পুৱা খোজকঢ়াৰ সময়ত কৰে নেকি এই ভুল ?

যদি আপুনি দৈনিক মৰ্নিং ৱাকলৈ যায় বা আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে ইয়াত উল্লেখ কৰা ৫টা ডাঙৰ ভুল আপুনি মৰ্নিং ৱাক লোৱাৰ সময়ত কৰিব নালাগে…

MORNING WALK
পুৱা খোজকঢ়াৰ সময়ত কৰে নেকি এই ভুল ? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 24, 2025 at 11:35 AM IST

3 Min Read
পুৱা পাৰ্কত জীপাল সেউজীয়া গছৰ মাজত খোজ কাঢ়িলে কেৱল সতেজ হোৱাই নহয়, শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাৰে বাবেও অত্যন্ত উপকাৰী ৷ শীতল বতাহ, শান্তি আৰু সেউজীয়াৰ মাজত খোজ কাঢ়িলে কেৱল আপোনাৰ মেজাজেই নহয়, স্বাস্থ্যও যথেষ্ট উন্নত হ’ব পাৰে ৷

আপুনি জানেনে যে মৰ্নিং ৱাক কৰাৰ সময়ত কিছুমান সৰু সৰু ভুলেও আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষতি কৰিব পাৰে ? যদি আপুনি দৈনিক মৰ্নিং ৱাকলৈ যায় বা আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে ইয়াত উল্লেখ কৰা ৫টা ডাঙৰ ভুল আপুনি মৰ্নিং ৱাক লোৱাৰ সময়ত কৰিব নালাগে…

পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নোখোৱা

বহুতে পানী নোখোৱাকৈ মৰ্নিং ৱাকত যায় ৷ যাৰ ফলত ভাগৰুৱা আৰু ডিহাইড্ৰেচন হ’ব পাৰে ৷ ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা শৰীৰত সামান্য পানীৰ অভাৱ হয়, গতিকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নোখোৱাত পেশীৰ ক্ৰেম্প, মূৰ ঘূৰোৱা, শক্তি কম হ’ব পাৰে ৷ গতিকে খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱাৰ ১৫-২০ মিনিট আগতে এগিলাচ কুহুমীয়া পানী নিশ্চিতভাৱে খাব লাগে ৷

ৱাৰ্ম আপ নকৰাকৈ খোজ কঢ়া

যদি আপুনি ৱাৰ্ম আপ নকৰাকৈ খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে ই আপোনাৰ পেশী আৰু গাঁঠিবোৰত বিশেষকৈ শীতকালত মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত পেশীৰ টানিব পাৰে বা আঘাত হ’ব পাৰে ৷ গতিকে খোজ কঢ়াৰ আগতে ২-৫ মিনিট সময় লঘু ষ্ট্ৰেচিং আৰু গাঁঠিৰ গতিবিধি কৰিব লাগে ৷ হাত, ভৰি আৰু ডিঙি ঘূৰাই দিলে আপোনাৰ খোজ কঢ়াটো বিপদমুক্ত হ’ব পাৰে ৷

পুৱা খালী পেটত কফি খোৱা

কিছুমান মানুহে খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে কফি খায় ৷ যিটো এটা ডাঙৰ ভুল হ’ব পাৰে ৷ খালী পেটত কেফেইন সেৱন কৰিলে এচিডিটি, নাৰ্ভাছ, হাৰ্টবাৰ্ণ আদি হ’ব পাৰে ৷ অতি প্ৰয়োজন হ’লে খাদ্য খোৱাৰ পিছত কফি খাব লাগে বা খোজ কঢ়াৰ আগতে লঘু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগে ৷

বাথৰুমলৈ যোৱাৰ ইচ্ছাক বাধা দিয়া

যদি আপুনি খোজ কাঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে বাথৰুমলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে ইয়াক পিছুৱাই দিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত পেটৰ সমস্যা আৰু ইউটিআই (Urinary Tract Infections) হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে বাথৰুমলৈ নিশ্চয়কৈ যাওক যাতে শান্তিৰে খোজ কাঢ়িব পাৰে ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

