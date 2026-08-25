কৰ্মক্ষেত্ৰত ডিপফেক বিষয়বস্তু সৃষ্টিৰে হাৰাশাস্তি বৃদ্ধি : এইক্ষেত্ৰত কৰণীয় কি ?

কৰ্মক্ষেত্ৰত ডিপফেক বিষয়বস্তু সৃষ্টিৰে হাৰাশাস্তি বৃদ্ধি : এইক্ষেত্ৰত কৰণীয় কি ?
কোনো সহকৰ্মীৰ ভুৱা যৌন ছবি সৃষ্টি কৰাৰ মাজেৰে আমি কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন বিপদত প্ৰৱেশ কৰে ৷
Published : August 25, 2026 at 9:49 PM IST
এনে এক সময় আছিল, যেতিয়া বাস্তৱিকত দেখা ভুৱা বিষয়বস্তু সৃষ্টি কৰিবলৈ কম্পিউটাৰ, ব্যয়বহুল ছফটৱেৰ আৰু আগশাৰীৰ কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷ এনেবোৰ কথাত মানুহে সহজে পতিয়ন গৈছিল আৰু সহজতে হাৰ মানিছিল । এতিয়া আৰু সেই সময় নাই ৷
এতিয়া মাথোঁ এটা ফোন ব্যৱহাৰ কৰিয়েই এই কাম কৰিব পৰা যায় । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে সঁচা যেন লগা ভুৱা ছবি, ভিডিঅ’ আৰু অডিঅ’ সৃষ্টি কৰাটো অবিশ্বাস্যভাৱে সহজ কৰি তুলিছে ।
এই প্ৰযুক্তি আকৰ্ষণীয় যদিও ইয়াৰ ফলাফল সদায়েই ইতিবাচক নহয় । তাৰকা-চেলিব্ৰিটীসকলৰ হাস্যকৰ ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰা, সহকৰ্মীসকলৰ ভুৱা যৌন সম্পৰ্কীয় ছবি সৃষ্টি কৰাৰ মাজত আমি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বিপদৰ এটা নতুন শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰিছো ৷ সেয়া হৈছে ডিপফেক হাৰাশাস্তি ।
অধিকাংশ প্ৰতিষ্ঠানেই ইয়াৰ বাবে সাজু নহয় । আমি ইতিমধ্যে বুজি পোৱা সমস্যাবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ নীতি প্ৰস্তুত কৰি বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছো ৷ যেনে - যৌন নিৰ্যাতন, গুণ্ডাগিৰি, চাইবাৰ সুৰক্ষা, তথ্য ভংগ আৰু পৰিচয় চুৰি । কিন্তু কৃত্ৰিম মাধ্যম কোনো এটা শ্ৰেণীত সহজে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।
কম্প্লাইয়েন্স এণ্ড লিগেল কনচালটেণ্ট, চাৰ্টিফাইড প’এছএইচ, এএমএল/চিএফটি আৰু ডিপিডিপি এক্ট এক্সপাৰ্ট আৰু লিডাৰশ্বিপ প্ৰশিক্ষক কৃতি শৰ্মাই কয়, ‘‘এটা কাণ্ডই একেলগে POSH, ডাটাৰ গোপনীয়তা আৰু চাইবাৰ-গভৰ্নেন্সৰ সমস্যাত পৰিণত হ’ব পাৰে ।’’
এজন কৰ্মচাৰীয়ে কোম্পানীটোৰ আভ্যন্তৰীণ হোৱাটছ এপ গ্ৰুপত প্ৰচাৰিত এক অতি বাস্তৱসন্মত ভিডিঅ’ লাভ কৰে । ভিডিঅ’টোত যৌন বা অপৰাধমূলক কাৰ্য দেখুওৱা হৈছে ৷ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰামাণিক হ’লেও প্ৰকৃততে ই এক ভুৱা ভিডিঅ’ । কোনোৱে তেওঁলোকৰ মুখখন আৰু সম্ভৱতঃ কণ্ঠস্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি এনে এক পৰিঘটনাৰ ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰিছে, যিটো প্ৰকৃততে কেতিয়াও সংঘটিত হোৱাই নাছিল ।
