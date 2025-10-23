কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ছট পূজা ? জানক সঠিক তাৰিখ তথা পূজা বিধি

কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ছট পূজা ? জানক সঠিক তাৰিখ তথা পূজা বিধি
ছট পূজা সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হয় যদিও বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু পূব উত্তৰ প্ৰদেশত বিশেষভাৱে উদযাপিত হয়, জানো আহক এই পূজাৰ আঁৰৰ তাৎপৰ্য-পূজাৰ নিয়ম
Published : October 23, 2025 at 4:33 PM IST
সমাগত ছট পূজা ৷ ছট পূজা সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হয় যদিও বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু পূব উত্তৰ প্ৰদেশত বিশেষভাৱে উদযাপিত হয় ৷ ছট ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মীয় লোক উৎসৱ আৰু এই উৎসৱ সূৰ্য্য দেৱতা আৰু ‘ছটি মাইয়া’ৰ পূজাৰ বাবে জনাজাত ৷ চাৰিদিনীয়া এই উৎসৱত উপবাস কৰাসকলে অতি কঠোৰ নিয়ম মানি চলে ৷ এইবেলি ২৫ৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰলৈ পালন কৰা হ'ব ছট পূজা ৷ এই পূজাৰ সময়ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, অনুশাসন, বিশুদ্ধতাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷
এই সময়ছোৱাত বহু ভক্তই নিজৰ গাঁও বা ছটঘাটলৈ যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰতে ছট পূজা কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি বুলি চিন্তাত পৰে ৷ গতিকে, এইবাৰ যদি আপুনি বিহাৰ বা আপোনাৰ গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰে আৰু অতি সহজভাৱে ঘৰতে থাকি ছট পূজা পালন কৰিব পাৰে ৷
ছট পূজাৰ তাৎপৰ্য
এই উৎসৱৰ মূল দেৱতা হৈছে সূৰ্য আৰু তেওঁৰ দুই পত্নী ঊষা আৰু সন্ধ্যা(Chhath puja significance) । কিছুমানৰ মতে ঊষাদেৱীক ছটী মাইয়া বুলি মূল আৰাধ্য দেৱী বুলি গণ্য কৰা হয় ।
তেওঁ সূৰ্য দেৱতাৰ সৰু পত্নী আছিল বাবে ছটি মাইয়া (সৰু মা) বোলে আৰু উৎসৱৰ নামো ছট উৎসৱ বোলে । আনহাতে কিছু লোকৰ মতে ষষ্ঠী তিথিত অনুষ্ঠিত হোৱা বাবে ষষ্ঠী শব্দৰ পৰায়ে উৎসৱটোৰ নাম ছট বা ছট হৈছে । মূলতঃ হিন্দু উৎসৱ যদিও কিছুমান মুছলমান বা আন ধৰ্মৰ মানুহেও এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰে ।
এই পূজাৰ নীতি-নিয়ম চাৰিদিন পালন কৰা হয় । ইয়াৰ ৰীতি সমূহৰ ভিতৰত পৱিত্ৰ স্নান, নিৰ্জলা ব্ৰত, বহু সময় পানীত সোমাই থকা, সূৰ্য প্ৰাৰ্থনা আৰু উদিত আৰু মাৰ যোৱা সূৰ্যক অৰ্ঘ্য প্ৰদান ।
পূজাৰ উৎপত্তি
এই পূজাৰ কেতিয়া উৎপত্তি হৈছিল তাৰ কোনো স্পষ্ট নিদৰ্শন পোৱা নাযায় । কিন্তু কিছুমান পৌৰাণিক আখ্যানত ছট পূজাৰ নীতি নিয়মৰ লগত মিল থকা উৎসৱ দেখা যায়। ঋকবেদতৰ শ্লোকসমূহত সূৰ্য বন্দনাৰ স্পষ্ট নিদৰ্শন আছে । ভাৰতীয় সভ্যতাৰ লগতে গ্ৰীক, ৰোমান, ইজিপ্ট আদিৰ সভ্যতাসমূহতো সূৰ্য মুখ্য দেৱতা আছিল । সেইদৰে ঊষায়ো বৈদিক দেৱী ।
বেদত উল্লেখ থকা মতে তেওঁ হৈছে পুৱাৰ দেৱী আৰু অশ্বিন সকলৰ মাতৃ । অগ্নি, সোম আৰু ইন্দ্ৰ আদি দেৱতাসকলৰ পিছত তেঁৱে হৈছে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈদিক দেৱী ।
ৰাত্ৰি হৈছে তেওঁৰ ভগ্নী যিয়ে হয়তো পিছলৈ পৌৰাণিক যুগত সন্ধ্যা আৰু ছায়া ৰূপত কল্পয়িত কৰা হ’ল । ৰামায়ণত উল্লেখ থকাৰ মতে ৰামৰ কুলদেৱতা সূৰ্যৰ বাবে ৰাম আৰু সীতায়ে এই পূজা কৰিছিল । মহাভাৰতত উল্লেখ থকাৰ মতে দ্ৰৌপদীয়ে ধম্য ঋষিৰ উপদেশৰ মতে সূৰ্যক আৰাধনা কৰি অক্ষয় পাত্ৰ লাভ কৰিছিল ।
