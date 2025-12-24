কেতিয়াবা ভাবিছেনে ছান্টাক্লজে সদায় ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ পোছাকেই কিয় পৰিধান কৰে ?

কেতিয়াবা ভাবিছেনে ছান্টাক্লজে সদায় ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ পোছাকেই কিয় পৰিধান কৰে ?
ছান্টাক্লজে সদায় ৰঙা-বগা ৰঙৰ কাপোৰেই কিয় পিন্ধে, যদি আপুনি এতিয়াও এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাজানে, তেন্তে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনীৰ বিষয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
Published : December 24, 2025 at 2:14 PM IST
বৰদিনলৈ মাজত মাথো আজিৰ দিনটোহে বাকী অৰ্থাৎ কাইলৈ সকলোৱে উদযাপন কৰিব পবিত্ৰ বৰদিন উৎসৱ ৷ এই সময়ত বজাৰবোৰত আৰু ঠায়ে ঠায়ে ৰঙা-বগা টুপী আৰু সজাই তোলা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰীবোৰ দেখা যায় ৷ ক’বলৈ গ’লে ৰঙা আৰু বগা বৰদিনৰ এটা চিহ্ন হৈ পৰিছে, কিয়নো ছান্টাক্লজেও ৰঙা আৰু বগা কাপোৰ পৰিধান কৰে ৷
কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে ছান্টাক্লজে সদায় ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ কাপোৰেই কিয় পিন্ধে ? আৰু অন্য ৰঙৰ কাপোৰোতো পৰিধান কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷ গতিকে এই দুই ৰঙেই কিয় বাছি লোৱা হ’ল ? যদি আপুনি এতিয়াও এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাজানে, তেন্তে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনীৰ বিষয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
ৰঙা পোছাক সদায় নাছিল
আমোদজনক কথাটো হ’ল যে ছান্টাক্লজে সদায় ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰেই পৰিধান কৰা নাছিল ৷ পূৰ্বে ইউৰোপীয় চিত্ৰত চেইণ্ট নিকোলাছক(Saint Nicholas) প্ৰায়ে সেউজীয়া, নীলা বা বাদামী ৰঙৰ বিচপৰ পোছাকত দেখা গৈছিল ৷ ১৯ শতিকালৈকে সংস্কৃতিৰ মাজত ছান্টাৰ কাপোৰৰ ৰং বেলেগ আছিল ৷
কোকাকোলাৰ অৱদান
ছান্টাৰ ৰঙা আৰু বগা সাজ-পোছাকটো ১৯৩০ চনৰ কোকাকোলা কোম্পানীয়ে কৰা বিজ্ঞাপন অভিযানৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে বুলি কোৱা হয় ৷ অৱশ্যে এই কথা সম্পূৰ্ণ সত্য নহয় ৷ আধুনিক চান্টাক্লজৰ ছবিখন জনপ্ৰিয় কৰাত কোকাকোলাৰ শিল্পী হেডেন ছাণ্ডব্লমে মূল ভূমিকা পালন কৰিছিল যদিও ৰঙা ৰঙটো ইতিমধ্যে ছান্টাৰ সৈতে জড়িত আছিল ৷ কোকাকোলাই এই ভাবমূৰ্তিক কঠিন কৰি বিশ্বজুৰি বিয়পাই দিলে ৷
প্ৰতীকাত্মক তাৎপৰ্য
ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ গভীৰ প্ৰতীকী তাৎপৰ্য আছে
- ৰঙা ৰং– ই উষ্ণতা, প্ৰেম, আনন্দ আৰু উদাৰতাৰ প্ৰতীক, যিটো বৰদিনৰ আত্মাৰ লগত খাপ খাই পৰে ৷
- বগা ৰং- শান্তি, বিশুদ্ধতা আৰু বৰফ (শীতকালৰ প্ৰতীক)ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷
এই ৰংবোৰ ৰঙা আৰু সেউজীয়াৰ পৰম্পৰাগত বৰদিনৰ ৰঙৰ সৈতেও মিল আছে ৷
সাংস্কৃতিক মিল
২০ শতিকাত সংবাদ মাধ্যম আৰু বিশ্বায়নৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি ছান্টাৰ এই প্ৰতিচ্ছবি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বতে ছান্টাক্লজৰ একেধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি গঢ় লৈ উঠিছিল ৷
এতিয়া আপুনি জানে যে ছান্টাক্লজৰ ৰঙা আৰু বগা সাজ-পোছাক কেৱল ফেশ্বন ষ্টেটমেন্টেই নহয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু বিজ্ঞাপন অভিযানৰ সৈতেও জড়িত ৷ গতিকে, যেতিয়াই আপুনি ৰঙা আৰু বগা কাপোৰ পৰিধান কৰা ছান্টাক দেখা পায়, তেতিয়াই মনত ৰাখিব যে এই ৰংবোৰৰ আঁৰত শতিকাজুৰি চলি অহা পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক বিৱৰ্তনৰ কাহিনী নিহিত হৈ আছে ৷
