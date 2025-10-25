ETV Bharat / lifestyle

শীতকালৰ পূৰ্বে এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজে চাফা কৰক যিকোনো কম্বল, এইসমূহ টিপছে কৰিব সহায়

কিছুমান সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায়েৰে দীৰ্ঘসময় ধৰি অব্যৱহৃত কম্বল তথা লেপ পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে ৷ চাওঁ আহক এনে কিছু সহজ টিপছ-

শীতকালৰ পূৰ্বে এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজে চাফা কৰক যিকোনো কম্বল, এইসমূহ টিপছে কৰিব সহায় (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 25, 2025 at 5:22 PM IST

5 Min Read
বতৰ ক্ৰমশঃ গৰমৰ পৰা এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷ নিশা এতিয়া শোৱাৰ সময়ত সামান্য ঠাণ্ডা অনুভৱো আৰম্ভ হৈছে ৷ সেয়ে এতিয়া অধিকাংশ লোকেই ঘৰত এচি আৰু ফেন ব্যৱহাৰ লাহে লাহে কমাই আনিছে ৷ একাংশ লোকে গৰম কাপোৰ পিন্ধিবলৈও ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ৷ হয়তো কেইদিনমানৰ পিছত কম্বল আৰু লেপ ব্যৱহাৰ কৰিবলগা হ’ব ৷ পিছে কম্বল আৰু লেপ আদি বহু দিন ধৰি আলমাৰীত সুমুৱাই থোৱাৰ ফলত দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে ৷ গতিকে ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে প্ৰথমে চাফা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

পিছে গধূৰ কম্বল তথা লেপসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাত কিছু কষ্ট তথা অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ কম্বল তথা লেপ পৰিষ্কাৰৰ বাবে কিছু লোকে ড্ৰাই ক্লিনিঙৰ পথ বাছি লয় ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কিছুমান সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায়েৰেও দীৰ্ঘসময় ধৰি অব্যৱহৃত কম্বল তথা লেপ পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে ৷ চাওঁ আহক এনে কিছু সহজ টিপছ-

শীতকালৰ পূৰ্বে এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজে চাফা কৰক যিকোনো কম্বল, এইসমূহ টিপছে কৰিব সহায় (GETTY IMAGES)

প্ৰথমে আপোনাৰ কম্বল আৰু লেপসমূহ এদিন বা দুদিন সূৰ্যৰ তাপত ৰাখক ৷ ইয়াৰ ফলত দুৰ্গন্ধ আৰু আৰ্দ্ৰতা দূৰ হ’ব ৷ কম্বল আৰু লেপৰ দুয়োফাল যাতে সূৰ্যৰ তাপ পৰে, তাৰ বাবে কেইমিনিটমানৰ মূৰে মূৰে ওলোটাকৈ ঘূৰাই দিব ৷ ইয়াৰ পিছত ধূলি আঁতৰাবলৈ লাঠিৰে লাহে লাহে কোবাই দিব লাগে ৷ গোলাপ জল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ স্প্ৰে কৰি সুগন্ধি লগাব পাৰে ৷

যদি আপোনাৰ কম্বলখনত কোনো দাগ দেখা পায়, নেমুৰ ৰস আৰু অলপ নিমখৰ পেষ্ট বনাই দাগ থকা ঠাইত লগাব লাগে ৷ ১০ৰ পৰা ১৫ মিনিটৰ পিছত ব্ৰাছেৰে লাহে লাহে মোহাৰি লওক, তাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই লওক ৷ ইয়াৰ ফলত দাগ আঁতৰোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷

বেকিং ছ’ডাই বেক্টেৰিয়া আৰু দাগ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে ৷ গতিকে, কম্বলখন ভালদৰে মেলি লৈ বেকিং ছ’ডা ছটিয়াই দিব ৷ এইদৰে ২০ৰ পৰা ৩০ মিনিট ৰাখিব ৷ শুকোৱাৰ পিছত শুকান কোমল ব্ৰাছেৰে মোহাৰি দিয়ক ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আৰ্দ্ৰতাৰ ফলত হোৱা দাগ কমোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷

যদি কম্বলখন বেছি গধুৰ নহয়, তেতিয়া মেচিনত ধুবও পাৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত কেইটামান কথা বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগে- ডিটাৰজেণ্ট মৃদু হ’ব লাগে, ধোৱাৰ পূৰ্বে কম্বলখন অলপ সময় শুকুৱাই লওক ৷ ধোৱাৰ সময়ত কম্বলৰ লেবেলত দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক ৷

কম্বলখন চাফা কৰাৰ সময়ত বা ধোৱৰ সময়ত সম্পূৰ্ণকৈ চেপি নিদিব, বৰঞ্চ লাহে লাহে হেঁচি পানীখিনি আঁতৰাই দিয়ক ৷ উলৰ কম্বলৰ বাবে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ পানীত নিম পাত কেইখিলামান বা নিমৰ তেল কেইটোপালমান দিব পাৰে ৷

