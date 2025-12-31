নৱবৰ্ষৰ দিনা এনেদৰে আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰক শুভেচ্ছা বাৰ্তা
নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই আপুনি আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীক কাৰ্ড বা শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ জৰিয়তে কিছুমান উত্তম উক্তি পঠিয়াব পাৰে-
নতুন বছৰে সকলোৰে জীৱনলৈ নতুন আশা, নতুন শক্তি আৰু নতুন আৰম্ভণি কঢ়িয়াই আনে ৷ অতীতক পাহৰি নতুন আদৰাৰ সময় এয়া ৷ এই কাৰণেই মানুহে ইজনে সিজনক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই আগন্তুক বছৰটো ভাল হোৱাৰ কামনা কৰে ৷ এই পৰম্পৰা বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰচলিত হৈ আহিছে ৷ পূৰ্বে মানুহে গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বন্ধু-বান্ধৱীক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছিল ৷ কিন্তু এতিয়া ডিজিটেল যুগত হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত মানুহে মেছেজ বা ষ্টেটাছ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰে ৷
বন্ধুসকল এনে এক বান্ধোন যিয়ে সুখ-দুখ দুয়োটাতে আপোনাৰ কাষত থিয় দিয়ে ৷ নৱবৰ্ষৰ দৰে এনেকুৱা অনুষ্ঠান কমেইহে পোৱা যায় য’ত আমি বন্ধু-বান্ধৱীৰ আগত আমাৰ হৃদয়ৰ অনুভৱবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো ৷ গতিকে এই সুন্দৰ শুভেচ্ছা, উক্তি, আৰু কবিতা শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাওক ৷
নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা
- নতুন বছৰে আপোনালোকৰ বাবে অলেখ সুখ আৰু সফলতা কঢ়িয়াই আনক ৷ শুভ নৱবৰ্ষ!
- আমাৰ বন্ধুত্ব অব্যাহত থকাক, এই নৱবৰ্ষত আমাৰ বন্ধুত্বৰ বান্ধোন আৰু শক্তিশালি হওক ৷ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!
- তোমাৰ নতুন বছৰটো হাঁহি-ধেমালি, আৰু সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হওক ৷ প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত হাঁহি থাকক! শুভ নৱবৰ্ষ!
- নতুন বছৰ আহক, পুৰণি দুখবোৰ আঁতৰি যাওক ৷ এই বছৰটোও আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ হওক,শুভ নৱবৰ্ষ !
- এই বছৰো একেই বন্ধুত্ব আৰু আনন্দ অব্যাহত থাকক আৰু প্ৰতিটো সময় হাঁহিৰে উপচি পৰক ৷ শুভ নৱবৰ্ষ!!
- শুভ নৱবৰ্ষ! বন্ধুসকল, কেৱল কেলেণ্ডাৰহে সলনি হ’ব, আমি নহয়… নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল!!
- বন্ধু হ’ল সেইসকল যিয়ে প্ৰতিটো বছৰক বিশেষ কৰি তোলে ৷ ঠিক যেনেকৈ তুমি মোৰ বাবে… নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল!
- প্ৰতিটো অসুবিধাৰ মাজেৰে আমাৰ কাষত থিয় দিয়া বন্ধুজনলৈ বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ.!! শুভ নৱবৰ্ষ!!
- মোৰ একমাত্ৰ ইচ্ছা যে আমি চিৰদিন একেলগে থাকোঁ… নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!!
- সুখী হওক, সমৃদ্ধিশালী হওক, নতুন বছৰত সুখেৰে উপচি পৰক ৷ শুভ নৱবৰ্ষ!!
- নতুন বছৰে তোমাৰ জীৱনলৈ নতুন পোহৰ কঢ়িয়াই আনক…! নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!!
- নৱবৰ্ষৰ প্ৰতিটো দিনেই সুখেৰে পৰিপূৰ্ণ হওক, আমাৰ বন্ধুত্ব যিদৰে আছে তেনেদৰেই চলি যাওক ৷ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!!
- মুকলি মনেৰে নতুন বছৰক আদৰণি জনাওক, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত হাঁহি আৰু সফলতাৰে ভৰাই তোলক ৷ তোমাৰ লগতে তোমাৰ পৰিয়াললৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল !!
- বন্ধুত্বই সেই শক্তি যিয়ে প্ৰতিটো অসুবিধাক সহজ আৰু প্ৰতিটো আনন্দক বিশেষ কৰি তোলে ৷ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!!
- এই নৱবৰ্ষই প্ৰতিদিনে নতুন আশা আৰু নতুন আনন্দ কঢ়িয়াই আনক, তাৰে কামনা কৰি নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ !!
- জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰক, প্ৰতিটো সপোন বাস্তৱায়িত হওক, বন্ধুত্বৰ এই বান্ধোন ফুলি যাওক, নতুন বছৰটো সুখেৰে ভৰি থাকক!! শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু ৷
- যোৱা বছৰৰ ভুলবোৰ পাহৰি যাওক, নতুন বছৰটোক নতুন আশাৰে আঁকোৱালি লওক । নতুন বছৰটো শুভেচ্ছা থাকিল! নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!
- নতুন বছৰ নতুন আৰম্ভণিৰ সময়, গন্তব্যস্থানত উপনীত হ’বলৈ প্ৰস্তুতিৰ সময়। তোমাৰ জীৱনত সফলতা আৰু শান্তি হওক । নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!
- নতুন পুৱতিয়ে কঢ়িয়াই আনক সুখ-সমৃদ্ধি, প্ৰতিটো দিনেই তোমাৰ বাবে হওক বিশেষ । নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধু!
