে বহু সুখ কঢ়িয়াই আনক,
এই আশা লৈ আহক, সকলো দুখ পাহৰি যাওক ৷
বৰদিনৰ শুভেচ্ছা…
৫) চন্দ্ৰই চন্দ্ৰৰ পোহৰ বিয়পাইছে
আৰু তৰাবোৰে আকাশখন সজাইছে,
উপহাৰ শান্তি আৰু প্ৰেমৰ,
চাওক স্বৰ্গৰ পৰা এজন ভগবান আহিছে ৷
৬) যীশুৰ হাত যাৰ ওপৰত থাকে,
সুখ-সমৃদ্ধিৰ পোহৰ তেওঁৰ ওচৰত থাকে ৷
বৰদিনৰ শুভেচ্ছা…
৭) এই বৰদিনত আপোনাৰ জীৱনটো বৰদিনৰ গছৰ দৰে
সেউজীয়া হওক আৰু তৰাৰ দৰে উজ্জ্বল হওক ৷
বৰদিনৰ দিনটোত আন্তৰিক অভিনন্দন ৷
৮) সকলোকে বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ! এই উৎসৱে সকলোলৈ আনন্দ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক ৷ আহক, আমি বৰদিনৰ গূঢ়াৰ্থ সমন্বয় আৰু মমতাৰ মনোভাৱক উদযাপন কৰোঁ আৰু সকলোৱে এখনি সুখী আৰু সুস্থ বিশ্বৰ অৰ্থে কাম কৰোঁ ৷ আমি লগতে ঈশ্বৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ মহান শিক্ষাৰ কথা স্মৰণ কৰোঁ আহক ৷
৯) আপোনালোকক বৰদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু মৰম আৰু হাঁহিৰে ভৰা আনন্দময় নৱবৰ্ষৰ কামনা কৰিলোঁ!
১০) আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়াললৈ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল! আপোনাৰ ঘৰখন মৰম আৰু ঋতুৰ আত্মাৰে ভৰি থাকক ৷
১১) আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য, সুখ, আৰু আগন্তুক বছৰত আপোনাৰ সকলো সপোন পূৰণৰ কামনা কৰিলোঁ ৷ শুভ বৰদিন!
লগতে পঢ়ক