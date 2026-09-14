গণেশ চতুৰ্থী : সিদ্ধি বিনায়কৰ কিছু বিশেষ গুণ আৰু বৈশিষ্ট্যৰ কথা জানো আহক...

গণেশ চতুৰ্থী : সিদ্ধি বিনায়কৰ কিছু বিশেষ গুণ আৰু বৈশিষ্ট্যৰ কথা জানো আহক...
দেশজুৰি চলিছে সিদ্ধি বিনায়ক প্ৰভু গণপতিৰ আৰাধনা । পিছে আপুনি বাৰু জানেনে পাৰ্বতী পুত্ৰ গণেশৰ গুণৰ কথা...
Published : September 14, 2026 at 8:31 PM IST
সোমবাৰে গণেশ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে দেশ তথা ৰাজ্যৰ আকাশ-বতাহ ৷ গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে সিদ্ধি বিনায়কৰ আৰাধনাত মগ্ন ভক্তগণ ৷ কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে ভগৱান গণেশৰ কিছু বিশেষ গুণ আৰু বৈশিষ্ট্যৰ কথা, যিয়ে তেওঁক আন ভগৱানতকৈ পৃথক বুলি গণ্য কৰায় ৷
- গণপতিৰ জন্ম
ভগৱান গণেশৰ এটা বিশেষ গুণ হ’ল তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ দৰে মাতৃগৰ্ভৰ পৰা ৰক্ত-মাংসৰে জন্ম হোৱা নাছিল । কাহিনী অনুসৰি, এবাৰ দেৱী পাৰ্বতীয়ে যেতিয়া স্নান কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিল, তেতিয়া পহৰা দিবলৈ সেই সময়ত তাত কোনো নাছিল । দেৱী পাৰ্বতীয়ে প্ৰথমে হালধি আৰু চন্দনৰ প্ৰলেপেৰে শকত-আৱত এটি সুন্দৰ শিশুৰ মূৰ্তি সাজিছিল ৷ তাৰ পাছত সেই মূৰ্তিত দেৱী পাৰ্বতীয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এনেদৰেই সিদ্ধি বিনায়ক প্ৰভু গণপতিৰ জন্ম হৈছিল ৷
শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে, মাতৃগৰ্ভৰ পৰা জন্ম নোহোৱাৰ বাবে ভগৱান গণেশক অযোনিজ বুলিও কোৱা হয় । সেইবাবে তেওঁৰ শৰীৰত কোনো জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া বা মানুহৰ দৰে তেজৰ অৱস্থিতি নাছিল ।
- গণপতিৰ ভগ্নদন্ত
গণেশৰ দেৱত্বৰ সৈতে জড়িত আন এটা আকৰ্ষণীয় কাহিনী হ’ল তেওঁৰ ভগ্নদন্ত । লোকবিশ্বাস আৰু কাহিনীত বৰ্ণনা কৰা মতে, ভগৱান পৰশুৰামৰ আঘাত সহিবলৈ গণেশে যেতিয়া নিজৰ এটা দাঁত ভাঙি পেলাইছিল, তেতিয়াও তেওঁৰ গাৰ পৰা এটোপালো তেজ ওলোৱা নাছিল । যিয়ে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ অলৌকিক আৰু দেৱত্ব গুণৰ প্ৰমাণ দিয়ে । পিছলৈ সেই ভগ্নদন্তই তেওঁৰ জ্ঞান, ত্যাগ আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ প্ৰতীক হৈ পৰে ।
মহাভাৰত ৰচনাৰ সময়ছোৱাতো পাৰ্বতী পুত্ৰ গণেশৰ ভগ্নদন্তৰ কাহিনী বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য । জনবিশ্বাস মতে, ব্যাসদেৱৰ মুখেৰে নিৰন্তৰ উচ্চাৰিত মহাভাৰতৰ বাণী লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ গণেশে নিজৰ দাঁতকেই কলমৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ সেয়েহে গণেশৰ কাহিনী কেৱল জন্মৰ অলৌকিকতাৰ কাহিনী নহয়; ই ত্যাগ, জ্ঞান, কৰ্তব্য, বুদ্ধি আৰু অসীম দেৱত্বৰ এক অনন্য প্ৰতিচ্ছবি ।
- গণাধিপতি
এবাৰ দেৱী পাৰ্বতীয়ে গণেশক দুৱাৰমুখত পহৰা দিবলৈ কৈ স্নান কৰিবলৈ গৈছিল ৷ লগতে তেওঁ আদেশ দিছিল যে দেৱীৰ অনুমতি অবিহনে যেন কানো ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে ৷ কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছত ভগৱান শিৱ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু ভিতৰলৈ যাব বিচাৰিলে । কিন্তু মাতৃৰ আদেশ পালন কৰি বালক গণেশে শিৱক ভিতৰলৈ যোৱাত বাধা দিছিল । শিৱই নিজৰ পৰিচয় দিয়াৰ পাছতো গণেশ নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল আছিল ।
এজন সৰু বালকে মহাদেৱক বাধা দিয়া দেখি অত্যন্ত ক্ৰোধিত হৈ পৰিল । শিৱৰ অনুচৰ (গণ) আৰু গণেশৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হ’ল । অৱশেষত খঙৰ ভমকত শিৱই নিজৰ ত্ৰিশূলৰে গণেশৰ মূৰটো শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি পেলালে ।
স্নান কৰাৰ অন্তত পাৰ্বতীয়ে যেতিয়া পুত্ৰৰ মৃতদেহ দেখিলে, তেতিয়া তেওঁ শোক আৰু ক্ৰোধত ভাঙি পৰিল । তেওঁ সমগ্ৰ সৃষ্টি ধ্বংস কৰিবলৈ ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিলে । পাৰ্বতীক শান্ত কৰিবলৈ শিৱই দেৱতাসকলক আদেশ দিলে যে উত্তৰ দিশলৈ গৈ প্ৰথমে যিটো জীৱ দেখা পোৱা যায়, তাৰে মূৰ কাটি লৈ আনিব লাগে ।
দেৱতাসকলে উত্তৰ দিশলৈ গৈ প্ৰথমেই এটা হাতী পালে আৰু সেই হাতীৰ মূৰটো লৈ শিৱৰ ওচৰলৈ আহিল । শিৱই সেই হাতীৰ মূৰটো গণেশৰ শৰীৰত সংযোগ কৰি তেওঁক পুনৰ জীৱিত কৰি তুলিলে । জীৱন দান দি শিৱই তেওঁক আশীৰ্বাদ দিলে যে তেওঁ সকলো দেৱতাৰ মাজত গণাধিপতি অৰ্থাৎ গণৰ অধিপতি বা গণেশ হিচাপে পৰিচিত হ’ব ৷ লগতে শিৱই বৰ দিলে যে যিকোনো পূজাৰ পূৰ্বে গণেশৰ প্ৰথমে পূজা কৰা হ’ব । সেয়ে তেওঁক প্ৰথম পূজ্য বুলিও জগত বিখ্যাত ৷
বিঃদ্ৰঃ: এই বাতৰিৰ তথ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এয়া ইটিভি ভাৰতৰ নিজা মতামত নহয় ।