'বিনামূল্যে খোৱাৰ' বাবে ডেটলৈ যাবলৈ ধৰিছে Gen Z! জেপৰ চাপত হাৰ মানিছে নেকি Gen Zৰ প্ৰেমে ?

শেহতীয়া এটি সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে যে, কেৱল বিনামূলীয়া খোৱাৰ বাবে ডেটিঙলৈ যাব ধৰিছে Gen Zৰ যুৱক-যুৱতী, সম্পৰ্কত প্ৰেমতকৈ অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে নেকি টকাই ?

Gen Z Dating on a Budget: How Financial Stress Is Changing Modern Romance
'বিনামূল্যে খোৱাৰ' বাবে ডেটলৈ যাবলৈ ধৰিছে Gen Z! জেপৰ চাপত হাৰ মানিছে নেকি Gen Zৰ প্ৰেমে ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 24, 2025 at 5:17 PM IST

ছ’চিয়েল মিডিয়াত কেইবাটাও ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছে য’ত মানুহে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে ঘৰত খাবলৈ একো নথকাৰ বাবেই বা নিজে ৰান্ধিবলৈ মন নগ’ল বাবে ডেটিঙলৈ যায় ।

হয়, নতুন প্ৰজন্মৰ জেন জিৰ বাবে প্ৰেম এতিয়া কেৱল অনুভৱৰ খেলেই নহয়; ই পকেটৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বিষয় হৈ পৰিছে (Free Meal Dating Trend)। বৃদ্ধি পোৱা মুদ্ৰাস্ফীতি, চাকৰিৰ অসুৰক্ষিততা, খৰচৰ বোজাই ৰোমাঞ্চৰ সাৰমৰ্মক মলিন কৰি তুলিছে । হঠাৎ খুবেই ট্ৰেণ্ডত থকা এই ডেটিঙৰ বিষয়ে অধিক জানো আহক-

Gen Z Dating on a Budget
'বিনামূল্যে খোৱাৰ' বাবে ডেটলৈ যাবলৈ ধৰিছে Gen Z! জেপৰ চাপত হাৰ মানিছে নেকি Gen Zৰ প্ৰেমে ? (GETTY IMAGES)

প্ৰেমৰ তৃতীয় চকা হৈ পৰিছে 'টকা'

আগতে ডেটিং কৰাটো বিশেষ কাৰোবাৰ সৈতে মানসম্পন্ন সময় কটোৱাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া ইয়াৰ লগত বাজেটৰ হিচাপো জড়িত হৈ আছে । শেহতীয়াকৈ 'The Cuffing Economy Report' নামৰ এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে ৫১% আমেৰিকান লোকে ডেটত গৈ আছে আৰু জেন জিৰ মাজত এই সংখ্যা ৫৮% লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

কেৱল সেয়াই নহয়, জেন জি যুৱক-যুৱতীৰ এয়া মন্তব্য যে ৪৪% লোকে কয় যে তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিৰ সৈতেহে ডেটিং কৰিব, আনহাতে তৃতীয়াংশইও স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁলোকে ধনৰ বাবে সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হৈছে ।

এই পৰিসংখ্যাই দেখুৱাইছে যে, প্ৰেম আৰু ধন আজিকালি গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে । আৰ্থিক স্থিতিশীলতা অবিহনে সম্পৰ্কবোৰ অস্থিৰ অনুভৱ হ’ব পাৰে (Modern Love: Financial Aspects). প্ৰেম হয়তো চকুত আছে, কিন্তু মানিবেগৰ বাস্তৱতাৰ পৰা সাৰি যোৱাৰ কোনো উপায় নাই ।

Gen Z Dating on a Budget
'বিনামূল্যে খোৱাৰ' বাবে ডেটলৈ যাবলৈ ধৰিছে Gen Z! জেপৰ চাপত হাৰ মানিছে নেকি Gen Zৰ প্ৰেমে ? (GETTY IMAGES)

Gen Z ৰ ৩১% লোকে কৰিবলৈ ধৰিছে ‘ফ্ৰী মিল ডেটিং’

এতিয়া এই প্ৰশ্নও শুনিবলৈ পোৱা নাযায় যে, " প্ৰথম ডেটত কোনে বিল দিয়ে ?" আগতে কাৰোবাক আপ্লুত কৰিবলৈ দামী ডেটত যোৱাটো সাধাৰণ কথা আছিল যদিও এতিয়া ৪৭% লোকে বিশ্বাস কৰে যে প্ৰথম ডেটত 4ৰ পৰা 5 হাজাৰ খৰচ কৰাটোৱেই হৈছে "পাৰফেক্ট বেলেন্স"। অৰ্থাৎ এতিয়া শ্ব' অফতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে বুদ্ধিমানী ।