এতিয়া সংস্থাটোক এটা সহজ প্ৰশ্ন সোধক : এইবোৰ কোনে চম্ভালে ? মানৱ সম্পদ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ, আভ্যন্তৰীণ সমিতি, আইটি, চাইবাৰ সুৰক্ষা নে আইনীভাৱে ? উত্তৰটো হয়তো সকলোৰে জ্ঞাত ৷ যদি কোনেও সঠিকভাৱে নাজানে যে বিষয়টোৰ বাবে কোন দায়ী, তেন্তে শেষত এই বোজা কৰ্মচাৰীজনৰ ওপৰত পৰে । কৃতি শৰ্মাৰ মতে ডিপফেকৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাৰ কথা আহিলে এইটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ৷ তেওঁলোকে সাংগঠনিক সীমাক সন্মান নকৰে ।
ভয়াৱহ ক্ষতি
এখন ভুৱা ছবিয়ে এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা, সম্পৰ্ক, সুনাম তথা কেৰিয়াৰ - এই আটাইবোৰৰে ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে । পিক্সেলবোৰ ভুৱা হ’লেও আমি ফটোখন সঁচা বুলিয়েই ধৰি লওঁ । কিবা এটা সঁচা নহ’লে সেইটো গুৰুতৰ হ’ব নোৱাৰে বুলি আমি মাজে মাজে ভুল কৰো ৷ এই চিন্তাধাৰাই বাস্তৱৰ সন্মুখত বেছি সময় টিকি থাকিব নোৱাৰে । ধৰা হ’ল যদি কোনোবাই আপোনাৰ ভুৱা যৌন ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰি ৫০০ গৰাকী সহকৰ্মীলৈ প্ৰেৰণ কৰে, তেন্তে ভিডিঅ’টো নিসন্দেহে ভুৱা হ’ব পাৰে যদিও তাৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা লজ্জাজনক পৰিস্থিতি আৰু দুখ বাস্তৱিক কথা । কেৰিয়াৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱো বাস্তৱিক ।
ভিডিঅ’টো চোৱা লোকসকলে হয়তো জানিবই যে ই ভুৱা । এনেধৰণৰে এই ডিপফেক ভিডিঅ’সমূহে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰাৰ লগতে পৰিস্থিতি বিপজ্জনক কৰি তুলিছে । ভুক্তভোগীয়ে হয়তো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে ‘সেয়া মই নহয়’ । তাৰ পূৰ্বেই এনেকুৱা ভিডিঅ’সমূহ ভাইৰেল হৈ পৰে ৷
কৰ্মক্ষেত্ৰত হাৰাশাস্তিৰ পুৰণি আৰ্হিটোৱে প্ৰায়ে ধৰি লৈছিল যে ক’ৰবাত কোনো এটা কাণ্ড ঘটিছে, কোনোবাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু তাৰপিছত এটা অভিযোগ আহিছিল । শৰ্মাই লক্ষ্য কৰিছে যে কৃত্ৰিম মাধ্যমে এই আৰ্হিক বিঘ্নিত কৰে । কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এই কাণ্ড সংঘটিত হ’ব পাৰে, অপৰাধীজন অজ্ঞাত হ’ব পাৰে আৰু বিষয়বস্তু একাধিক প্লেটফৰ্মত বিয়পিব পাৰে । ভুক্তভোগীয়ে হয়তো ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বা দিনৰ পিছতহে এই বিষয়ে সচেতন হ’ব ৷ কিন্তু তেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰকৃতিৰ বাবে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ৷
কৰ্মচাৰীসকলক নতুন ডিজিটেল মানসিকতাৰ প্ৰয়োজন
যিকোনো ব্যক্তিয়ে সন্দেহযুক্ত ডিপফেক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ’লে এটা সহজ নিয়ম আছে ৷ কোনো কাৰণতে এনেধৰণৰ ফটো বা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা নেটৱৰ্কৰ অংশ নহ’ব । ইয়াক ফৰৱাৰ্ড নকৰিব, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ডাউনলোড নকৰিব, পুনৰ পোষ্ট নকৰিব বা ১০ জন সহকৰ্মীলৈ পঠিয়াই নুসুধিব, ‘‘আপুনি এইটো দেখিছেনে ?’’ মানুহক সতৰ্ক কৰাটোৱে ইয়াৰ উদ্দেশ্য যদিও প্ৰতিটো অতিৰিক্ত শ্বেয়াৰে ক্ষতিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত জটিল কৰি তুলিব পাৰে ।
