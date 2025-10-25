শীতকালৰ পূৰ্বে এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজে চাফা কৰক যিকোনো কম্বল, এইসমূহ টিপছে কৰিব সহায়

শীতকালৰ পূৰ্বে এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজে চাফা কৰক যিকোনো কম্বল, এইসমূহ টিপছে কৰিব সহায়
কিছুমান সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায়েৰে দীৰ্ঘসময় ধৰি অব্যৱহৃত কম্বল তথা লেপ পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে ৷ চাওঁ আহক এনে কিছু সহজ টিপছ-
বতৰ ক্ৰমশঃ গৰমৰ পৰা এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷ নিশা এতিয়া শোৱাৰ সময়ত সামান্য ঠাণ্ডা অনুভৱো আৰম্ভ হৈছে ৷ সেয়ে এতিয়া অধিকাংশ লোকেই ঘৰত এচি আৰু ফেন ব্যৱহাৰ লাহে লাহে কমাই আনিছে ৷ একাংশ লোকে গৰম কাপোৰ পিন্ধিবলৈও ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ৷ হয়তো কেইদিনমানৰ পিছত কম্বল আৰু লেপ ব্যৱহাৰ কৰিবলগা হ’ব ৷ পিছে কম্বল আৰু লেপ আদি বহু দিন ধৰি আলমাৰীত সুমুৱাই থোৱাৰ ফলত দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে ৷ গতিকে ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে প্ৰথমে চাফা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
পিছে গধূৰ কম্বল তথা লেপসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাত কিছু কষ্ট তথা অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷ কম্বল তথা লেপ পৰিষ্কাৰৰ বাবে কিছু লোকে ড্ৰাই ক্লিনিঙৰ পথ বাছি লয় ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কিছুমান সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায়েৰেও দীৰ্ঘসময় ধৰি অব্যৱহৃত কম্বল তথা লেপ পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰে ৷ চাওঁ আহক এনে কিছু সহজ টিপছ-
প্ৰথমে আপোনাৰ কম্বল আৰু লেপসমূহ এদিন বা দুদিন সূৰ্যৰ তাপত ৰাখক ৷ ইয়াৰ ফলত দুৰ্গন্ধ আৰু আৰ্দ্ৰতা দূৰ হ’ব ৷ কম্বল আৰু লেপৰ দুয়োফাল যাতে সূৰ্যৰ তাপ পৰে, তাৰ বাবে কেইমিনিটমানৰ মূৰে মূৰে ওলোটাকৈ ঘূৰাই দিব ৷ ইয়াৰ পিছত ধূলি আঁতৰাবলৈ লাঠিৰে লাহে লাহে কোবাই দিব লাগে ৷ গোলাপ জল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ স্প্ৰে কৰি সুগন্ধি লগাব পাৰে ৷
যদি আপোনাৰ কম্বলখনত কোনো দাগ দেখা পায়, নেমুৰ ৰস আৰু অলপ নিমখৰ পেষ্ট বনাই দাগ থকা ঠাইত লগাব লাগে ৷ ১০ৰ পৰা ১৫ মিনিটৰ পিছত ব্ৰাছেৰে লাহে লাহে মোহাৰি লওক, তাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই লওক ৷ ইয়াৰ ফলত দাগ আঁতৰোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷
বেকিং ছ’ডাই বেক্টেৰিয়া আৰু দাগ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে ৷ গতিকে, কম্বলখন ভালদৰে মেলি লৈ বেকিং ছ’ডা ছটিয়াই দিব ৷ এইদৰে ২০ৰ পৰা ৩০ মিনিট ৰাখিব ৷ শুকোৱাৰ পিছত শুকান কোমল ব্ৰাছেৰে মোহাৰি দিয়ক ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আৰ্দ্ৰতাৰ ফলত হোৱা দাগ কমোৱাত সহায়ক হ’ব পাৰে ৷
