দীপাৱলীৰ নিশা কেনেদৰে আৰু কি বিধি পালন কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিব ?

জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ডঃ কৰবী বেজবৰুৱাৰ পৰা জানক দীপাৱালীৰ নিশা কৰিবলগীয়া কিছু বিধি...

DIWALI 2023
জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ডঃ কৰবী বেজবৰুৱা (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । সমান্তৰালভাবে আজিকালি পূজাও উদযাপন কৰা হয় । দৰাচলতে কালী পূজা বছৰৰ প্ৰতিটো অমাৱস্যা তিথিতে কৰা হয় । দীপাৱলীৰ দিনাও যিহেতু অমাৱস্যা তিথি থাকে সেয়ে দীপাৱলীৰ দিনাও কালী পূজা কৰা হয় । দীপাৱলীৰ নিশাটো খুব বেছি শক্তিশালী হয় । সেইবাবে দীপাৱলীৰ এই সময়ছোৱাত মা লক্ষ্মীৰো পূজা কৰা হয় ।

দীপাৱলীৰ তাৎপৰ্য

লোকবিশ্বাস অনুসৰি ভগবান ৰামচন্দ্ৰই ১৪ বছৰৰ বনবাসৰ অন্তত লগতে লংকাপতি ৰাৱণক বধ কৰি আজিৰ দিনটোতে অযোধ্যালৈ উভতি আহিছিল । ৰামচন্দ্ৰ অযোধ্যালৈ ওভতাৰ দিনা ৰামচন্দ্ৰক আদৰিবলৈ চৌদিশে আলোকেৰে সজ্জিত কৰা হৈছিল । ইফালে আন এক লোকবিশ্বাস অনুসৰি সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত দীপাৱলীৰ দিনটোত মা লক্ষ্মী সমুদ্ৰ মন্থনৰ পৰা আবিৰ্ভাৱ হৈছিল আৰু একেদিনা মা লক্ষ্মীয়ে ভগৱান বিষ্ণুৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ।

দীপাৱলীৰ নিশা কি কৰিব ?

দীপাৱলীৰ নিশা মা লক্ষ্মীৰো পূজা কৰা হয় ৷ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পাছত লক্ষ্মী পূজা কৰিলে ভাল ৷ লগতে সিংহ লগ্ন ল’ব লাগে নাইবা কুম্ভ লগ্ন, বৃষ লগ্ন ল’ব পাৰিলে ভাল ৷ বৃষ লগ্ন ল‘লে ভাল হয় ৷ সেই সময়খিনিত আপোনালোকে পূজা-পাতল কৰিব পাৰে ৷

দীপাৱলী দিনা পূজা কৰোতে আপোনালোকে এটা সৰু যজ্ঞ কৰিব পাৰে ৷ সৰু মাটিৰ মলা এটা পাৰিলে গংগাজলেৰে শুদ্ধ কৰি ল’ব ৷ তাত অকণমান শুকান গোবৰ আৰু কৰ্পূৰ দি ল’ব ৷ যদি সম্ভৱ হয় সৰু সৰু আম খৰি কেইডাল মান দি ল’ব ৷ কৰ্পূৰে দিব পাৰে ৷ লগতে এটা সৰু নাৰিকল সৰু সৰু কৈ 108 টুকুৰা কৰি ল’ব ৷ নাৰিকলখিনিত অকণমান ঘি মিহলাই আৰু অকণমান নভগা অৰ্থাৎ অক্ষত চাউল মিহলাই মা লক্ষ্মীৰ হোমত অৰ্পণ কৰিব ৷

যেতিয়া জুইকুৰা প্ৰজ্বলিত কৰিব তেতিয়া ভালদৰে ভগৱানক স্মৰণ কৰিব ৷ বস্তুখিনি অৰ্পণ কৰা সময়ত "ওম শ্রীং স্বাহা" উচ্চাৰণ কৰিব ৷ এনেকৈ 108 বাৰ আহুতি দিব ৷ মন কৰিব যে আপোনাৰ আহুতি সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে জুইকুৰা যাতে নুমাই নাযায় ৷ আহুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত সেই মাটিৰ মলাটো হাতত লৈ ধোঁৱাখিনি গোটেই ঘৰতে দিব ৷ যজ্ঞৰ ছাইখিনি অকণমান অকণমান আপুনি আপোনাৰ ঘৰত কেচৰ লকাৰত থ’ব পাৰে ৷ টিলক লগাব পাৰে অথবা কাগজত বান্ধি মানি বেগত থ’ব পাৰে ৷ দীপাৱলীৰ দিনটোত লক্ষ্মী পূজা কৰিলে গোটেই বছৰটোয়ে ধনে ধন্যে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে বুলি কোৱা হয় ৷

লক্ষ্মী পূজাৰ লগতেই গণেশ, নাৰায়ণ আৰু সৰস্বতী পূজা কৰাটো উচিত ৷ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নাশৰ বাবে গণেশক পূজা কৰা হয় ৷ উপাৰ্জনৰ ভাৰসাম্যৰ বাবে নাৰায়ণ দেৱতাক পূজা কৰা হয় ৷ জ্ঞানৰ বাবে অৰ্থাৎ উপাৰ্জিত ধন ক’ত খৰছ কৰিছো যদি তাৰ জ্ঞান যদি আমাৰ নাথাকে তেতিয়া ধনৰ অপচয় হ'ব পাৰে, সেয়ে সৰস্বতী পূজা কৰা হয় ৷ ধনতেৰচৰ পৰা দীপাৱলী সময়ছোৱাত যদি আমি গোটেই কেইগৰাকী দেৱ দেৱতাৰ পূজা কৰিব পাৰো তেন্তে ধন ধন্যৰে পৰিপূৰ্ণতা থকা হয় বুলি কোৱা হয় ৷

