গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া: বিঘ্নহৰ্তা গণেশক ঘৰলৈ আদৰাৰ পূৰ্বে কি কি কৰিব লাগে, জানো আহক...

গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া: বিঘ্নহৰ্তা গণেশক ঘৰলৈ আদৰাৰ পূৰ্বে কি কি কৰিব লাগে, জানো আহক...
গণেশ চতুৰ্থীৰ পূজা কৰা শুভ সময়, তিথি কি জানেনে ? বিঘ্নহৰ্তাক কেনেদৰে পূজা কৰিব, পূজাৰ সময়ত মানি চলিবলগীয়া নিয়ম সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন...
Published : September 11, 2026 at 9:07 AM IST
হিন্দু ধৰ্মত ভগৱান গণেশক প্ৰথম পূজ্য বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কোনো শুভ কাম বা যিকোনো পূজাৰ আগত ভগৱান গণেশক উপাসনা কৰা হয় ৷ তেওঁক পূজাক কৰিলে জীৱনৰ সকলো বিপদ-আপদ বা বাধা-বিঘিনি দূৰ হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে ৷ সেয়ে ভগৱান গণেশক বিঘ্নহৰ্তা বুলিও কোৱা হয় ৷
লোকবিশ্বাস মতে, গণেশ বাবাক পূজা কৰিলে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ৷ গণেশ পূজা প্ৰধানকৈ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা কৰা হয় ৷ এই দিনটো গণেশ বাপ্পাৰ জন্মোৎসৱ হিচাপে সমগ্ৰ দেশজুৰি অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয় ৷
- শুভ সময় আৰু তিথি :
২০২৬ বৰ্ষৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰ, সোমবাৰৰ দিনা গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হ’ব ৷ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে, এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ তিথি ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৭:০৬ বজাত আৰম্ভ হৈ ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৭:৪৪ শেষ হ’ব ৷ মধ্যাহ্ন কাল বা মূৰ্তি স্থাপন আৰু পূজাৰ শুভ মুহূৰ্ত হৈছে পুৱা ১১:০২ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ০১:৩১ বজালৈ ।
বৈদিক শাস্ত্ৰ অনুসৰি, ভগৱান গণেশৰ জন্ম যিহেতু দুপৰীয়াৰ ভাগত অৰ্থাৎ মধ্যাহ্ন কালত হৈছিল, সেয়েহে এই বিশেষ সময়ছোৱাত মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ লগতে পূজা কৰাটো আটাইতকৈ বেছি ফলদায়ক আৰু শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ ১১:৫২ বজাৰ পৰা ১২:৪১ বজাৰ ভিতৰত বিশেষ শুভ যোগ বা অভিজিৎ মুহূৰ্ত পৰিছে ৷ এই সময়ছোৱা যিকোনো ধৰণৰ শুভ কাৰ্যৰ বাবে সৰ্বোত্তম বুলি গণ্য কৰা হয় ।
- ভগৱান গণেশক ঘৰলৈ অনাৰ পূৰ্বে কি কি কৰিব ?
ভগৱান গণেশক ঘৰলৈ অনাৰ পূৰ্বে কিছু নীতি-নিয়ম মানি চলাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৷ কাৰণ ভগৱান গণেশে নিজৰ লগত সুখ-সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে ৷ ভগৱানক ঘৰলৈ অনাৰ পূৰ্বে কৰিব লগা নিয়ম হ’ল -
- গণপতিৰ প্ৰতিমা ঘৰলৈ অনাৰ পূৰ্বে ঘৰৰ মূল দুৱাৰখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে ৷ লগতে ঘৰৰ মূল দুৱাৰখন ফুল, বেলপাত, ৰংগোলী বা আল্পনা, বিভিন্ন আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল নিজৰ মনটোক দৃঢ় কৰাৰ লগতে নতুন আৰম্ভণিৰ এয়া প্ৰথমটো খোজ বুলি ধৰা হয় ৷
- দ্বিতীয়তে ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ দুয়োকাষে বিশুদ্ধ ঘিউৰ চাকি জ্বলাওক ৷ এই দুয়োটা চাকিয়ে ভগৱান গণেশৰ দুগৰাকী পত্নী - ৰিদ্ধি আৰু সিদ্ধিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ এনেদৰে চাকি জ্বলালে জীৱনত সমৃদ্ধি, প্ৰাচুৰ্যতা আৰু শুভ ভাগ্যক সূচায় ৷
- তৃতীয়তে, যেতিয়া গণপতিক লৈ ঘৰৰ মূল দুৱাৰত উপস্থিত হ’ব, তেতিয়া যদি সম্ভৱ হয় ঘৰৰ আটায়ে তেওঁৰ স্বাগতৰ বাবে ৰৈ থাকক ৷ ভগৱান গণেশক যেতিয়া ঘৰলৈ আদৰি অনা হয়, তেতিয়া তেওঁক আৰতী, ফুল, চাউলৰ লগতে গণপতিৰ প্ৰিয় খাদ্য মোদকৰ জৰিয়তে কৰে যেন ৷
- চতুৰ্থতে, যেতিয়া গণপতি ভগৱানক ঘৰলৈ আনে, তেতিয়া সকলোৱে অন্তৰৰ পৰা ‘‘গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া’’ বুলি কৈ কৈ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আনে আৰু চাফ-চিকুণ ঠাইত তেওঁৰ মূৰ্তিভাগ ৰাখে ৷
- মন কৰিবলগীয়া কথা যে, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোতে ভগৱান গণেশৰ মুখমণ্ডল ৰঙা কাপোৰেৰে ঢাক খাই থাকে যেন ৷
বিঃদ্ৰঃ: এই বাতৰিৰ তথ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এয়া ইটিভি ভাৰতৰ নিজা মতামত নহয় ।