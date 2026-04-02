হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা কি কাম কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব ?

হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা কি কাম কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব ?
হনুমান সাধনা কৰাৰ পদ্ধতি কি ? হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা কি কাম কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব ? এই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যোতিষী ড৹ পৰশমণি শৰ্মাই...
Published : April 2, 2026 at 10:17 AM IST
আজি ২ এপ্ৰিল, হনুমান জয়ন্তী । জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি এই দিনটোৰ বিশেষ মান্যতা থকা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । ৭ জন চিৰঞ্জীৱীৰ ভিতৰত তথা কলিৰ যুগত জাগ্ৰত দেৱতাৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে হনুমানক বিশ্বাস কৰা হয় । লগতে হনুমানক পূজা কৰিলে অতি সোনকালে মনোকামানা পূৰ্ণ হয় বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে ।
হনুমান জয়ন্তীত কেনেদৰে বিশেষ সাধনা কৰি জীৱনৰ বহু সমস্যা দূৰ হ’ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যোতিষী ড৹ পৰশমণি শৰ্মাই ।
ক ) হনুমান সাধনা কৰাৰ পদ্ধতি
১) হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা পুৱা স্নান কৰি পৰিষ্কাৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল’ব লাগে । তাৰ পাছত যি স্থানত পূজা কৰিব সেই স্থান ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ ভগৱান হনুমানৰ ছবি বা মূৰ্তি স্থাপন কৰিব । তাৰ পাছত যি সংকল্প লৈছে সেয়া তেওঁৰ ওচৰত ক’লে ফল লাভ কৰিব ।
২) লগতে মহা শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র হিচাপে ‘‘ঔমঃ হনুমাতে নমঃ’’ বা ‘‘ঔমঃ নমো ভগৱতে হনুমাতে নমঃ’’ মন্ত্ৰ ১০৮ বাৰ জপ কৰিব পাৰে ৷ যদি পাৰে জপ কৰোতে ৰুদ্ৰাক্ষ মালা ব্যৱহাৰ কৰিব, তেহে অধিক ফলপ্ৰসূ হ'ব ।
৩) হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা পূজাৰ সামগ্ৰী হিচাপে হনুমানজীৰ ওচৰত ধূপ-চাকিৰ লগতে ৰঙা ফুল, সেন্দূৰ আৰু চামেলি তেল, লাড়ু বা গুড় অৰ্পণ কৰিব পাৰে । লগতে পানী আৰু পঞ্চামৃত (দৈ, গাখীৰ, ঘীউ, মৌ, চেনী) অৰ্পন কৰিব পাৰে ।
৪) হনুমানৰ আৰাধনা কৰাৰ লগতে ৰাম নাম জপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব । হনুমানে সদায় ৰাম নাম স্মৰণ কৰে । সেয়ে ১০৮ বা ১০০৮ বাৰ ৰাম নাম জপ কৰিলে অত্যন্ত শক্তিশালী ফল লাভ কৰিব পাৰে ।
৫) হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা হনুমান চলিচা পাঠ কৰাৰ লগতে যদি সম্ভৱ হয় সুন্দৰকাণ্ড পাঠ কৰিব পাৰে ।
খ) হনুমানৰ ওচৰত কি অৰ্পণ কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব
- হনুমানজীৰ গাত চামেলি তেল আৰু সেন্দূৰ অৰ্পণ কৰিব পাৰে
- ১১ টা বেলপাত অথবা ১১ টা পাণ পাত অৰ্পণ কৰিব পাৰে
- ইয়াৰোপৰি মিঠা পাণ, বুন্দিয়া লাড়ু অৰ্পণ কৰিব পাৰে ।
এই বৰ্ষত হনুমান জয়ন্তীৰ তিথি দুদিনীয়াকৈ পৰিছে যদিও অসমত বিশেষ ২ এপ্ৰিলৰ দিনা হনুমান জয়ন্তী পালন কৰা হ'ব ।