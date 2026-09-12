সুস্থ-আৱৰ্জনামুক্ত পৰিৱেশত ঘৰত গণেশ পূজা উদযাপনৰ কেইটামান সহজ উপায়...

সুস্থ-আৱৰ্জনামুক্ত পৰিৱেশত ঘৰত গণেশ পূজা উদযাপনৰ কেইটামান সহজ উপায়...
আপোনাৰ মাত্ৰ এটা বুদ্ধিমান সিদ্ধান্তই গণেশ পূজাৰ দিনটোত আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰিবেশ সুস্থ আৰু আৱৰ্জনামুক্ত কৰি ৰাখিব ৷
Published : September 12, 2026 at 3:51 PM IST
গণেশ চতুৰ্থী হিন্দুসকলৰ পবিত্ৰ উত্সৱ ৷ ভাদ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিত গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয় । এই সময়ত গণেশ দেৱতাই মাতৃ দেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে কৈলাস পৰ্বতৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহে বুলি জনবিশ্বাস প্ৰচলিত ।
হিন্দু ধৰ্মত ভগৱান গণেশক প্ৰথম পূজ্য বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ভাৰতত মূলত মধ্য আৰু পশ্চিমৰ ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্য প্ৰদেশ, গুজৰাট, ৰাজস্থান, গোৱা আৰু দক্ষিণৰ কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, তামিলনাডু, কেৰালা তথা পূবত পশ্চিমবংগ আৰু ওড়িশাত বিশেষভাৱে এই পূজা পালন কৰা হয় ৷
অসমতো ঠায়ে ঠায়ে পালন কৰা হয় গণেশ চতুৰ্থী ৷ এইবাৰে ১৫ আগষ্টত দেশজুৰি গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হ’ব ৷ মধ্য, পশ্চিম আৰু দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত গণেশ পূজাৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ৷ গণপতি বাপ্পাক ক’ৰ পৰা আনিব, ক’ত স্থাপন কৰিব, কেনেদৰে ঘৰখন সজোৱা হ’ব তথা কি কি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হ’ব, তাকে লৈ এতিয়া ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছে ৷
কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, গণপতি বাপ্পাক আমি ঘৰখনত স্থাপনৰ বাবে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ লগতে কেনেকৈ অপ্ৰয়োজনীয় আৱৰ্জনা সৃষ্টি নকৰাকৈ আমি উৎসৱটো উদযাপন কৰিব পাৰো ৷ কাৰণ গণপতিৰ আশীষ লোৱাৰ বাবে এই সময়ছোৱাত যিকোনো সময়তে ঘৰলৈ অহৰহ বহু লোকৰ আগমন হয় ৷ ফল-ফুল, মিঠাই, ফুলেৰে ঘৰখন জাতিষ্কাৰ হৈ পৰে ৷ যাৰ বাবে পূজাৰ পাছত ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰাটো আপোনাৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰে ৷
চিন্তা নকৰিব, এই সময়ছোৱা ঘৰখন আৱৰ্জনামুক্ত কৰিবলৈ প্ৰচলিত পৰম্পৰা সলনি কৰাৰ বা পৰিৱেশ বিশেষজ্ঞ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । মাত্ৰ কেইটামান বুদ্ধিমান সিদ্ধান্তই গণেশ চতুৰ্থীৰ সময়ছোৱাতো আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ সুস্থ কৰি ৰাখিব । জানো আহক, গণেশ চতুৰ্থীৰ সময়ছোৱা কেনেদৰে ঘৰখনত অপ্ৰয়োজনীয় আৱৰ্জনা সৃষ্টি নকৰাকৈ আৰু এক সুস্থ পৰিবেশত আমি পূজা পালন কৰিব পাৰো ৷
১/ ইক'-ফ্ৰেণ্ডলী গণেশ মূৰ্তি ঘৰলৈ আনক
যদি আপুনি ঘৰলৈ গণপতিৰ মূৰ্তি অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে প্ৰাকৃতিক, ইক’ ফ্ৰেণ্ডলী সামগ্ৰীৰ পৰা তৈয়াৰী এটা মূৰ্তি বাচি লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰক । লগতে ব্যৱহৃত ৰং আৰু ফিনিচিং পৰীক্ষা কৰক । পানীত ডুবাই দিলে পৰিৱেশৰ ক্ষতি কৰিব পৰা মূৰ্তি বা আৱৰণ পৰিহাৰ কৰিব লাগে । পৰিৱেশ অনুকূল মূৰ্তি এটা আন যিকোনো মূৰ্তিৰ দৰেই ধুনীয়া হ’ব পাৰে ।
২/ ইতিমধ্যে আপোনাৰ ওচৰত থকা বস্তুৰে ঘৰখন সজাই তোলক
নতুন সজ্জাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ আগতে ইতিমধ্যে আপোনাৰ ঘৰত থকা বস্তুবোৰ চাওক । ৰঙীন দুপাট্টা বা শাড়ীৰে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে । মেৰিগল্ড ফুল আৰু আমৰ পাতে পৰম্পৰাগত ৰূপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । কাগজ, কপাহ, কাঠ, ধাতু আদিও সৃষ্টিশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । বিগত বছৰবোৰৰ সজ্জাৰ বস্তুবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব । বেলেগ ধৰণে সজাই বা পুৰণি বস্তুবোৰ নতুন ধৰণেৰে সংযুক্ত কৰি সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপ দিব পাৰে ।