লগতে মহাবীৰ কৰ্ণয়েও কঁকাল ডুব যোৱালৈকে পানীত সূৰ্য উপাসনা কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে । আজিও ছট পূজা উদযাপন কৰা সকলে কঁকাললৈকে পানীত নামি সূৰ্য বন্দনা কৰা দেখা যায় । আন এক আখ্যান মতে পাণ্ডুয়ে ঋষি হত্যাৰ পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্তৰ কাৰণে পত্নী কুন্তী আৰু মাদ্ৰীৰ সৈতে বনত থাকোঁতে পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে সৰস্বতী নদীৰ পাৰত সূৰ্যৰ উপাসনা আৰু ব্ৰত কৰিছিল ।
পুৰাণৰ মতে, প্ৰথম মনু প্ৰিয়বতৰ কোনো সন্তান নাছিল । সেয়ে তেওঁৰ পিতৃ কাশ্যপ মুনিয়ে পুত্ৰেষ্ঠী যজ্ঞ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে । ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ পত্নী মালিনীয়ে মৃত পুত্ৰ এটি জন্ম দিলে । মৃত শিশু দেখি তেওঁলোকে বিলাপ কৰি থাকোঁতে আকাশৰ পৰা এগৰাকী দিব্য কন্যা প্ৰকট হ’ল । তেওঁ নিজকে ব্ৰহ্মাৰ মানস পুত্ৰী বুলি চিনাকি দিলে আৰু মৃত পুত্ৰক স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে সি জী উঠিল । এতিয়াও ঊষা দেৱী বা ছটি মাইয়াৰ মূৰ্তি কোলাত কেঁচুৱালৈ থকা অৱস্থাত কল্পনা কৰা হয় আৰু পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে ব্ৰত উপাসনা কৰা হয় । তদুপৰি লৌকিক দেৱী হিচাপে আন বহুতো লোককথা আখ্যান হিচাপে মানুহৰ মুখে মুখে চলি আহিছে ।
ঘৰত কিদৰে কৰিব পাৰি ছট পূজা ?
ঘৰৰ ওচৰত যদি পুখুৰী বা নদী নাথাকে তেন্তে ছাদত বা চোতালত সৰু ছট ঘাট এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে ইটাৰে সৰু ঘেৰ এটা তৈয়াৰ কৰি পানী ভৰাই দিব ৷ ইচ্ছা কৰিলে চিমেণ্টৰ সৰু পুখুৰী এটাও সাজিব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে বহুতে শিশুৰ প্লাষ্টিকৰ টাব ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিব ৷ কিয়নো ছট পূজাৰ সময়ত প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ ৷
আনহাতে, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ চোতালখন পকী নহয়, তেন্তে এটা সৰু গাঁত খান্দি তাত পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই ল’ব পাৰে ৷ এই সৰু পুখুৰীটো সূৰ্য্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ৷ যেতিয়া আপুনি তাত থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব, তেতিয়া সেয়া ঘাটত সূৰ্য্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ দৰে একেই হ'ব ৷
ছট পূজাৰ সময়ত অৰ্ঘ (দেৱতাৰ বাবে জল) আগবঢ়োৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ অৰ্ঘ্য আগবঢ়াবলৈ তাম বা পিতলৰ পাত্ৰত পৰিষ্কাৰ পানী, অলপ গুড়, আৰু গংগা জল মিহলাই ল’ব ৷ তাৰ পিছত সূৰ্যৰ ফালে মুখ কৰি হাত ভাঁজ কৰি অৰ্ঘ্য আগবঢ়াব ৷ এটা অৰ্ঘ্য সন্ধিয়া সূৰ্যাস্তৰ সময়ত আৰু আনটো ৰাতিপুৱা সূৰ্য্য উদয়ৰ সময়ত আগবঢ়োৱা হয় ৷
ছট পূজাৰ বাবে বিশেষ পূজাৰ সামগ্ৰী, যেনে থেকুৱা, নতুন বগা কাপোৰ, এটা ফলৰ টোপোলা, এটা পূজাৰ বাটি, ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ ভাৰমিলিয়ন, ধূপ, চাকিৰ প্ৰয়োজন ৷ এই সকলোবোৰ বস্তু পৰিপাটিকৈ সাজি পূজাৰ প্লেটত থৈ দিব ৷
ছট পূজাৰ সময়ত খাদ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷ উপবাস পালন কৰাসকলে পূজাৰ চাৰিওটা দিনতে হালধি আৰু পিয়াঁজবিহীন খাদ্য খায় আৰু খাদ্যত সতেজতা নিশ্চিত কৰে ৷ ইফালে, পূজাৰ সময়ত যাতে ঘৰ, বাচন-বৰ্তন, কাপোৰ-কানিবোৰ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, সেয়া নিশ্চিত কৰিব ৷