তাৰ সলনি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণসমূহ সংৰক্ষণ কৰক । য'ত উপযুক্ত যেন অনুভৱ কৰে, তাৰ স্ক্ৰীণশ্বট লওক। লিংকটো সংৰক্ষণ কৰক । তাৰিখ আৰু সময় লিখ্ ৰাখক । মন কৰক যে এই বিষয়বস্তু ক’ত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু কোনে দিছিল । তাৰপিছত উপযুক্ত প্ৰতিবেদন সঠিক চেনেল যেনে - মানৱ সম্পদ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ, আভ্যন্তৰীণ সমিতি বা আন নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ ওচৰত দাখিল কৰক । ভুক্তভোগীয়ে নিজৰ তদন্তকাৰী, অধিবক্তা, সংকট পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিব নালাগে ।
আপোনাৰ ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্টেই হৈছে ইন্ধন
ইয়াত শিকিবলগীয়া আন এক কঠিন বিষয় আছে । আমি অনলাইনত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো ফটো, ভিডিঅ’ আৰু অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং সালসলনি বা অপব্যৱহাৰ কৰি এনে ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰি ৷ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি ফটো তোলা, ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰা বা ডিজিটেল জগতৰ অংশ হোৱাটোকে বন্ধ কৰিব লাগে । অৱশ্যে শৰ্মাই পৰামৰ্শ দিয়ে যে আমি আমাৰ ডিজিটেল পৰিচয়ৰ গুৰুত্ব বুজিব লাগে ।
আমাৰ মুখমণ্ডল আৰু কণ্ঠ এতিয়া কেৱল ফটো বা ৰেকৰ্ডিং নহয়, সেইবোৰ হৈছে তথ্য । সেইবোৰ ভুল হাতত পৰিলে তাৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ বাস্তৱযেন লগা বিষয়বস্তু সৃষ্টি কৰিব পাৰি । যি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰক, কিন্তু নিশ্চিত হওক যে আপুনি যি শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেয়া সঠিকভাৱে জানি লৈহে শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
মানৱ সম্পদ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ প্ৰথম গোচৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে
এইখিনিতে সংস্থাসমূহৰ বিকল্প আছে । ডিপফেক সম্পৰ্কীয় হাৰাশাস্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথম অভিযোগৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব পাৰে ৷ তাৰপিছত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে অথবা তেওঁলোকে লগে লগে নিজকে এই প্ৰশ্নবোৰ সুধিব পাৰে :
- যদি কোনো কৰ্মচাৰীৰ মুখমণ্ডল যৌন সম্পৰ্কীয় ডিপফেকত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে কি হ’ব ?
- কেনেদৰে অভিযোগ লাভ কৰিছে ?
- আভ্যন্তৰীণ সমিতিখনে কৃত্ৰিম মাধ্যম কেনেকৈ চম্ভালে জানেনে ?
- প্ৰমাণ কোনে চম্ভালে ?
- প্লেটফৰ্মৰ সৈতে কোনে যোগাযোগ কৰে ?
- চাইবাৰ সুৰক্ষা কোনে চম্ভালে ?
- ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীৰ লগত কোনে কথা পাতে ?
- আভ্যন্তৰীণভাৱে কি ভাগ কৰিব পাৰি, সেইটো কোনে সিদ্ধান্ত লয় ?
- সংস্থাটোৱে যাতে অজানিতে বিষয়বস্তুটো পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময়ত আৰু অধিক বিয়পাই নেপেলাই, সেয়া কোনে নিশ্চিত কৰে ?
