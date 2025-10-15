অনবৰতে চকু জ্বলা-পোৰা বা বিষ হয় নেকি ? এয়া কি ৰোগৰ লক্ষণ ?

অনবৰতে চকু জ্বলা-পোৰা বা বিষ হয় নেকি ? এয়া কি ৰোগৰ লক্ষণ ?
বহুতে চকুৰ অবিৰত বিষ অনুভৱ কৰে । যিটো আওকাণ কৰা উচিত নহয়, কিয়নো ই বহু ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে-
Published : October 15, 2025 at 11:58 PM IST
বহু লোকে চকুৰ অবিৰত বিষ বা গধুৰতা অনুভৱ কৰে ৷ এই বিষ কেতিয়াবা মৃদু, কেতিয়াবা গুৰুতৰ হ’ব পাৰে আৰু মূৰ বা কপাললৈকে বিয়পিব পাৰে ৷ দীৰ্ঘসময় ধৰি লেপটপ-ফোন চাই থকা, টোপনিৰ অভাৱ, চকুত জোৰ দিয়া বা শুকান চকু আদি ইয়াৰ সাধাৰণ কাৰণ ৷ অৱশ্যে বিষটো বেছিদিনলৈ থাকিলে সহজভাৱে ল’ব নালাগে ৷ সঘনাই দেখা দিয়া বিষ চকুৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা বা সংক্ৰমণৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ জানো আহক-
চকুৰ বিষৰ লগত স্থায়ীভাৱে হোৱা আন লক্ষণো দেখা দিব পাৰে, যিয়ে সমস্যাৰ ভয়াৱহতাক সূচায় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত জ্বলা-পোৰা, শুকান, চকু পানী ওলোৱা, পোহৰত নেদেখা বা দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱা আদি ৷ কিছুমান মানুহৰ মূৰৰ বিষ, বমি বা চকুৰ চাৰিওফালে চাপ আদিও অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ যদি বিষৰ লগত দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱা বা ৰঙা পৰা আৰু ফুলা যেন অনুভৱ হয়, তেন্তে ই সংক্ৰমণৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে ৷ এই লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰিলে আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তিত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে ইয়াক আওকাণ নকৰিব ৷
স্থায়ী চকুৰ বিষে কি কি ৰোগৰ ইংগিত দিয়ে ?
বিশেষজ্ঞই কয় যে, স্থায়ী চকুৰ বিষ কেইবাটাও ৰোগ বা অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে ৷ প্ৰথমতে, ড্ৰাই আই চিণ্ড্ৰমৰ ফলত চকুত আৰ্দ্ৰতা নথকাৰ বাবে বিষ আৰু বিৰক্তিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইযাৰ উপৰিও চকুৰ সংক্ৰমণ কনজাংটিভাইটিছও বিষ আৰু ৰঙা পৰাৰ সাধাৰণ কাৰণ ৷
লগতে চাইনাছৰ সংক্ৰমণে চকুৰ চাৰিওফালে চাপ বৃদ্ধিৰ বাবে বিষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ গ্ল’ক’মা বা ইউভেইটিছৰ দৰে ৰোগেও চকুৰ গভীৰ বিষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দৃষ্টিশক্তি প্ৰভাৱিত হয় ৷ কেতিয়াবা স্ক্ৰীণৰ সময়, টোপনিৰ অভাৱ, বা ৰক্তচাপৰ বিকাৰ আদিও চকুৰ বিষৰ সৈতে জড়িত ৷ গতিকে সঘনাই বা অবিৰত বিষ হ’লে ভালদৰে পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
এইবোৰ কথা মনত ৰাখিব:
- চকুক দৈনিক জিৰণি দিয়ক আৰু স্ক্ৰীণৰ পৰা সঘনাই বিৰতি লওক ৷
- মোবাইল আৰু লেপটপৰ উজ্জ্বলতা কমাই ৰাখক ৷
- চকুৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ যত্ন লওক ৷
- যদি আপুনি শুকান অনুভৱ কৰে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু আইড্ৰপ ব্যৱহাৰ কৰক ৷
- প্ৰয়োজন অনুসাৰে টোপনি যাওক আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাওক ৷
- যদি আপুনি চকুৰ বিষ বা ৰঙা পৰা অনুভৱ কৰে, তেন্তে লগে লগে চকু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
- ৰ’দত ওলাই যাওঁতে ছানগ্লাছ পিন্ধিব ৷
লগতে পঢ়ক