যদি কম্বলখন বেছি গধুৰ নহয়, তেতিয়া মেচিনত ধুবও পাৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত কেইটামান কথা বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগে- ডিটাৰজেণ্ট মৃদু হ’ব লাগে, ধোৱাৰ পূৰ্বে কম্বলখন অলপ সময় শুকুৱাই লওক ৷ ধোৱাৰ সময়ত কম্বলৰ লেবেলত দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক ৷
কম্বলখন চাফা কৰাৰ সময়ত বা ধোৱৰ সময়ত সম্পূৰ্ণকৈ চেপি নিদিব, বৰঞ্চ লাহে লাহে হেঁচি পানীখিনি আঁতৰাই দিয়ক ৷ উলৰ কম্বলৰ বাবে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ পানীত নিম পাত কেইখিলামান বা নিমৰ তেল কেইটোপালমান দিব পাৰে ৷
ইয়াৰ বাহিৰেও এয়া হৈছে কিছু অন্যান্য টিপছ
ষ্টেপ ১: সূৰ্য্যৰ পোহৰ -
- প্ৰথমে কম্বল আৰু কুইল্ট ২-৪ দিন ৰ’দত ৰাখিব ।
- সূৰ্যৰ পোহৰত আৰ্দ্ৰতা আৰু দুৰ্গন্ধ কমি যায় ।
- ইয়াৰ পিছত ধূলি আঁতৰাবলৈ লাঠি বা কাঠৰ লাঠিৰে লাহে লাহে কোৱাওক ।
- এই ষ্টেপছবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ ফলত কম্বলখন পোহৰ আৰু সতেজ অনুভৱ হয় ।
ষ্টেপ ২: মেচিনত ধোৱা (মাইক্ৰ'ফাইবাৰ কম্বল) -
- যদি আপোনাৰ কম্বলখন মাইক্ৰ’ফাইবাৰৰ হয় তেন্তে ইয়াক সহজেই ৱাশ্বিং মেচিনত ধুব পাৰি ।
- গৰম কাপোৰৰ বাবে লিকুইড ডিটাৰজেন্ট ব্যৱহাৰ কৰক ।
- ধোৱাৰ পিছত কম্বলখন মেচিনেৰে শুকুৱাই তাৰ পিছত ৰ’দত মেলি দিব ।
- এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কম্বলখন নতুনৰ দৰে দেখা যাব আৰু ইয়াৰ কাপোৰ সুৰক্ষিত থাকিব ।
ষ্টেপ ৩: হাতেৰে ধোৱা (যদি কম্বলখন অতি গধুৰ হয়) -
- এটা ডাঙৰ টাবত পানী ভৰাই কম্বলখন ১০ মিনিট তিয়াই থওক ।
- টাবত লিকুইড ডিটাৰজেন্ট দি কম্বলখন পানীত ঘূৰাই দিব ।
- প্ৰয়োজন হ’লে, কম্বলখন ১৫ মিনিট তিয়াই থোৱাৰ পিছত ভৰি বা হাতেৰে লাহে লাহে ধোৱক ।
- ইয়াৰ পিছত কম্বলখন পৰিষ্কাৰ পানীৰে ৩-৪ বাৰ ধুই লওক যাতে সকলো চাবোন আঁতৰি যায় ।
- এতিয়া বাথৰুমৰ সমতল ঠাইত ৰাখি কম্বলৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যাবলৈ দিয়ক ।
- পানী সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই গ’লে কম্বলখন ৰ’দত মেলি দিব ।
ষ্টেপ ৪: এইদৰে সংৰক্ষণ কৰক
- কম্বলখন সম্পূৰ্ণ শুকুৱাই লোৱাৰ পিছতহে ৰাখিব লাগে ।
- সূৰ্যৰ তাপত আৰু ভালদৰে বায়ু চলাচল কৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে ।
- জিপলক বেগ বা প্লাষ্টিকৰ বেগত সংৰক্ষণ কৰিলে ইয়াক আৰ্দ্ৰতা আৰু ধূলিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰি ।
মনত ৰাখিব লগা কথাবোৰ
১) কম্বলখন কেতিয়াও অতি গৰম পানীত ধুব নালাগে ।
২) শুকান ডিটাৰজেন্ট বা কঠোৰ ডিটাৰজেন্ট ব্যৱহাৰ নকৰিব ।
৩) ৰ’দত শুকুৱাওঁতে কম্বলখন সম্পূৰ্ণৰূপে মেলি দিব যাতে সকলো পানী আৰু আৰ্দ্ৰতা আঁতৰি যায় ।
৪) সময়ে সময়ে ৰ’দ দেখুওৱা আৰু ঝাৰি থাকিলে কম্বলৰ আয়ুস বৃদ্ধি পায় ।
৫) নিয়মিত পৰিষ্কাৰ কৰিলে কম্বলখন দুৰ্গন্ধমুক্ত, সতেজ, আৰু নতুনৰ দৰে হৈ থাকে ।
গধুৰ কম্বল আৰু কুইল্ট চাফা কৰাটো খুবেই কঠিন হ’ব পাৰে, কিন্তু সঠিক পদ্ধতিৰে ইয়াক সহজভাৱে আপুনি চাফা কৰিব পাৰে । অলপ যত্ন আৰু সঠিক কৌশলেৰে আপুনি আপোনাৰ কম্বলবোৰ নতুন কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সঘনাই, ব্যয়বহুল ড্ৰাই ক্লিনিঙৰ খৰচৰ পৰাও হাত সাৰিব পাৰে । অৱশ্যে ধোৱাৰ পূৰ্বে কম্বলত থকা টেগত উল্লেখিত ধোৱাৰ নিৰ্দেশনাসমূহ নিশ্চয়কৈ পঢ়িব যাতে কম্বলখন নষ্ট নহয় ।
