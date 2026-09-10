গণেশ চতুৰ্থী ২০২৬ : গণপতিৰ কেনে ধৰণৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব ? কি কি নিয়ম মানিব লাগে ?

গণেশ চতুৰ্থী ২০২৬ : গণপতিৰ কেনে ধৰণৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব ? কি কি নিয়ম মানিব লাগে ?
গণেশ চতুৰ্থী পালনৰ বহু নিয়ম-কাৰণ আছে ৷ এই প্ৰতিবেদনৰ যোগেদি জানো আহক গণপতিৰ প্ৰতিমা ক্ৰয়ৰ সময়ত কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগে ?
Published : September 10, 2026 at 2:26 PM IST
গুৱাহাটী: সমাগত গণেশ চতুৰ্থী ৷ অহা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ দেশত মহা আয়োজনেৰে আৰাধনা কৰা হ’ব প্ৰথমপূজ্য বাবা গণেশক ৷ হিন্দু শাস্ত্ৰত এই মান্যতা আছে যে যিকোনো পূজা বা যজ্ঞ অনুষ্ঠানত প্ৰথম পূজাভাগ অৰ্পণ কৰা হয় বাবা গণেশক উদ্দেশ্যি ৷ সেয়ে তেওঁক প্ৰথমপূজ্য বুলি কোৱা হয় ৷
গণেশ চতুৰ্থী পালনৰ বহু নিয়ম-কাৰণ আছে ৷ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে গণপতিৰ প্ৰতিমা ক্ৰয়ৰ সময়তো কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে ৷ আমাৰ বহুতেই সেই সম্পৰ্কে জ্ঞাত আৰু বহুতেই জ্ঞাত নহয় ৷ এই প্ৰতিবেদনৰ যোগেদি জানো আহক গণপতিৰ প্ৰতিমা ক্ৰয়ৰ সময়ত কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগে ৷
গণেশ চতুৰ্থীত বাবা গণেশক ঘৰলৈ অনাৰ বাবে মানুহে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰে । এই উৎসৱত মানুহে নিজৰ ঘৰত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰে আৰু ন দিন ৰীতি-নীতিৰে পূজা কৰি দশম দিনা বিসৰ্জন দিয়ে ।
কেনেধৰণৰ গণেশৰ মূৰ্তি কিনিব লাগে ?
ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত মনত ৰাখিব যে তেওৰ শুঁৰডাল বাওঁফালে (বাওঁমুখী) হ’ব লাগে । ই সুখ, সমৃদ্ধি আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক । সোঁফালে শুঁৰ থকা মূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম প্ৰযোজ্য । তদুপৰি বহি থকা গণেশ মূৰ্তিয়ে ঘৰলৈ স্থিৰতা আনে আৰু সদায় শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । থিয় হৈ থকা গণেশ মূৰ্তিক শুভ বুলি গণ্য কৰা নহয় ।
ৰঙৰ কথা ক’বলৈ গ’লে গেৰুৱা, বগা বা হালধীয়া ৰং শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । ক’লা মূৰ্তি ঘৰলৈ আনিব নালাগে । ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিৰ লগত তেওঁৰ বাহন নিগনি থাকিব লাগে । তদুপৰি ভগৱান গণেশৰ সোঁ দাঁত অক্ষত আৰু বাওঁ দাঁত অলপ ভঙা হোৱা উচিত । তেওঁৰ চাৰিখন হাত থাকিব লাগে ।
আপোনাৰ ঘৰত কেনে মূৰ্তি থাকিব লাগে ?
যদি আপুনি ভগৱান গণেশক ঘৰতে স্থাপন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে বিশুদ্ধ মাটি, পিতল, তাম, ৰূপ বা বগা মাৰ্বলৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰিব লাগে । আপুনি ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগে যাতে মূৰ্তিটো ভগা বা ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় । আপোনাৰ ঘৰত থকা মন্দিৰ বা পূজাস্থলীৰ আকাৰ অনুযায়ী মূৰ্তি বাছি লওক । অত্যধিক ডাঙৰ মূৰ্তি ঘৰৰ বাবে শুভ বুলি গণ্য কৰা নহয় । গণেশৰ মূৰ্তি সদায় ঘৰৰ উত্তৰ-পূব (উত্তৰ-পূব কোণ) বা পূব দিশত স্থাপন কৰিব লাগে ।
গণেশ পূজাৰ নিয়ম
- ৰাতিপুৱা সোনকালে স্নান কৰক আৰু পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধক ।
- কাঠৰ এখন আসনত ৰঙা বা হালধীয়া কাপোৰ এখন পাৰি উত্তৰ বা পূব দিশলৈ মুখ কৰি দিব ।
- শুভ সময়ত গণেশ মূৰ্তি স্থাপন কৰক ।
- তামৰ পাত্ৰ এটাত পানী, সুমথিৰা, এটা মুদ্ৰা, আমৰ পাত দি ওচৰতে ৰাখক ।
- ভগৱান গণেশক ফল-ফুল অৰ্পণ কৰক ।
- ৰীতি-নীতি অনুসৰি মোদক বা লাড্ডু আগবঢ়াই আৰতি কৰক ।
অস্বীকাৰ: এই বাতৰিৰ তথ্য ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে । এয়া ইটিভি ভাৰতৰ নিজা মতামত নহয় ।
লগতে পঢ়ক: কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত মুকুতা খেতি: শামুকৰ পেটৰ মুকুতা বিচাৰি যাব নালাগে সমুদ্ৰতীৰলৈ