কিন্তু এটা আমোদজনক তথ্য আছিল যে, ২৬% লোকে কেৱল বিনামূলীয়া খাদ্যৰ বাবে ডেটিঙলৈ যায়, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত জেন জিৰ ৩১% লোকো অন্তৰ্ভুক্ত ৷ এয়া হাস্যকৰ যেন লাগিলেও, এয়াই সত্য যে বহু যুৱকে ডেটিংক "থ্ৰিফ্ট-ফ্ৰী উপায়" হিচাপে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, য'ত আনকি সন্ধিয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটোৱেও অলপ আৰ্থিক সকাহ দিব পাৰে ।

Gen Z Dating on a Budget
'বিনামূল্যে খোৱাৰ' বাবে ডেটলৈ যাবলৈ ধৰিছে Gen Z! জেপৰ চাপত হাৰ মানিছে নেকি Gen Zৰ প্ৰেমে ? (GETTY IMAGES)

আধুনিক প্ৰেমৰ সলনি হৈ আছে এজেণ্ডা

প্ৰেমত টকাৰ কথা কোৱাটো আগতে অস্বস্তিকৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল যদিও কথাবোৰ বৰ্তমান সলনি হ’বলৈ ধৰিছে । এটি সমীক্ষা অনুসৰি ৩৭% লোকে বিশ্বাস কৰে যে, দৰমহা ভাগ কৰাৰ সঠিক সময় হ'ল যেতিয়া সম্পৰ্কটোৱে পূৰ্ণতা লাভ কৰে বা যেতিয়া "এক্সক্লুছিভ" হৈ পৰে, অৰ্থাৎ এতিয়া "আমি দুজন কোন হয় ?", "আপুনি কিমান উপাৰ্জন কৰে ?" আদি বিষয়ও কথা-বতৰাৰ মাজৰ এটি অংশ হৈ পৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ৫৪% দম্পতিয়ে নিজৰ বিত্তীয় অৱস্থা পৃথক কৰি ৰাখে, যৌথ একাউণ্টতকৈ আৰ্থিক স্বাধীনতাক পছন্দ কৰে । এই নতুন ধাৰাটোৱে বুজাইছে যে, বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই প্ৰেমত পৰিও নিজৰ পৰিচয় আৰু স্বাধীনতা হেৰুৱাব নিবিচাৰে ।

প্ৰেমত স্বাধীনতা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়

নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সম্বন্ধ এতিয়া সমতা আৰু সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে । "ইজনে আনজনৰ সহযোগী হওক, কিন্তু ইজনে আনজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব" এয়াই হৈছে আজিৰ দিনৰ নতুন মন্ত্ৰ ৷ বিত্তীয় স্বচ্ছতা আৰু স্বতন্ত্ৰ বিত্তীয় সিদ্ধান্তই শক্তিশালী সম্পৰ্কৰ ভেটি হৈ পৰিছে ।

Gen Z Dating on a Budget
'বিনামূল্যে খোৱাৰ' বাবে ডেটলৈ যাবলৈ ধৰিছে Gen Z! জেপৰ চাপত হাৰ মানিছে নেকি Gen Zৰ প্ৰেমে ? (GETTY IMAGES)

নতুন যুগৰ সম্পৰ্কৰ তিক্ত সত্য

প্ৰতিটো সম্পৰ্কই তেতিয়াহে প্ৰাণ পাই উঠে যেতিয়া দুয়োজন সংগীয়ে কেৱল আৱেগিকভাৱেই নহয় বৰঞ্চ আৰ্থিকভাৱেও সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা পাৰে । এই কাৰণেই আৰ্থিক বুজাবুজি আৰু দায়িত্ব আজিৰ দিনৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে ৰোমান্সৰ দৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।

প্ৰেম এতিয়া কেৱল হৃদয়ৰ খেলেই নহয়, মন আৰু বাজেটৰো খেল হৈ পৰিছে । হয়তো সেইবাবেই এই Gen Z "Cuffing Economy"ত প্ৰেম আৰু ধনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পৰাজনেই আজিৰ যুগৰ প্ৰকৃত বিজয়ী ।

https://www.intuit.com/blog/innovative-thinking/the-cuffing-economy-how-gen-z-is-redefining-love-and-money/

GEN Z DATING CULTURE
MONEY AND RELATIONSHIPS
MODERN ROMANCE
আধুনিক যুগৰ প্ৰেম
GEN Z DATING

