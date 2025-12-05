ষ্টীলৰ পাত্ৰত ভুলতেও নাৰাখিব এই খাদ্য...হ’ব পাৰে বিষক্ৰিয়া
Published : December 5, 2025 at 12:54 PM IST
মানুহে বছৰ বছৰ ধৰি খাদ্য বা বিভিন্ন বস্তু ৰাখিবলৈ ষ্টীলৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত ষ্টীলৰ সামগ্ৰী থাকে ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে কিছুমান খাদ্য বস্তু ষ্টীলৰ পাত্ৰত ৰাখিব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত সেই খাদ্যসমূহৰ সোৱাদ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷ ইয়াৰোপৰি ই স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিবও পাৰে ৷ আজিকালি খাদ্য সংৰক্ষণৰ বাবে ষ্টীলৰ বাচন আৰু টিফিন আটাইতকৈ পছন্দৰ পাত্ৰ ৷ ইয়াৰ মূল কাৰণ হ’ল ষ্টীলৰ বাচন-বৰ্তন দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কামত অহাই নহয়, পৰিষ্কাৰ কৰাতো সহজ আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী ৷ ষ্টীলৰ পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰিলে ইহঁতৰ সোৱাদ নষ্ট হোৱাই নহয় আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব পাৰে ৷
আচলতে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীত এনে উপাদান থাকে যিয়ে ষ্টীলৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে ৷ এই খাদ্য আৰু ষ্টীলৰ পাত্ৰৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত সোৱাদ নষ্ট হ’ব পাৰে, খাদ্যৰ পুষ্টিকৰ উপাদান হেৰুৱাব পাৰে আৰু খাদ্য বিষক্ৰিয়া বা পেটৰ অন্যান্য সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ গতিকে কোনবোৰ খাদ্যবস্তু ষ্টীলৰ পাত্ৰত ৰাখিব নালাগে সেয়া জনা দৰকাৰ ৷ সেয়ে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ দ্বাৰা আপুনি ষ্টীলৰ পাত্ৰত কোনবোৰ খাদ্য সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে অপকাৰী বা বিপদজনক জানো আহক-
এই বস্তুবোৰ ষ্টীলৰ পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰিলে খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে
১) ফল-মূল ষ্টীলৰ পাত্ৰত ৰখাৰ পৰা বিৰত থাতকক - ফল-মূলত ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, আৰু ইয়াক সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ষ্টীলৰ পাত্ৰত ফলমূল সংৰক্ষণ কৰিলে ইহঁত সোনকালে নষ্ট হৈ যায় আৰু ইয়াৰ সোৱাদ নষ্ট হ’ব পাৰে ৷ তদুপৰি ষ্টীলৰ পাত্ৰই ফলৰ আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ইহঁতৰ দ্ৰুত ক্ষয় হয় ৷ ফল-মূল সংৰক্ষণৰ বাবে বায়ুমণ্ডল বন্ধ কাঁচৰ পাত্ৰই সৰ্বোত্তম বিকল্প ৷ ইচ্ছা কৰিলে উচ্চমানৰ প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ফল-মূল সতেজ আৰু বেছি দিনলৈ নিৰাপদ হৈ থাকে ৷
২) আচাৰ ষ্টীলৰ পাত্ৰত ৰখাৰ পৰা বিৰত থাকক - আচাৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ পাকঘৰৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ আৰু ইয়াক প্ৰায়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰখা হয় ৷ আচাৰত প্ৰাকৃতিক এচিড থাকে, যিয়ে ষ্টীলৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ষ্টীলৰ পাত্ৰত মৰিছা পৰাৰ আশংকাই নহয়, আচাৰৰ সোৱাদও নষ্ট হ’ব পাৰে ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই বিক্ৰিয়াৰ ফলত খাদ্যৰ ক্ষতিও হ’ব পাৰে ৷ গতিকে আচাৰৰ গুণগত মান বজাই ৰাখিবলৈ আৰু স্বাস্থ্যৰ কোনো বিৰূপ প্ৰভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ সদায় কাঁচ বা প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰত ৰাখিব লাগে ৷
৩) ষ্টীলৰ পাত্ৰত দৈ মজুত ৰখাৰ পৰা বিৰত থাকক - দৈ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী, কিন্তু ষ্টীলৰ পাত্ৰত দৈ সংৰক্ষণ কৰাটো ভাল নহয় ৷ দৈত কিছুমান বিশেষ উপাদান থাকে যিয়ে ষ্টীলৰ লগত বিৰূপ বিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত দৈৰ সোৱাদ নষ্ট হৈ সোনকালে নষ্ট হ’ব পাৰে ৷ তদুপৰি ইয়াক ষ্টীলৰ পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰিলে কিম্বন প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ইয়াক ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুপযুক্ত হৈ পৰে ৷ গতিকে দৈ সদায় কাঁচ বা মাটিৰ পাত্ৰত ৰাখিব লাগে ৷ মাটিৰ পাত্ৰই দৈ সতেজ কৰি ৰখাই নহয় ইয়াৰ সোৱাদও বজাই ৰাখে ৷
৪) নেমু আৰু এচিডিক বস্তু: নেমু, ডালিম, আমলখি আদিত এচিড থাকে ৷ গতিকে এই বস্তুবোৰ ষ্টীলৰ বাচনত ৰাখিব নালাগে ৷ ইয়াক দীৰ্ঘসময় ষ্টীলৰ পাত্ৰত ৰখাটো বেয়া ৷
৫) বিলাহী: বিলাহীত এচিড থাকে ৷ গতিকে বিলাহীৰ চাটনি, চুপ বা বিলাহীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা অন্য খাদ্য ষ্টীলৰ পাত্ৰত ৰাখিব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত ইয়াৰ ৰং সলনি হ’ব পাৰে ৷ গতিকে কাঁচ, চিৰেমিক বা অন্য পাত্ৰত এয়া ৰাখিব লাগে ৷
