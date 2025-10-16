খুব এলেহুৱা অনুভৱ হয় নেকি ? এলাহ দূৰ কৰিবলৈ আমি কি কৰা উচিত

খুব এলেহুৱা অনুভৱ হয় নেকি ? এলাহ দূৰ কৰিবলৈ আমি কি কৰা উচিত
এলাহ হ’ল এনে এক অৱস্থা য’ত ব্যক্তিয়ে যিকোনো কামৰ পৰা আঁতৰি থাকে বা পিছুৱাই দিয়ে, ইয়াৰ ফলত আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী জীৱনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ কৰে-
Published : October 16, 2025 at 4:19 PM IST
আপুনি হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে বহু লোকে নিজৰ সকলো কাম সহজে আৰু সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ তেওঁলোকক দেখাটো শক্তিশালী যেন লাগে ৷ অৱশ্যে কিছুমানে কেৱল কামবোৰ পিছুৱাই থাকে ৷ একো কৰিবলৈ মন নাযায় আৰু দিনটো এলেহুৱা অনুভৱ কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ লক্ষ্যৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ দক্ষতাত প্ৰভাৱ পৰে ৷ ভাগৰৰ বাবেই এনে হ’ব পাৰে, কিন্তু কিছুমানৰ বাবে ই এক অভ্যাসত পৰিণত হয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সকলো কামতে পলম হয় ৷
এলাহ হ’ল এনে এক অৱস্থা য’ত ব্যক্তিয়ে যিকোনো কামৰ পৰা আঁতৰি থাকে বা পিছুৱাই দিয়ে ৷ এইটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী জীৱনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে ৷ কিন্তু কিছুমান অভ্যাস গ্ৰহণ কৰি এলাহ দূৰ কৰিব পাৰি ৷ সেইবোৰৰ বিষয়ে অধিক জানো আহক-
সঠিক ৰুটিন গ্ৰহণ কৰক
নিজৰ বাবে এখন সঠিক ৰুটিন তৈয়াৰ কৰক ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে সময়মতে শোৱা আৰু উঠাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ পুৱা সোনকালে সাৰ পালে আপোনাৰ মনটো ভাল হ’ব আৰু কাম কৰিবলৈ অধিক সময় পাব ৷ যোগাসন বা লঘু ব্যায়ামৰ দ্বাৰা ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভণি কৰিলে শৰীৰ শক্তিশালী হয় আৰু এলাহক দূৰত ৰাখে ৷
লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক
মানুহে স্পষ্ট লক্ষ্য নাথাকিলে বিলম্ব কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে ৷ সৰু সৰু লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগে ৷ ই কেৱল আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাই নহয়, এলাহ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ যদি আপুনি এজন ছাত্ৰ, তেন্তে আপোনাৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু আগ্ৰহ চিনাক্ত কৰি সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷
কৰিবলগীয়া কামৰ তালিকা বনাওক
লগতে পুৱা দৈনন্দিন কামৰ টু-ডু লিষ্ট বনাওক ৷ আপোনাৰ সকলো কামক অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে ভাগ কৰক ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি কেতিয়া আৰু কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব ৷ ডাঙৰ কামবোৰ সৰু সৰু অংশত ভাঙি এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণ কৰক ৷
ম’বাইলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰক
আজিকালি বেছিভাগ মানুহেই ম’বাইল ফোন, লেপটপ, ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি সময় কটায় ৷ ই বিক্ষিপ্ততাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ কেতিয়াবা ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ছ’চিয়েল মিডিয়াত স্ক্ৰ’ল কৰিলেও এলাহৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ গতিকে, আপোনাৰ ব্যৱহাৰ সীমিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সৃষ্টিশীল কামত অধিক সময় ব্যৱহাৰ কৰক ৷ দিনটোত বিশেষকৈ নিশাৰ সময়ত কিছু সময়ৰ বাবে ফোন আৰু গেজেটৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ শোৱাৰ ৩০ মিনিট আগতে ম’বাইল বা লেপটপ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰক ৷
ইতিবাচক চিন্তাধাৰা
সকলো কথাতে নেতিবাচক চিন্তা কৰাৰ অভ্যাসে অলসতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ গতিকে, ইতিবাচক মানসিকতা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ যদি আপুনি অনবৰতে নিজকে দুৰ্বল, ভাগৰুৱা বা অসফল বুলি গণ্য কৰে তেন্তে আপুনি প্ৰেৰণা হেৰুৱাব ৷ ইয়াৰ বাবে নিজৰ বিষয়ে ইতিবাচকভাৱে চিন্তা কৰক, প্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ’ শুনিব আৰু কথা পাতক ৷ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু বিশ্বাস কৰক যে আপুনি প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ৷ “মই এইটো কৰিব পাৰো,” “এইটো কঠিন নহয়” আদি কথা কওক আৰু প্ৰতিটো সৰু সৰু লক্ষ্যত উপনীত হ’লে নিজকে প্ৰশংসা কৰক ৷
সঠিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰক
আমি যি খাওঁ সেয়া আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ গতিকে স্বাস্থ্যসন্মত আৰু সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ তেলীয়া, মছলাযুক্ত আৰু পেকেটত ভৰোৱা খাদ্য পৰিহাৰ কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত আপুনি সুস্থ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ মনটো ভাল হ’ব ৷ প্ৰতিদিনে ধ্যান কৰিবলৈ, ব্যায়াম কৰিবলৈ বা খোজ কাঢ়িবলৈ কিছু সময় উলিয়াওক ৷
লগতে পঢ়ক