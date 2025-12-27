ETV Bharat / lifestyle

৬০ বছৰ বয়সতো কেনেকৈ এটি সুঠাম দেহৰ গৰাকী ভাইজান ছলমান খান

বলীউডৰ ভাইজান ছলমান খানে আজি ৬০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিছে, সেয়ে এই উপলক্ষে জানো আহক এই বয়সত অভিনেতাজন কেনেকৈ ইমান ফিট হৈ আছে-

SALMAN KHAN BIRTHDAY
ছলমান খানৰ ফিটনেছৰ ৰহস্য (INSTAGRAM)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 27, 2025 at 2:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আজি ২৭ ডিচেম্বৰত বলীউডৰ ভাইজান ছলমান খানৰ জন্মদিন ৷ অনুৰাগীয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ জন্মদিনত শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে ৷ যদি কোনো বলীউডৰ তাৰকাৰ নাম ফিটনেছ, শক্তিশালী শৰীৰ, শক্তিৰ সৈতে তৎক্ষণাত জড়িত হৈ থাকে তেন্তে সেয়া হ’ল ছলমান খান ৷ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে বেছিভাগ মানুহেই ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত লেহেমীয়া হৈ পৰে যদিও ছলমান খানৰ আত্মবিশ্বাস, পেশীবহুল শৰীৰ আৰু পৰ্দাত উপস্থিতি, আনকি ৬০ বছৰ বয়সতো মানুহক আচৰিত কৰি তোলে ৷ ভাৰতত ফিটনেছ সংস্কৃতিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা তাৰকাৰ ভিতৰত অন্যতম ছলমান খান ৷ আনকি ৯০ৰ দশকত যেতিয়া জিমলৈ যোৱাটো সাধাৰণ কথা নাছিল, তেতিয়াও ছলমানে ৱৰ্কআউট আৰু শক্তি প্ৰশিক্ষণক নিজৰ জীৱনশৈলীৰ অংশ কৰি লৈছিল ৷ এই কাৰণেই আজিও যুৱ অভিনেতাসকলে তেওঁৰ শৰীৰচৰ্চাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হয় ৷

বিশেষ কথাটো হ’ল ছলমানৰ শ্বুটিং সূচী যিমানেই ব্যস্ত নহওক কিয় ফিটনেছৰ বাবে সময় উলিওৱাটো অভ্যাস কৰি তোলে ৷ এই অনুশাসনে তেওঁক এই বয়সতো ফিট আৰু সক্ৰিয় কৰি ৰাখে ৷ আজি অভিনেতাগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে ভাইজানৰ ফিটনেছ ৰুটিনৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাওঁ আহক ৷

ছলমান খান এজন ফিটনেছ ফ্ৰিক

বলীউডৰ ভাইজান ছলমান খানে নিজৰ ফিটনেছৰ দ্বাৰা বহুতক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ৷ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিতে অভিনেতাগৰাকীয়ে পেশীবহুল শৰীৰ, ছয় পেক এবছ, ভাস্কৰ্য্য শিল্পকৰ্মৰ দ্বাৰা সকলোকে মোহিত কৰিছিল ৷ এতিয়া ৬০ বছৰ বয়সত তেওঁ এতিয়াও নিজৰ ফিটনেছৰ প্ৰতি ঠিক তেনেকুৱাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

ছলমানৰ ফিটনেছ ৰুটিন কেনেকুৱা ?

ছলমানৰ ফিটনেছ প্ৰশিক্ষক ৰাকেশ আৰ উদ্দ্যৰৰ মতে, ভাইজানে পুৰণি স্কুলৰ, টিপিকেল বডি বিল্ডিং পছন্দ কৰে ৷ তেওঁ দীঘলীয়া চেট প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ১০টা ভিন্ন বুকুৰ ব্যায়াম বেক টু বেক কৰে ৷ অভিনেতাগৰাকীয়ে HIIT ৱৰ্কআউটও কৰে, যিটো তেওঁ মাত্ৰ ৪৫ৰ পৰা ৬০ মিনিটত সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ লগতে তেওঁৰ ব্ৰেকফাষ্টত চাৰিটা কণীৰ কুহুম আৰু কিছু কম চৰ্বিযুক্ত গাখীৰ ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৱৰ্কআউটৰ পূৰ্বে প্ৰটিন শ্বেকৰ সৈতে দুটা কণীৰ কুহুম খায় ৷

ৱৰ্কআউটৰ পিছৰ খাদ্য কেনেকুৱা ?

ছলমানে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ ৱৰ্কআউটৰ পিছৰ খাদ্যত প্ৰ’টিন বাৰ, অটছ, আলমণ্ড, আৰু তিনিটা কণীৰ কুহুম থাকে ৷ দুপৰীয়াৰ আহাৰ বেছিভাগেই নিৰামিষভোজী, মাটন, মাছ, চালাড, আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফল-মূলেৰে গঠিত ৷ ৰাতিৰ আহাৰত কেতিয়াবা কুকুৰা মাংস আৰু কেতিয়াবা শাক-পাচলি বা চূপ ৷

ছলমান খানে কি খায় ?

ভাইজানৰ খাদ্যাভ্যাসৰ কথা কওঁতে তেওঁ কপিল শৰ্মাৰ অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ এতিয়াও পুৰণি অনুশাসন, সংযম, আৰু সুস্থ মন-শৰীৰৰ ভাৰসাম্যত বিশ্বাস কৰে ৷ তেওঁৰ খাদ্য তালিকাত ক্ষীণ প্ৰটিন আৰু জটিল কাৰ্বহাইড্ৰেট অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখে ৷ আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ’ব যে ছলমানে মাত্ৰ এচামুচ ভাত খায় ৷ ছলমানে আৰু বুজাই দিলে যে ফিট হৈ থকা মানে সকলো এৰি দিয়া নহয় ৷ বৰঞ্চ কিমান খাব লাগে সেইটো বুজি পোৱাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক

ছলমানে কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে তেওঁ বাহিৰৰ খাদ্য খুব কমেইহে খায় ৷ তেওঁ ঘৰতে ৰন্ধা খাদ্য বিশেষকৈ মাকৰ দালি, ৰাজমা, বিৰিয়ানী আদি পছন্দ কৰে ৷

মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকক

ছলমান খানে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰে যে তেওঁ এনেকুৱা কামৰ পৰা আঁতৰি থাকে যিয়ে তেওঁৰ মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰে ৷ সেয়েহে মানসিক চাপমুক্ত হৈ থকাটোও তেওঁৰ ফিটনেছৰ এটা অংশ ৷ তেওঁ কয় যে মানসিক চাপমুক্ত হৈ থকাটোও মোৰ ফিটনেছৰ এটা অংশ ৷

লগতে পঢ়ক

প্ৰকৃততে কিমান সুস্থ অভিনেতা ছলমান খান ? বিশেষজ্ঞই জনালে অভিনেতাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিমান গুৰুতৰ

  1. ছলমান আক্ৰান্ত ব্ৰেইন এনিউৰিজমকে ধৰি আন দুটা স্নায়ুবিকাৰত
  2. 'আত্মহত্যাৰ ৰোগ'ৰ চিকিৎসাৰ বাবে যাব লাগিব লক্ষ্ণৌলৈ - Trigeminal Neuralgia

TAGGED:

SALMAN KHAN FITNESS AT 60
SALMAN KHAN DIET PLAN
SALMAN KHAN WORKOUT ROUTINE
ছলমান খানৰ জন্মদিন
HAPPY BIRTHDAY SALMAN KHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.