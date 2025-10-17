কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ধনতেৰাচ ? ধনতেৰাচত কি নিয়ম পালন কৰিলে লাভ কৰিব শুভফল ?

কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ধনতেৰাচ ? ধনতেৰাচত কি নিয়ম পালন কৰিলে লাভ কৰিব শুভফল ?
এই বৰ্ষৰ ধনতেৰাচৰ তিথি কেতিয়া মিলিব ? ধনতেৰাচত কি নিয়ম পালন কৰিলে শুভফল লাভ কৰিব ? এই সম্পৰ্কে জনালে জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই
Published : October 17, 2025 at 11:04 AM IST
এইবৰ্ষৰ ১৮ অক্টোবৰ তাৰিখে ধনতেৰাচ ৷ ১৮ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰে দিনৰ ১ বজাৰ পাছত ধনতেৰাচৰ তিথি আৰম্ভ হ'ব ৷ ধনতেৰাচক ধন ত্ৰয়োদশী বুলিও কোৱা হয় ৷ লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই সময়ছোৱাত যদি কুৱেৰ দেৱতাৰ,মা লক্ষ্মী, গণেশ দেৱতাক পূজা কৰা হয় তেন্তে ধনৰ সঞ্চয় হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ সেয়ে এই বৰ্ষৰ ধনতেৰাচৰ তিথি কেতিয়া মিলিব ? ধনতেৰাচত কি নিয়ম পালন কৰিলে শুভফল লাভ কৰিব ? ধনতেৰাচৰ কি কি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগে ? এই সম্পৰ্কে জনালে জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই-
এই ধন ত্ৰয়োদশী তিথিত আমি যি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰো সেয়াই আমাৰ জীৱনলৈ তেৰ গুণ বেছি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে ৷ বিশেষকৈ কোৱা হয় যে- ধনতেৰাচৰ সোণ-ৰূপ বা তামৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হয় ৷
ধনতেৰাচৰ আমি কি ক্ৰয় কৰিব পাৰো ?
বৰ্তমান যিহেতু সোণৰ মূল্য অস্বভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৷ গতিকে ধনতেৰাচত আমাৰ জীৱনত সমৃদ্ধিৰ বাবে সোণৰ বাহিৰে অন্য কি সামগ্ৰী আমি কি ক্ৰয় কৰিব পাৰো জানো আহক-
১) যদিহে আপুনি লিখক হয় বা পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত হয় তেন্তে আপুনি ধনতেৰাচত আপোনাৰ বাবে এটা কলম বা এখন ডায়েৰীৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ অৰ্থাৎ আপুনি যিটো কৰ্মৰ সৈতে জড়িত সেই কৰ্মৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এবিধ সামগ্রী আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷
২) লগতে ধনতেৰাচত মা লক্ষ্মীৰ বাবে শুভসামগ্রী যেনে ঝাড়ু, নিমখ,যিকোনো ধৰণৰ ধাতুৰ সামগ্রী, হালধি আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷
ধনতেৰাচৰ দিনা নকৰিব এই কাম
- ধনতেৰাচৰ দিনা সন্ধিয়া মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰা হয় ৷ পূজাৰ পূৰ্বে ঘৰখন ভালদৰে চাফা কৰা হয় ৷ মন কৰিব যে ধনতেৰাচৰ দিনা ঘৰ চাফা কৰোতে মা লক্ষ্মীয়ে বেয়া পাব পৰা কোনো সামগ্রী পেলাই নিদিব ৷ অৰ্থাৎ ধনতেৰাচ বুলি যিহেতু নতুন ঝাড়ু কিনা হয় কিন্তু সেই দিনাই আপোনাৰ ঘৰত থকা পুৰণি ঝাড়ু ডাল পেলাই নিদিব ৷
- সেইদিনা কোনো ধৰণ মেকঅআপ বা শৃংগাৰৰ সামগ্রী আনক দান বা পেলাই নিদিব ৷
- ধনতেৰাচৰ দিনা আইনা কাকো দানত নিদিব বা পেলাই নিদিব ৷
- ধনতেৰাচৰ দিনাখন যিকোনো ধৰণৰ বগা সামগ্রী আপুনি দান বা পেলাই নিদিব ৷
- ধনতেৰাচৰ দিনাখন সেন্দূৰ কাকো দান নকৰিব ৷
ধনত্ৰয়োদশীত কি কি ৰীতি-নীতি পালন কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিব ?
- ধনত্ৰয়োদশীৰ দিনা ১৩ গছি চাকি ঘৰৰ ভিতৰত আৰু ১৩ গছি চাকি যদি ঘৰৰ বাহিৰত জ্বলাব পাৰে ৷ এনেকুৱা কৰিলে কোৱা হয় যে ধনৰ ১৩ গুণ বৃদ্ধি পায় ৷
- ধনত্ৰয়োদশীত যি নিমখ ক্ৰয় কৰা হয় সেয়াৰে ধনতেৰাচ পৰা দেৱালীলৈ ঘৰ মছাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে ৷
- যিসকল লোকৰ ৰাহু দোষ চলি থাকে তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত ৰূপৰ বাচন বা সামগ্রী ক্ৰয় কৰিলে ৰাহু গ্ৰহ প্ৰশমিত কৰিব পাৰে ৷
- শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পঢ়া শুনাত ব্যৱহাৰৰ বাবে ধনতেৰাচত কলম , কিতাপ আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷
- ধনত্ৰয়োদশীত যি সামগ্ৰীয়ে ক্ৰয় নকৰক কি সন্ধিয়া পূজাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ইয়াৰোপৰি ৫০০ টকীয়া নোটখনো পূজা কৰিব পাৰে ৷
- যি কৰ্মৰ লগত জড়িত তেনেকৈ পূজা-পাতল কৰিলে শুভ ফল পোৱা যায় । যেনে এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টে মেকআপৰ ব্ৰাছ কিনিও পূজা কৰিব পাৰে ।
