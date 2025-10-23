ETV Bharat / lifestyle

কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ছট পূজা ? জানক সঠিক তাৰিখ তথা পূজা বিধি

ছট পূজা সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হয় যদিও বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু পূব উত্তৰ প্ৰদেশত বিশেষভাৱে উদযাপিত হয়, জানো আহক এই পূজাৰ আঁৰৰ তাৎপৰ্য-পূজাৰ নিয়ম

Chhath Puja 2025
কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ছট পূজা ? জানক সঠিক তাৰিখ তথা পূজা বিধি (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 23, 2025 at 4:33 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

সমাগত ছট পূজা ৷ ছট পূজা সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হয় যদিও বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু পূব উত্তৰ প্ৰদেশত বিশেষভাৱে উদযাপিত হয় ৷ ছট ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মীয় লোক উৎসৱ আৰু এই উৎসৱ সূৰ্য্য দেৱতা আৰু ‘ছটি মাইয়া’ৰ পূজাৰ বাবে জনাজাত ৷ চাৰিদিনীয়া এই উৎসৱত উপবাস কৰাসকলে অতি কঠোৰ নিয়ম মানি চলে ৷ এইবেলি ২৫ৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰলৈ পালন কৰা হ'ব ছট পূজা ৷ এই পূজাৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, অনুশাসন, বিশুদ্ধতাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷

এই সময়ছোৱাত বহু ভক্তই নিজৰ গাঁও বা ছটঘাটলৈ যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰতে ছট পূজা কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি বুলি চিন্তাত পৰে ৷ গতিকে, এইবাৰ যদি আপুনি বিহাৰ বা আপোনাৰ গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে আৰু অতি সহজভাৱে ঘৰতে থাকি ছট পূজা পালন কৰিব পাৰে ৷

Chhath Puja 2025
ছট পূজা (GETTY IMAGES)

ছট পূজাৰ তাৎপৰ্য

এই উৎসৱৰ মূল দেৱতা হৈছে সূৰ্য আৰু তেওঁৰ দুই পত্নী ঊষা আৰু সন্ধ্যা(Chhath puja significance) । কিছুমানৰ মতে ঊষাদেৱীক ছটী মাইয়া বুলি মূল আৰাধ্য দেৱী বুলি গণ্য কৰা হয় ।

তেওঁ সূৰ্য দেৱতাৰ সৰু পত্নী আছিল বাবে ছটি মাইয়া (সৰু মা) বোলে আৰু উৎসৱৰ নামো ছট উৎসৱ বোলে । আনহাতে কিছু লোকৰ মতে ষষ্ঠী তিথিত অনুষ্ঠিত হোৱা বাবে ষষ্ঠী শব্দৰ পৰায়ে উৎসৱটোৰ নাম ছট বা ছট হৈছে । মূলতঃ হিন্দু উৎসৱ যদিও কিছুমান মুছলমান বা আন ধৰ্মৰ মানুহেও এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰে ।

এই পূজাৰ নীতি-নিয়ম চাৰিদিন পালন কৰা হয় । ইয়াৰ ৰীতি সমূহৰ ভিতৰত পৱিত্ৰ স্নান, নিৰ্জলা ব্ৰত, বহু সময় পানীত সোমাই থকা, সূৰ্য প্ৰাৰ্থনা আৰু উদিত আৰু মাৰ যোৱা সূৰ্যক অৰ্ঘ্য প্ৰদান ।

পূজাৰ উৎপত্তি

এই পূজাৰ কেতিয়া উৎপত্তি হৈছিল তাৰ কোনো স্পষ্ট নিদৰ্শন পোৱা নাযায় । কিন্তু কিছুমান পৌৰাণিক আখ্যানত ছট পূজাৰ নীতি নিয়মৰ লগত মিল থকা উৎসৱ দেখা যায়। ঋকবেদতৰ শ্লোকসমূহত সূৰ্য বন্দনাৰ স্পষ্ট নিদৰ্শন আছে । ভাৰতীয় সভ্যতাৰ লগতে গ্ৰীক, ৰোমান, ইজিপ্ট আদিৰ সভ্যতাসমূহতো সূৰ্য মুখ্য দেৱতা আছিল । সেইদৰে ঊষায়ো বৈদিক দেৱী ।

বেদত উল্লেখ থকা মতে তেওঁ হৈছে পুৱাৰ দেৱী আৰু অশ্বিন সকলৰ মাতৃ । অগ্নি, সোম আৰু ইন্দ্ৰ আদি দেৱতাসকলৰ পিছত তেঁৱে হৈছে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈদিক দেৱী ।

ৰাত্ৰি হৈছে তেওঁৰ ভগ্নী যিয়ে হয়তো পিছলৈ পৌৰাণিক যুগত সন্ধ্যা আৰু ছায়া ৰূপত কল্পয়িত কৰা হ’ল । ৰামায়ণত উল্লেখ থকাৰ মতে ৰামৰ কুলদেৱতা সূৰ্যৰ বাবে ৰাম আৰু সীতায়ে এই পূজা কৰিছিল । মহাভাৰতত উল্লেখ থকাৰ মতে দ্ৰৌপদীয়ে ধম্য ঋষিৰ উপদেশৰ মতে সূৰ্যক আৰাধনা কৰি অক্ষয় পাত্ৰ লাভ কৰিছিল ।

Chhath Puja 2025
ছট পূজা (GETTY IMAGES)

