ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এইকেইটি চিৰযুগমীয়া গীতৰ অৰ্থ আপুনি পূৰ্বে জানিছিল নে ?

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এইকেইটি চিৰযুগমীয়া গীতৰ অৰ্থ আপুনি পূৰ্বে জানিছিল নে ?
সংগীতসূৰ্য মহানায়ক ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ সংখ্যাক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আহক আজি তেওঁৰেই কিছুমান চিৰযুগমীয়া গীত আৰু ইয়াৰ অৰ্থ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ-
Published : November 5, 2025 at 1:12 PM IST
আজি বিশ্ববৰণ্য শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ সংখ্যাক মৃত্যুবাৰ্ষিকী । আজিৰেপৰা ১৪ বছৰ পূৰ্বে অসম আৰু অসমীয়াৰ পৰা চিৰ বিদায় মাগিছিল সুৰৰ যাদুকৰ, সংগীতসূৰ্য মহানায়ক ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই । একেধাৰে গায়ক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সংগীত, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আছিল ড° ভূপেন হাজৰিকাদেৱ ৷ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ মহান পুৰুষগৰাকীৰ কণ্ঠস্বৰ কেৱল অসমীয়াই নহয় ভাৰতীয় মানুহৰ লগতে বাহিৰতো বহুতৰ চিনাকি ৷ তেখেতৰ গীতত সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ইত্যাদি সকলো বিষয়েই সাঙোৰ খাই আছে ৷ বৰ্তমান সময়ৰ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ যি অপচয় তাৰ সম্পূৰ্ণ ছবি তেখেতৰ বহু গীতৰ মাজত দেখা যায় ৷ মানৱতাবাদ তেখেতৰ জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ৷
ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজত আমি সদায়েই এখন সামাজিক চিত্র দেখা পাওঁ ৷ তেখেতৰ গীতসমূহত মানৱতাবোধ আৰু সমাজ সচেতনতা সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ হৈছিল ৷ তেখেত এগৰাকী মানৱতাবাদৰ শিল্পী ৷ মানুহৰ দুখ-কষ্ট, দাৰিদ্ৰ বা যিকোনো শোকাকুল পৰিস্থিতিকে তেওঁ ৰুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ নিজৰ শিল্পৰ মাজেৰে তাৰ জীৱন্ত ছবিখন দাঙি ধৰিছিল ৷ তেখেতৰ গীতত প্রতিধ্বনিত হয় সামাজিক বৈষম্য, অন্যায় অবিচাৰৰ বিৰূদ্ধে উদাত্ত আহ্বান ৷ তেখেতৰ গীতত মানৱৰ কোমল হৃদয়ৰ স্পন্দন শুনিবলৈ আমি পাওঁ ৷ সেয়ে সংগীতসূৰ্য মহানায়ক ভাৰত ৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ চতুৰ্দশ সংখ্যাক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আহক আজি তেওঁৰেই কিছুমান চিৰযুগমীয়া গীত আৰু ইয়াৰ অৰ্থ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ-
কুৰি শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ মানৱ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিসমূহে মানৱতাৰপৰা ক্ৰমে আধ্যাত্মিকতালৈ গতি কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ প্ৰভাৱো তেখেতৰ সৃষ্টিৰ মাজত দেখা যায় ৷ স্কুলীয়া দিনতে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ কল্পনা কৰি জীৱনৰ প্ৰথম গীত ৰচিছিল –
"মানুহে মানুহৰ বাবে
যদিহে অকনো নেভাৱে
অকনো সহানুভূতিৰে
ভাৱিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া ......."
অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ ন-ন চিন্তা চেতনা গীতসমূহৰ মাজেৰে ড° হাজৰিকাদেৱে লৈ আনি অসমীয়া গীত-সাহিত্যৰ ভৰাঁল চহকী কৰি তুলিছিল ৷ নিজৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা অপাৰ প্ৰেমৰ বাবে তেখেতে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সফলো হৈছিল ৷ হিন্দী, বেংগলী আদি ভাষাতো তেওঁ গোৱা ৰচনা কৰা গীত সমূহে বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছিল ৷ বহু বৈপ্লৱিক গীতৰ মাজত ফুটি উঠা মানৱৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিধ্বনি প্রকাশ পাইছিল তেখেতৰ গীতৰ মাজেৰে ৷ য'ত মানৱতাবাদৰ ছবিখন স্পষ্টকৈ ফুটি উঠিছে তেওঁ গাইছিল-
"বুকু হম হম কৰে ...
