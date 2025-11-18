আপুনি সকলো সময়তে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে নেকি ? এয়া হ’ব পাৰে কাৰণ

আপুনি সকলো সময়তে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে নেকি ? এয়া হ’ব পাৰে কাৰণ
গোটেই ৰাতি শোৱাৰ পিছতো বহুলোকে প্ৰায়ে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে, জানো আহক বেছিভাগ মানুহেই কিয় এনেকুৱা অনুভৱ কৰে-
আধুনিক জীৱনত যুৱক-যুৱতীৰ মাজত মানসিক চাপ আৰু মানসিক ক্লান্তিৰ ভাব ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ৷ ইয়াৰ ফলত মানুহে প্ৰায়ে হতাশ আৰু মানসিকভাৱে নিষ্কাশন অনুভৱ কৰে ৷ তদুপৰি তেওঁলোক অনবৰতে ভাগৰুৱা হৈ থাকে ৷ ইয়াৰ কাৰণ হ’ল তেওঁলোকৰ অস্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী ৷ এই ক্লান্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ চিকিৎসকে পৰ্যাপ্ত নিদ্ৰাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷
কিন্তু আপুনি হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে, বহুতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শোৱাৰ পিছতো সকলো সময়তে ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে ৷ এই সমস্যা আন কেইবাটাও কাৰণত হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ মূল কাৰণসমূহ অন্বেষণ কৰোঁ আহক-
আইৰণৰ অভাৱত ভাগৰুৱা হয়
আমি সকলোৱে জানো যে, সুস্থ শৰীৰৰ বাবে সুষম আহাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় । গতিকে আমি সঠিক সময়ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰি সকলো পুষ্টিকৰ উপাদান সঠিক পৰিমাণত সেৱন কৰা উচিত । ইয়াৰ ফলত আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সুস্থ হৈ থাকে আৰু শক্তিৰ মাত্ৰা বজাই ৰাখে । গতিকে আমাৰ শৰীৰত আইৰণৰ অভাৱ হ’লে হিম’গ্লবিনৰ উৎপাদনো কমি যায় । ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ সকলো কোষলৈ অক্সিজেনৰ যোগান বেয়া হয়, যাৰ ফলত আমি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰো ।
ডিহাইড্ৰেচনে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে
যেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ শক্তি ক্ষয় হয় তেতিয়া আমি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰো । ডিহাইড্ৰেচন ইয়াৰ এটা প্ৰধান কাৰণ । তেজ চলাচল আৰু শৰীৰৰ ইলেক্ট্ৰলাইটৰ গতিবিধিৰ বাবে পানী অতি প্ৰয়োজনীয় । পানীৰ অভাৱত ভাগৰুৱা আৰু মূৰৰ বিষ হ’ব পাৰে । গতিকে আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খোৱাটো উচিত ।
মানসিক চাপে শৰীৰ ভাগৰুৱা কৰি তোলে
ক্লান্তি আৰু খিংখিঙীয়া হোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হ’ল মানসিক চাপ । মানসিক চাপে পৰোক্ষভাৱে আপোনাৰ সমগ্ৰ শৰীৰৰ কাম-কাজত ব্যাঘাত জন্মায় । ইয়াৰ ফলত কেৱল আপোনাৰ শৰীৰেই নহয়, আপোনাৰ মনটোৱেও উদ্বেগ আৰু হতাশাৰ অনুভৱ কৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰটো হাই এলাৰ্টত থাকে । ইয়াৰ ফলত টোপনিৰ অভাৱ হয়, যাৰ ফলত আপুনি অসতেজ অনুভৱ কৰে ।
সূৰ্যৰ নীলা ৰশ্মিৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰে
আজিকালি সকলোৱে নিজৰ অফিচত লেপটপ বা কম্পিউটাৰত কাম কৰে । মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰো অতি সাধাৰণ । এই যন্ত্ৰবোৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা নীলা পোহৰেও আপোনাৰ মগজুক অস্থিৰ কৰি তোলে । আচলতে এই যন্ত্ৰবোৰে নিৰ্গত কৰা পোহৰে মগজুলৈ ইংগিত দিয়ে যে এতিয়াও দিনৰ সময় । ইয়াৰ ফলত মগজুৱে মেলাটনিন উৎপাদন কমি যায়, যাৰ ফলত আমি সঠিক সময়ত টোপনি নাহে আৰু আমাৰ মগজু সক্ৰিয় অৱস্থাত ৰাখে ।
