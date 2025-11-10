ETV Bharat / lifestyle

বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কেনেকৈ অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ?

খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আপুনি কেনেকৈ অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আজি অন্বেষণ কৰোঁ আহক-

Eating Out, Not Overdoing It: 8 Expert Tips to Beat Overeating
বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কেনেকৈ অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 10, 2025 at 5:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যদি আপুনি ডায়েট কৰি আছে বা স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য খাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেন্তে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে, আপুনি বাহিৰত খাব নোৱাৰে ৷ বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাটো সাধাৰণ কথা, কিয়নো মানুহে প্ৰায়ে ৰেষ্টুৰেণ্টত উপলব্ধ সোৱাদযুক্ত, উচ্চ কেলৰিযুক্ত খাদ্য উপভোগ কৰে ৷ অৱশ্যে কিছুমান স্মাৰ্ট টিপছ মানি চলি স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷ গতিকে এই সন্দৰ্ভত বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আপুনি কেনেকৈ অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে আৰু পুষ্টি বিশেষজ্ঞসকলে এই ক্ষেত্ৰত কি পৰামৰ্শ দিয়ে, সেই বিষয়ে আজি অন্বেষণ কৰোঁ আহক-

১/ স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য বাছি লওক

বিশেষজ্ঞসকলে ভজা, মচমচীয়া বা ক্ৰীমযুক্ত খাদ্যৰ সলনি গ্ৰীল কৰা, বেকড, ভাপত দিয়া বা সিজোৱা খাদ্য বাছি ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ আচলতে ৰন্ধা শৈলীয়ে কেলৰি গ্ৰহণ নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ গ্ৰীল বা ভাপত খোৱা খাদ্যত তেল কম ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আনহাতে ভজা বা ক্ৰীমযুক্ত খাদ্যত চৰ্বি বেছি থাকে ৷ গতিকে ৰেষ্টুৰেণ্টত ভজা খাদ্যতকৈ গ্ৰীল বা বেকড খাদ্য বাছি লোৱাটো উপকাৰী হ’ব পাৰে ৷

২/ পানীয়বোৰ এৰাই চলক

বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে যে, যেতিয়াই আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টত বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াই অতিৰিক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ শীতল পানীয়ৰ সলনি কেৱল পানীহে খাব লাগে ৷ বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ঠাণ্ডা পানীয় বা জুচ অৰ্ডাৰ কৰাটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু ইয়াৰ ফলত অতিৰিক্ত কেলৰি যোগ হয় ৷ গতিকে পানীয়ৰ সলনি পানীহে সঠিক পছন্দ ৷

৩/ কাষত স্বাস্থ্যকৰ বিকল্প থাকিব

বিশেষজ্ঞসকলে ৰেষ্টুৰেণ্টত ফ্ৰাই বা চিপছৰ সলনি শাক-পাচলি বা চালাড বাছি ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ বেছিভাগ খাদ্যতে উচ্চ কেলৰিযুক্ত চাইড থাকে, যিবোৰ আপুনি স্বাস্থ্যসন্মত বিকল্পৰ সৈতেও সলনি কৰিব পাৰে ৷

৪/ প্ৰ’টিন ভিত্তিক খাদ্য বাছি লওক

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, খাদ্যৰ মূল অংশ প্ৰটিন ভিত্তিক হ’ব লাগে ৷ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰটিন সমৃদ্ধ খাদ্য যেনে কুকুৰা, টাৰ্কি, বা মাছ বাছি ল’ব পাৰে ৷ এই খাদ্যবোৰে আপোনাৰ পেট ভৰাই দিয়াই নহয় দীৰ্ঘদিনীয়া শক্তিও প্ৰদান কৰে ৷

৫/ চচ আৰু ড্ৰেছিং পৰিহাৰ কৰক

বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত চচ আৰু ড্ৰেছিঙে আপোনাৰ খাদ্যৰ সোৱাদ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যদিও ইয়াত চেনি আৰু চৰ্বিৰ পৰিমাণ বেছি ৷ গতিকে এইবোৰক চাইড হিচাপে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব ৷

৬/ কাৰ্বযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়ক

কাৰ্ব আমাৰ খাদ্যৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, কিন্তু ইয়াৰ নিৰ্বাচন বুদ্ধিমান হ’ব লাগে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে পৰামৰ্শ দিয়ে যে সম্ভৱ হ’লে বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ব্ৰাউন ৰাইচ, কুইনোয়া, বা মিঠা আলুৰ দৰে গোটা শস্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে ৷

৭/ অংশ নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখক

ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্য সাধাৰণতে ডাঙৰ হয় ৷ এনে ক্ষেত্ৰত আধাখিনি পিছৰ বাবে জমা কৰি ৰাখক বা কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক ৷ এই কৌশলে অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাটোও ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

৮/ লাহে লাহে খাব

বিশেষজ্ঞসকলে বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত লাহে লাহে আৰু মনযোগেৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ খাদ্যৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে আপোনাৰ শৰীৰে আপুনি ভৰি পৰাৰ সংকেত দিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত হজম শক্তি উন্নত হোৱাই নহয় অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাতো ৰোধ হয় ৷

লগতে পঢ়ক

  1. খাদ্য-সম্ভাৰত বিশেষ স্থান দখল কৰা ভোট জলকীয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান উপকাৰী জানেনে ?
  2. দীপাৱলীত বিষাক্ত বায়ুৱে প্ৰভাৱিত কৰে হাওঁফাওঁক, এই ৫বিধ খাদ্যই কৰিব সহায়
  3. যকৃতক সুস্থ ৰাখিবলৈ আমি কি কৰা উচিত ? জানক গৱেষণাই কি কয়

TAGGED:

OVEREATING
EATING OUT TIPS
HEALTHY EATING HABITS
অতিমাত্ৰা খাদ্য নোখোৱাৰ পদ্ধতি
OVEREATING PREVENTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.