মোৰ আই..."
মানৱতাবাদৰ শিল্পী ড° ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতত চহা সমাজখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো জাতি - জনজাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, পুৰুষ-নাৰী সকলোৰে মনৰ বতৰা প্ৰকাশ পাইছিল ৷ তেখেতে চহা জীৱনগাথা এনেভাৱে প্ৰকাশ কৰে যে সকলোৰে দুচকু সিক্ত হৈ পৰে ৷ তেখেতে গাইছিল-
"শীতৰে সেমেকা ৰাতি ,সেমেকা শীতৰে ৰাতি
শীতৰে সেমেকা ৰাতি,
বস্ত্ৰবিহীন কোনো খেতিয়কৰ
ভাগিপৰা পঁজাটিৰ তুঁহজুই একোৰাত
উমি উমি জ্বলি থকা
ৰক্তিম যেন এটি উত্তাপ হওঁ….
আনফালে, অসমৰ সভ্যতাৰ মূল গৌৰৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈও তেখেতৰ সৃষ্টি অপাৰ ৷ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰক শিল্পীগৰাকীয়ে হাজাৰ জনতাৰ দুখ-ব্যথা, নৈতিকতা, মানৱতাৰ স্খলন দেখি কেনেকৈ বৈ আছে বুলি প্রশ্ন কৰি তেওঁ গাইছিল-
"বিস্তীর্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে
হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নিৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি
বুঢ়ালুইত হোৱা কিয় ?"
এই দুদিনীয়া মানৱ জীৱনত মিছা মায় মোহত আমি আবদ্ধ হৈ অহংকাৰ কৰি একো লাভ নাই ৷ ধনী দুখীয়া সকলো একেখন নাৱৰে যাত্রী ৷ গতিকে মানৱতাবোধ জীয়াই ৰাখি থকা দিন কেইটাত অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষবোৰ আতৰাই হাঁহি হাঁহি জীয়াব লাগে ৷ আকুল কণ্ঠেৰে তেখেতে গাইছে-
"আজি জীৱন বুটলিবি
হাঁহি হাঁহি আহ
আজি মৰণ পাহৰিবি
হাঁহি হাঁহি আহ
বাঁহীটি লৈ আহ
আৰু হাঁহিটি লৈ আহ ৷"
এটা যুগৰ মানৱতাবাদক কেন্দ্ৰ কৰি নতুন নতুন চিন্তা, চেতনা ড° ভূপেন হাজৰিকাদেৱে অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ লৈ আনিছিল ৷ অসমীয়া ভাষাৰে যুগ চেতনা আৰু তেওঁৰ মনৰ মাজৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উর্মিমালাক আন ভাষাৰ লোকে তেওঁৰপৰা উপগম কৰিব পাৰি অসমীয়া ভাষা আৰু গীতৰ প্ৰতি নতশিৰ হৈছে৷ এয়া জাতিৰ বাবে তেখেতৰ মহান অৱদান৷ তেখেতৰ গীতে আমাৰ মনলৈ আনি দিয়ে শক্তিৰ জোৱাৰ, হাজাৰ সংঘাতে জুৰুলা কৰিব বিচাৰিলেও মনলৈ আহি দিয়ে নৱ সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা ৷ ধ্বংসৰ স্থলীত যেন আনি দিয়ে তেখেতৰ সৃষ্টিয়ে মানৱৰ মাজত শান্তিৰ সমদল ৷ তেওঁ গাইছে-
"সাগৰ সংগমত
কতনা সাঁতুৰিলো
তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত
তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উর্মিমালা অশান্ত ৷"
যেতিয়া সুধাকণ্ঠই পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰি বুটলি ফুৰিছিল জ্ঞানৰ সম্ভাৰ, মানুহৰ জীৱনৰ অন্যান্য শৈলীবোৰ লৈ আনি নিজক চহকী কৰি তুলিছিল আৰু নিজৰ গীতৰ মাজেৰে মানৱৰ মাজত সেইসমূহ ভগাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ শিল্পীগৰাকীয়ে দেশে বিদেশে ঘূৰি দেখিছে এফালে অট্টালিকাত বিলাস কৰা এচামৰ বিপৰীতে দৰিদ্ৰতাই গ্ৰাস কৰি পেলোৱা কংকাল সদৃশ গৃহহীন মানুহৰ কৰুণ আৰ্তনাদ, তেতিয়াই তেখেতৰ মানৱ দৰদী হৃদয় দুখত ম্রিয়মাণ হৈ পৰি এই গীতটোৰ মাজেৰে কাতৰ কণ্ঠৰে গাইছে-
"মই দেখিছো অনেক গগণ চুম্বী অট্টালিকাৰ শাৰী
তাৰ ছাঁতেই দেখিছো কতনা গৃহহীন নৰ নাৰী
মই এটি যাযাবৰ...."
ধনী দুখীয়া, টকা পইচাৰ অহংকাৰেৰে মত্ত হৈ এই দুদিনীয়া জীৱনৰ থকা দিনকেইটা যে অপচয় নকৰি মানৱ সেৱা কৰাত গুৰুত্ব দিৱ লাগে সেই কথা ড° ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰায় সকলো সৃষ্টিতে দেখা যায় ৷ আমি সকলো যে একেখন নাৱৰে যাত্রী সেই সত্যটো তেখেতে পল ৰবচনৰ "we are in the same boat brother" শীর্ষক সেই বিখ্যাত গীতটোৰ আলমত মানৱতাবাদ তথা বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ জগাই তুলিবলৈ গাইছিল-
আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী,
সহযাত্রী একেখন নাৱৰে ..." ৷
মানৱতাবাদৰ শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিত আমি বিছাৰি পাওঁ মানুহৰ সুখ-দুখৰ জীয়া ছবিখন ৷ তেখেতৰ গীত কিছুমান যেন ইতিহাসৰ একোখন দস্তাবেজ, য'ত ইতিহাসৰ বহু ঘটনাৰ কাহিনী সোমাই থাকে ৷ তেনে এটি গীত হ'ল-
"ভৰা বাৰিষাৰ বানে…
খহাই নিলে গাঁও
পাৰতে উচুপি কান্দে...৷” (ছয়গাঁৱত বহা কৃষক সম্মিলনৰ বাবে ৰচা ১৯৫৪ চনত)
তেনে এক ইতিহাসৰ সাক্ষী অন্য এক মানৱতাবাদী গীত আছে, য'ত নেকি পানীৰ অভাৱত খৰাং বিহাৰৰ অভাৱনীয় দুখ-দুর্দশাৰ কথা জলজলপটপটকৈ ওলাই আছে ৷ সেই সময়ত বিহাৰত কোটি কোটি মানুহৰ শ্মশান জ্বলিছে, সেউজীয়াবোৰ হেৰাই গৈছে, দাহিত আকাশৰপৰা যেন জুইহে বৰষি মানুহৰ মাজত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই বিষাদগ্ৰস্ত পৰিৱেশত মানৱতাৰ প্ৰতীক ড° ভূপেন হাজৰিকাদেৱে নিজৰ গীতৰ মাজেৰে অসমৰ জনগণক কৈছে-
"মোৰ গীতৰ হেজাৰ শ্ৰোতা ৷
তোমাক নমস্কাৰ ৷
গীতৰ সভাত তুমিয়েতো প্রধান অলংকাৰ প্ৰয়াস কৰো তোমাৰ মুখত হাঁহি বিলাবলৈ
প্ৰয়াস কৰো তোমাৰ দুখত সচাঁই কান্দিবলৈ ৷"