ইয়াৰ বাহিৰেও এয়া হৈছে কিছু অন্যান্য টিপছ

ষ্টেপ ১: সূৰ্য্যৰ পোহৰ -

  • প্ৰথমে কম্বল আৰু কুইল্ট ২-৪ দিন ৰ’দত ৰাখিব ।
  • সূৰ্যৰ পোহৰত আৰ্দ্ৰতা আৰু দুৰ্গন্ধ কমি যায় ।
  • ইয়াৰ পিছত ধূলি আঁতৰাবলৈ লাঠি বা কাঠৰ লাঠিৰে লাহে লাহে কোৱাওক ।
  • এই ষ্টেপছবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ ফলত কম্বলখন পোহৰ আৰু সতেজ অনুভৱ হয় ।

ষ্টেপ ২: মেচিনত ধোৱা (মাইক্ৰ'ফাইবাৰ কম্বল) -

  • যদি আপোনাৰ কম্বলখন মাইক্ৰ’ফাইবাৰৰ হয় তেন্তে ইয়াক সহজেই ৱাশ্বিং মেচিনত ধুব পাৰি ।
  • গৰম কাপোৰৰ বাবে লিকুইড ডিটাৰজেন্ট ব্যৱহাৰ কৰক ।
  • ধোৱাৰ পিছত কম্বলখন মেচিনেৰে শুকুৱাই তাৰ পিছত ৰ’দত মেলি দিব ।
  • এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কম্বলখন নতুনৰ দৰে দেখা যাব আৰু ইয়াৰ কাপোৰ সুৰক্ষিত থাকিব ।

ষ্টেপ ৩: হাতেৰে ধোৱা (যদি কম্বলখন অতি গধুৰ হয়) -

  • এটা ডাঙৰ টাবত পানী ভৰাই কম্বলখন ১০ মিনিট তিয়াই থওক ।
  • টাবত লিকুইড ডিটাৰজেন্ট দি কম্বলখন পানীত ঘূৰাই দিব ।
  • প্ৰয়োজন হ’লে, কম্বলখন ১৫ মিনিট তিয়াই থোৱাৰ পিছত ভৰি বা হাতেৰে লাহে লাহে ধোৱক ।
  • ইয়াৰ পিছত কম্বলখন পৰিষ্কাৰ পানীৰে ৩-৪ বাৰ ধুই লওক যাতে সকলো চাবোন আঁতৰি যায় ।
  • এতিয়া বাথৰুমৰ সমতল ঠাইত ৰাখি কম্বলৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যাবলৈ দিয়ক ।
  • পানী সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই গ’লে কম্বলখন ৰ’দত মেলি দিব ।

ষ্টেপ ৪: এইদৰে সংৰক্ষণ কৰক

শীতকালৰ পূৰ্বে এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজে চাফা কৰক যিকোনো কম্বল, এইসমূহ টিপছে কৰিব সহায় (GETTY IMAGES)
  • কম্বলখন সম্পূৰ্ণ শুকুৱাই লোৱাৰ পিছতহে ৰাখিব লাগে ।
  • সূৰ্যৰ তাপত আৰু ভালদৰে বায়ু চলাচল কৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে ।
  • জিপলক বেগ বা প্লাষ্টিকৰ বেগত সংৰক্ষণ কৰিলে ইয়াক আৰ্দ্ৰতা আৰু ধূলিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰি ।

মনত ৰাখিব লগা কথাবোৰ

১) কম্বলখন কেতিয়াও অতি গৰম পানীত ধুব নালাগে ।

২) শুকান ডিটাৰজেন্ট বা কঠোৰ ডিটাৰজেন্ট ব্যৱহাৰ নকৰিব ।

৩) ৰ’দত শুকুৱাওঁতে কম্বলখন সম্পূৰ্ণৰূপে মেলি দিব যাতে সকলো পানী আৰু আৰ্দ্ৰতা আঁতৰি যায় ।

৪) সময়ে সময়ে ৰ’দ দেখুওৱা আৰু ঝাৰি থাকিলে কম্বলৰ আয়ুস বৃদ্ধি পায় ।

৫) নিয়মিত পৰিষ্কাৰ কৰিলে কম্বলখন দুৰ্গন্ধমুক্ত, সতেজ, আৰু নতুনৰ দৰে হৈ থাকে ।

গধুৰ কম্বল আৰু কুইল্ট চাফা কৰাটো খুবেই কঠিন হ’ব পাৰে, কিন্তু সঠিক পদ্ধতিৰে ইয়াক সহজভাৱে আপুনি চাফা কৰিব পাৰে । অলপ যত্ন আৰু সঠিক কৌশলেৰে আপুনি আপোনাৰ কম্বলবোৰ নতুন কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সঘনাই, ব্যয়বহুল ড্ৰাই ক্লিনিঙৰ খৰচৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰে । অৱশ্যে ধোৱাৰ পূৰ্বে কম্বলত থকা টেগত উল্লেখিত ধোৱাৰ নিৰ্দেশনাসমূহ নিশ্চয়কৈ পঢ়িব যাতে কম্বলখন নষ্ট নহয় ।