৩/ একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক পৰিহাৰ কৰক
প্লাষ্টিকৰ ফুল, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সামগ্ৰী যিমান পাৰি পৰিহাৰ কৰক । অতিথিসকলক পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত ডিচপ’জেবলৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ দৈনন্দিন প্লেট, গিলাচ, আৰু কাটলেৰী ব্যৱহাৰ কৰক । যদি আপোনাৰ ডিচপ'জেবল বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে স্থানীয় আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থা অনুসৰি সঠিক বস্তু বাচি লওক ।
৪/ লাইটিং বুদ্ধিমানৰূপে ব্যৱহাৰ কৰক
পোহৰৰ অবিহনে গণপতি উদযাপন আধৰুৱা । কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে, গোটেই ঘৰখন ষ্টেডিয়ামলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব ৷ । শক্তি-দক্ষ এল ই ডি লাইট ব্যৱহাৰ কৰক আৰু প্ৰয়োজন নহ’লে বন্ধ কৰক । ভালকৈ ৰখা কেইটামান লাইটেৰে বেৰ ঢাকি নোযোৱাকৈয়ে এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । নিৰাপদ স্থানত পৰম্পৰাগত মাটিৰ চাকিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
৫/ সজ্জাক পৰিয়ালৰ কাম হিচাপে গঢ়ি তোলক
ঘৰটো ব্যতিক্ৰমীভাৱে সুন্দৰকৈ সজাই তোলাৰ বাবে আটাইতকৈ সহজ উপায় হ’ল কিছুমান সজ্জা নিজেই বনোৱা । শিশুৱে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা শিল্পকৰ্মৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি কাগজৰ ফুল, মালা, ৰঙীন ফেন বা সৰল দেৱাল সজ্জা বনাব পাৰে । দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সজ্জাতকৈ শিশুৱে নিৰ্মাণ কৰা অলপ লেতেৰা কাগজৰ ফুল এটাই অধিক অৰ্থ বহন কৰে ।
৬) খাদ্য আৰু পানীয়ৰ প্ৰতি সচেতন হওক
গণেশ চতুৰ্থীও খাদ্য-পানীয়ৰ উৎসৱ আৰু বহনক্ষমতাৰ নামত এই আনন্দক ত্যাগ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই । আপোনাৰ প্ৰিয় মোডক আৰু উৎসৱৰ বাবে বনোৱা খাদ্য বনাওক, কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু অতিথিসকলে আৰামত খাব পৰা পৰিমাণতহে বনাওক । যদি খাদ্য ৰৈ যায়, তেন্তে পেলাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী বা ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ মাজত বিতৰণ কৰক । য’ত সম্ভৱ ঋতুভিত্তিক আৰু স্থানীয় উপাদান ব্যৱহাৰ কৰক ।
৭) ফুলৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ
ফুল গণেশ চতুৰ্থীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ, কিন্তু উৎসৱৰ পিছত পোনে পোনে সাধাৰণ আৱৰ্জনাত পেলাব নালাগে । ব্যৱহৃত ফুলবোৰ অন্য আৱৰ্জনাবোৰৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখক আৰু সুবিধা অনুসৰি, সহজে পচি মাটিৰ সৈতে মিহলি হৈ পৰা সামগ্ৰীৰ সৈতে পচন সাৰ প্ৰস্তুত হ’ব পৰাকৈ ৰাখিব লাগে ।
৮) ঘৰতে বিসৰ্জনৰ কথা চিন্তা কৰক
যদি আপোনাৰ মূৰ্তিটো ইক’ ফ্ৰেণ্ডলি হয়, তেন্তে আপুনি বৃহৎ ৰাজহুৱা বিসৰ্জন অনুষ্ঠানত দিয়াৰ পৰিবৰ্তে ঘৰতে বিসৰ্জন দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত সৰু মাটিৰ মূৰ্তিৰ বাবে ঘৰতে পৰিষ্কাৰ পাত্ৰত ডুবাই ৰখাটো এটা বিকল্প হ’ব পাৰে । সদায় স্থানীয় নিৰ্দেশনা মানি চলি মূৰ্তি নিৰ্মাণ আৰু সজোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী পৰীক্ষা কৰক । ডুবাই দিয়াৰ পিছত বাকী থকা মাটি আৰু পানীও কেৱল নলা বা প্ৰাকৃতিক পানীৰ উৎসত ঢালি দিয়াতকৈ সঠিকভাৱে পেলাব লাগে ।
চেষ্টা কৰক যাতে এইবছৰ আপুনি বাপ্পাক এক সুস্থ আৰু আৱৰ্জনামুক্ত পৰিবেশৰ মাজত ঘৰত ৰাখিব পাৰে আৰু ফুল, লাইট, সংগীতৰ মাজত পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে আনন্দৰে এই দিনটো উদযাপন কৰে ৷