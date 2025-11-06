ব্যয়বহুল বিদেশ যাত্ৰা কিয়! অসমতে আছে এইসমূহ সুন্দৰ স্থান

ব্যয়বহুল বিদেশ যাত্ৰা কিয়! অসমতে আছে এইসমূহ সুন্দৰ স্থান
যদি আপুনিও পৰা ব্যস্ততাৰে ভৰা ঠাইৰ কোলাহলৰ পৰা আঁতৰি এখনি শান্তিপূৰ্ণ ঠাইত যাবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে উত্তৰ-পূবৰ এই পাঁচখন ধুনীয়া ঠাইলৈ এবাৰ হ’লেও যাব পাৰে-
Published : November 6, 2025 at 3:08 PM IST
আমাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সংস্কৃতি, শান্তিৰ বাবেই জনাজাত ৷ ইয়াৰ মনোমোহা পাহাৰ, জলপ্ৰপাত, নীলা আকাশ, আৰু সৰল জীৱনশৈলীয়ে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰে ৷ সাত ভগ্নী নামেৰে পৰিচিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিজস্ব স্বকীয় পৰিচয় আৰু কাহিনী আছে ৷
যদি আপুনিও ব্যস্ততাৰে ভৰা ঠাইৰ কোলাহলৰ পৰা আঁতৰি এখনি শান্তিপূৰ্ণ ঠাইত যাবলৈ আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে উত্তৰ-পূবৰ এই পাঁচখন ধুনীয়া ঠাইলৈ এবাৰ হ’লেও যাব পাৰে ৷ চাও আহক তালিকা-
শ্বিলং, মেঘালয়
মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলং শীতল বতাহ, জলপ্ৰপাত, পাহাৰ আদিৰ বাবে জনাজাত ৷ হাতী জলপ্ৰপাত আৰু শ্বিলং শৃংগৰ পৰা চহৰখনৰ মনোমোহা দৃশ্য দেখা যায় ৷ উমিয়াম হ্ৰদৰ নিশ্চিন্ততা আৰু ব্যস্ততাৰে ভৰা শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে ৷ এই চহৰখন সংগীতপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এক বিশেষ স্থান, কিয়নো ইয়াত স্থানীয় বেণ্ড সংস্কৃতি অতি জনপ্ৰিয় ৷
গেংটক, ছিকিম
গেংটক ছিকিমৰ ৰাজধানী আৰু হিমালয়ৰ কোলাত নিহিত এখন শান্ত চহৰ ৷ ইয়াৰ পৰা কাঞ্চনজংঘা পৰ্বতৰ দৃশ্য সপোনৰ দৰে দৃশ্য ৷ এম জি ৰোড, ৰুমটেক মঠ, টছমগো হ্ৰদ আৰু নাথুলা পাছ আদি মূল আকৰ্ষণ ৷ বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ৰঙীন ধৰ্মীয় পতাকা আৰু শীতল বতাহে প্ৰতিজন পৰ্যটককে শান্তিৰ অনুভূতি প্ৰদান কৰে ৷
টাৱাং, অৰুণাচল প্ৰদেশ
টাৱাং বৰফেৰে আবৃত পাহাৰ আৰু মঠ-মন্দিৰৰ বাবে জনাজাত ৷ টাৱাং মঠ ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ ৷ ইয়াৰ স্থাপত্য আৰু আধ্যাত্মিক শক্তি অনন্য ৷ শীতকালত ইয়াৰ হ্ৰদবোৰ বৰফেৰে আবৃত হয় আৰু সমগ্ৰ উপত্যকাটো বগা ৰঙৰ আৱৰণেৰে আবৃত হয় ৷ যদি আপুনি দুঃসাহসিক আৰু শান্তি দুয়োটা অনুভৱ কৰিব বিচাৰে তেন্তে টাৱাং আপোনাৰ বাবে এক নিখুঁত গন্তব্যস্থান ৷
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অসম
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰকৃতি আৰু বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমীৰ বাবে কোনো স্বৰ্গতকৈ কম নহয় ৷ এই উদ্যানখন এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত আৰু ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰও ৷ ইয়াত জীপ ছাফাৰী বা হাতী যাত্ৰাৰ জৰিয়তে হাতী, বাঘ, চৰাই, হৰিণ আদি প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত দেখা পোৱা যায় ৷
আইজল, মিজোৰাম
আইজল মিজোৰামৰ ৰাজধানী আৰু ইয়াৰ নিস্তব্ধ উপত্যকা, পাহাৰ, আৰু সংস্কৃতিৰ বাবে পৰিচিত ৷ ৰাস্তাৰ পৰা উপত্যকাৰ দৃশ্যবোৰে নিশ্চয় আপোনাৰ মন মোহিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷ স্থানীয় বজাৰত মিজো হস্তশিল্প আৰু বাঁহৰ শিল্পকৰ্ম চাবলৈ নাপাঢ়িব ৷ ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল অত্যন্ত বন্ধুত্বপূৰ্ণ, আৰু চহৰখনৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাই ইয়াক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তোলে ৷