লগতে মহাবীৰ কৰ্ণয়েও কঁকাল ডুব যোৱালৈকে পানীত সূৰ্য উপাসনা কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে । আজিও ছট পূজা উদযাপন কৰা সকলে কঁকাললৈকে পানীত নামি সূৰ্য বন্দনা কৰা দেখা যায় । আন এক আখ্যান মতে পাণ্ডুয়ে ঋষি হত্যাৰ পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্তৰ কাৰণে পত্নী কুন্তী আৰু মাদ্ৰীৰ সৈতে বনত থাকোঁতে পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে সৰস্বতী নদীৰ পাৰত সূৰ্যৰ উপাসনা আৰু ব্ৰত কৰিছিল ।

পুৰাণৰ মতে, প্ৰথম মনু প্ৰিয়বতৰ কোনো সন্তান নাছিল । সেয়ে তেওঁৰ পিতৃ কাশ্যপ মুনিয়ে পুত্ৰেষ্ঠী যজ্ঞ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে । ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ পত্নী মালিনীয়ে মৃত পুত্ৰ এটি জন্ম দিলে । মৃত শিশু দেখি তেওঁলোকে বিলাপ কৰি থাকোঁতে আকাশৰ পৰা এগৰাকী দিব্য কন্যা প্ৰকট হ’ল । তেওঁ নিজকে ব্ৰহ্মাৰ মানস পুত্ৰী বুলি চিনাকি দিলে আৰু মৃত পুত্ৰক স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে সি জী উঠিল । এতিয়াও ঊষা দেৱী বা ছটি মাইয়াৰ মূৰ্তি কোলাত কেঁচুৱালৈ থকা অৱস্থাত কল্পনা কৰা হয় আৰু পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে ব্ৰত উপাসনা কৰা হয় । তদুপৰি লৌকিক দেৱী হিচাপে আন বহুতো লোককথা আখ্যান হিচাপে মানুহৰ মুখে মুখে চলি আহিছে ।

ঘৰত কিদৰে কৰিব পাৰি ছট পূজা ?

Chhath Puja 2025
ছট পূজা (GETTY IMAGES)

ঘৰৰ ওচৰত যদি পুখুৰী বা নদী নাথাকে তেন্তে ছাদত বা চোতালত সৰু ছট ঘাট এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে ইটাৰে সৰু ঘেৰ এটা তৈয়াৰ কৰি পানী ভৰাই দিব ৷ ইচ্ছা কৰিলে চিমেণ্টৰ সৰু পুখুৰী এটাও সাজিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে বহুতে শিশুৰ প্লাষ্টিকৰ টাব ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিব ৷ কিয়নো ছট পূজাৰ সময়ত প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ ৷

আনহাতে, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ চোতালখন পকী নহয়, তেন্তে এটা সৰু গাঁত খান্দি তাত পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই ল’ব পাৰে ৷ এই সৰু পুখুৰীটো সূৰ্য্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ৷ যেতিয়া আপুনি তাত থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব, তেতিয়া সেয়া ঘাটত সূৰ্য্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ দৰে একেই হ'ব ৷

ছট পূজাৰ সময়ত অৰ্ঘ (দেৱতাৰ বাবে জল) আগবঢ়োৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ অৰ্ঘ্য আগবঢ়াবলৈ তাম বা পিতলৰ পাত্ৰত পৰিষ্কাৰ পানী, অলপ গুড়, আৰু গংগা জল মিহলাই ল’ব ৷ তাৰ পিছত সূৰ্যৰ ফালে মুখ কৰি হাত ভাঁজ কৰি অৰ্ঘ্য আগবঢ়াব ৷ এটা অৰ্ঘ্য সন্ধিয়া সূৰ্যাস্তৰ সময়ত আৰু আনটো ৰাতিপুৱা সূৰ্য্য উদয়ৰ সময়ত আগবঢ়োৱা হয় ৷

Chhath Puja 2025
ছট পূজা (GETTY IMAGES)

ছট পূজাৰ বাবে বিশেষ পূজাৰ সামগ্ৰী, যেনে থেকুৱা, নতুন বগা কাপোৰ, এটা ফলৰ টোপোলা, এটা পূজাৰ বাটি, ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ ভাৰমিলিয়ন, ধূপ, চাকিৰ প্ৰয়োজন ৷ এই সকলোবোৰ বস্তু পৰিপাটিকৈ সাজি পূজাৰ প্লেটত থৈ দিব ৷

ছট পূজাৰ সময়ত খাদ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷ উপবাস পালন কৰাসকলে পূজাৰ চাৰিওটা দিনতে হালধি আৰু পিয়াঁজবিহীন খাদ্য খায় আৰু খাদ্যত সতেজতা নিশ্চিত কৰে ৷ ইফালে, পূজাৰ সময়ত যাতে ঘৰ, বাচন-বৰ্তন, কাপোৰ-কানিবোৰ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, সেয়া নিশ্চিত কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. Chhath puja 2022: কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ছট পূজা? জানো আহক পূজাৰ সমষ্ট বিধি
  2. Chhath Puja 2022: এই পদ্ধতিৰে ছট পূজাৰ বাবে সহজতে প্ৰস্তুত কৰক থেকুৱা
  3. ২২ নে ২৩ অক্টোবৰ ? কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ভাতৃ দ্বিতীয়া তথা জানক ইয়াৰ আঁৰৰ পৌৰাণিক কাহিনী

TAGGED:

CHHATH PUJA AT HOME
CHHATH PUJA SIGNIFICANCE HISTORY
CHHATH PUJA DATE
ছট পূজা
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.