যদি এই প্ৰশ্নবোৰৰ কোনো উত্তৰ নাথাকে, তেন্তে ডিপফেকৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ কোনো পৰিকল্পনা সংস্থাটোৰ নাই ।
POSH নীতিসমূহ সময়ৰ লগে লগে আপডেট কৰাটো প্ৰয়োজন
কৃতি শৰ্মাই কয় যে সংস্থাসমূহে তেওঁলোকৰ POSH কাঠামোৰ ভিতৰত AI-উৎপন্ন আৰু কৃত্ৰিম বিষয়বস্তু তথা আভ্যন্তৰীণ সমিতিৰ প্ৰশিক্ষণৰ ভিতৰত স্পষ্টভাৱে সম্বোধন কৰিব লাগে, য’ত বিষয়বস্তু যৌন, অপমানজনক বা ভাবুকিপূৰ্ণ হয় ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে পৰিচালিত সামগ্ৰীসমূহে পৰিৱেশটোক সলনি কৰিছে । এটা সংস্থাই ইয়াৰ নীতিয়ে অন্তৰ্নিহিত বিষয়টো বুজিবলৈ সঠিক বাক্যাংশটো ব্যৱহাৰ নকৰালৈকে অপেক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ’ল এই আচৰণে এজন কৰ্মচাৰীৰ মৰ্যাদাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰুতাপূৰ্ণ বা ক্ষতিকাৰক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে নেকি ?
আন এটা স্তৰো আছে, যিটো সংগঠনসমূহে আওকাণ কৰা উচিত নহয় । যদি কোনো সংস্থাৰ হাতত থকা ব্যক্তিগত তথ্য কোনো ক্ষতিকাৰক কৃত্ৰিম-মিডিয়া কাণ্ডৰ অংশ হৈ পৰে, তেন্তে তথ্য শাসন আৰু সুৰক্ষাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন স্বাভাৱিকতে হয় । সেইটোৱে ডিপফেক প্ৰস্তুতিক সংস্থাটোৰ বিস্তৃত গোপনীয়তা আৰু ডাটা-সুৰক্ষাৰ দায়িত্বৰ অংশ কৰি তোলে ।
দ্য জাজ গ্ৰুপৰ সভাপতি(জজ ইণ্ডিয়া এণ্ড গ্ল’বেল ডেলিভাৰী) অভিষেক আগৰৱালে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছে, ‘‘ডিপফেক কেৱল ব্যক্তিক লৈ সৃষ্টি হোৱা সমস্যা নহয়, বৰং ই সংস্থাসমূহে বিশ্বাস স্থাপনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিকো প্ৰত্যাহ্বান জনায় । আমি পৰম্পৰাগতভাৱে মুখমণ্ডল, কণ্ঠ বা ভিডিঅ’ কলক পৰিচয়ৰ প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য কৰি আহিছো ।এতিয়া সেই ধাৰণাটোকো ভেঙুচালি কৰা হৈছে ।’’
- যদি কোনো বিশ্বাসযোগ্য কৃত্ৰিম কণ্ঠই কোনো কাৰ্যবাহীক অনুকৰণ কৰিব পাৰে, তেন্তে আৰ্থিক লেনদেনৰ অনুমোদন দিবলৈ সেই কণ্ঠ যথেষ্ট হ’বনে ?
- যদি এটা ভিডিঅ’ই কোনো জ্যেষ্ঠ নেতাক নিখুঁতভাৱে অনুকৰণ কৰিব পাৰে, তেন্তে সেই ভিডিঅ’ কলত কাৰোবাক দেখাটোৱেই তেওঁলোকৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ যথেষ্ট নেকি ?
- যদি কোনো কৰ্মচাৰীৰ পৰিচয় কৃত্ৰিমভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, তেনেক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ প্ৰমাণীকৰণ ব্যৱস্থাসমূহ যথেষ্ট নেকি ?
উত্তৰটো ক্ৰমান্বয়ে চোৱা আৰু শুনাতকৈও বেছি প্ৰয়োজন । সংস্থাসমূহক শক্তিশালী পৰিচয় পৰীক্ষণ, প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ, ভাবুকি ধৰা পেলোৱা আৰু প্ৰতিবেদন ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । কিন্তু কেৱল প্ৰযুক্তিয়ে ইয়াৰ সমাধান নকৰে । আইটি দলে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পাৰে । আইনী বাধ্যবাধকতাৰ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে । নেতৃত্বই জবাবদিহিতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে । এইবোৰৰ কোনোটোৱেই পৃথকভাৱে ভাল কাম নকৰে । ডিজিটেল বিশ্বাস এক ভাগ-বতৰা কৰাৰ দায়িত্বত পৰিণত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: BRICS সন্মিলনৰ পূৰ্বে দিল্লীত কূটাঘাটৰ পৰিকল্পনা পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ, সতৰ্কতা জাৰি দিল্লী আৰক্ষীৰ