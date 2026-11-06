ধনতেৰাছৰ তাৎপৰ্য কি ? যমৰ চাকি জ্বলাবলৈ নাপাহৰিব...
ধনতেৰাছৰ দিনটোত কটাৰী, কেঁচি, ব্লেড আদিৰ দৰে ধাৰ থকা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
Published : November 6, 2026 at 1:25 PM IST
গুৱাহাটী: তমসা নাশি পোহৰ বিলাবলৈ আহি আছে দীপোৎসৱ ৷ দুদিনৰ পিছতে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক লৈ দেশবাসীৰ সীমাহীন ব্যস্ততা আৰম্ভ হৈছে ৷ দীপাৱলীৰ দুদিন পূৰ্বে ধনতেৰাছ ৷ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে দেশজুৰি ধনতেৰাছ পালন কৰা হৈছে ৷
প্ৰাচীন কিংবদন্তি আৰু সমুদ্ৰ মন্থনৰ কাহিনী অনুসৰি আজিৰ দিনটোতে অমৃতৰ পাত্ৰ এটা লৈ ভগৱান ধনন্তৰিৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটিছিল । ধনন্তৰিক আয়ুৰ্বেদৰ পিতৃ আৰু দেৱতাসকলৰ চিকিৎসক বুলি গণ্য কৰা হয় । ভগৱান ধনন্তৰিয়ে ৰোগীৰ ৰোগ নিৰাময়ত সহায় কৰিবলৈ আয়ুৰ্বেদৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিছিল । এই কাৰণেই এই দিৱস ধনন্তৰি জয়ন্তী হিচাপেও পালন কৰা হয় ।
ধনতেৰাছৰ মূল বাৰ্তা হৈছে আৰোগ্য, ঐশ্বৰ্য, সুৰক্ষা আৰু ধৰ্মসন্মতভাৱে উপাৰ্জিত ধনৰ সদ্বব্যৱহাৰ ৷
ধনতেৰাছৰ সময়
ভাৰতীয় পঞ্জিকা অনুসৰি, কাতি মাহৰ কৃষ্ণ ত্ৰয়োদশী তিথিত ধনতেৰাছ পালন কৰা হয় ৷ যাৰ বাবে ইয়াক ধন-ত্ৰয়োদশী বুলিও কোৱা হয় । সেই অনুসৰি, শুকুৰবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাৰ পৰা এই তিথি আৰম্ভ হৈছে ৷ ৭ নৱেম্বৰৰ পুৱা ১১.৪৫ বজাত এই তিথিৰ অন্ত পৰিব ৷
পূজাৰ সময়
সন্ধিয়া ৬.১৯ বজাৰ পৰা এই সময় আৰম্ভ হৈ ৮.১৭ বজাত অন্ত পৰিব ৷
এই দিনটোত কি কি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব ?
- সোণ-ৰূপ অথবা অন্যান্য মূল্যবান ধাতু
- লক্ষ্মী-গণেশৰ মূৰ্তি
- ঝাড়ু(সন্মানৰ প্ৰতীক)
- ধনীয়া আৰু হালধি
- গোমতী চক্ৰ
- পিতলৰ পাত্ৰ
- শংখ
- চাউল
কি কৰা অনুচিত ?
- ঋণ লোৱা অনুচিত
- ঘৰ খালী কৰি নাৰাখিব
- ক’লা কাপোৰ পৰিধান নকৰিব
- কাজিয়া নকৰিব
- যিকোনো ধাৰ থকা সামগ্ৰী যেনে - দা, কটাৰী, কেঁচি আদি ক্ৰয় নকৰিব
ঘৰত সুখ-সমৃদ্ধিৰ কামনাৰে এই ধনতেৰাছ পালন কৰা হয় ৷ ধনতেৰাছৰ দিনটোত মা লক্ষ্মী আৰু কুবেৰৰ পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয় ৷ তাৰোপৰি এই দিনটোত যমৰ চাকি জ্বলাব লাগে ৷ যমৰজাক উদ্দেশ্যি সন্ধিয়াৰ ভাগত ঘৰৰ বাহিৰত এই চাকি জ্বলোৱাটো ধনতেৰাছৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰম্পৰা ।
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ অযোধ্যাত কি হ'ব দীপাৱলীৰ মূল আকৰ্ষণ ?