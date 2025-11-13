শিশু দিৱসত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে দিয়ক সহজ আৰু চমু ভাষণ, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা

শিশু দিৱসত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে দিয়ক সহজ আৰু চমু ভাষণ, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা
প্ৰতি বছৰে ১৪ নৱেম্বৰত দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়-
Published : November 13, 2025 at 4:10 PM IST
বছৰটোৰ ভিতৰত এনে বহু দিন থাকে যি কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ বাবে বিশেষ হয় ৷ তেনে এটা দিন প্ৰতি বছৰে শিশুৰ বাবে শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ এই দিৱসটো সম্পূৰ্ণৰূপে শিশুৰ উদযাপনৰ বাবে উৎসৰ্গিত ৷ এই উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ শিশুসকলৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ৷
শিশু দিৱস হৈছে শিশুৰ অধিকাৰ, শিক্ষা, কল্যাণৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত পালন কৰা এক দিৱস ৷ শিশুৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত হোৱা বুলি জনাজাত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনত প্ৰতি বছৰে ১৪ নৱেম্বৰৰ দিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ এই দিনটোত সমগ্ৰ ভাৰততে শিশুসকলৰ বাবে বিভিন্ন শিক্ষামূলক আৰু প্ৰেৰণাদায়ক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৷
১৯৪৮ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত “ফুলৰ টোকেন” বিক্ৰীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শিশুৰ আবেদনৰ বাবে ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ভাৰতীয় শিশু কল্যাণ পৰিষদৰ (ICCW) পূৰ্বসূৰীয়ে প্ৰথম শিশু দিৱস “ফুল দিৱস” হিচাপে পালন কৰে ৷ ১৯৪৯ চনৰ ৩০ জুলাইত “শিশু দিৱস” ৰেডিঅ’, প্ৰবন্ধ, চিনেমা আদিৰ জৰিয়তে বহুলভাৱে উদযাপন আৰু প্ৰচাৰ কৰা হয় ৷
১৯৪৭ চনৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰততে নেহৰুৰ জন্মদিনটো (১৪ নৱেম্বৰ) ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰিছিল ৷ তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু শিশুসকলৰ বাবে খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৷ ১৯৫৪ চনতহে এই দিনটো প্ৰথম বাৰৰ বাবে “শিশু দিৱস” হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ৷ দিল্লীৰ নেচনেল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা এই উদযাপনত ৫০,০০০ তকৈ অধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু ১৯৫৭ চনত ১৪ নৱেম্বৰক ভাৰতত চৰকাৰী বিশেষ আদেশৰ দ্বাৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শিশু দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ৷ এই দিনটোত বিদ্যালয়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়, য’ত বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷
যদি এই শিশু দিৱসত আপুনি ভাষণ দিবলৈ ওলাইছে তেন্তে তলত উল্লেখ কৰা টিপচ কেইটা ল’ব পাৰে…
- মঞ্চত উঠাৰ লগে লগে প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ দি শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাব লাগে ৷
- যদি আপুনি কোনো বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ ভাষণ প্ৰস্তুত কৰিছে, তেন্তে আপুনি শিশু দিৱসৰ সৈতে জড়িত কোনটো বিষয়ত কথা ক’বলৈ ওলাইছে সেই বিষয়েও ক’ব পাৰে ৷
- শিশু দিৱসৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বুজাই দিব ৷
- নেহৰুৱে লিখা উক্তিবোৰ(Quote) নিশ্চয় আপোনাৰ ভাষণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বক্তৃতা আকৰ্ষণীয় লাগিব ৷
- ভাষণৰ সামৰণি মাৰি পুনৰ এবাৰ সকলোকে শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাওক ৷
- উপৰোক্ত সকলোখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ভাষণ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ৷
শিশু আৰু সমাজৰ ভূমিকা
যেতিয়া আমাৰ ল’ৰা ছোৱালীবোৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হয় তেতিয়া আমি এখন ভাল আৰু শক্তিশালী সমাজৰ কল্পনা কৰিব পাৰোঁ ৷ তেওঁলোক কেৱল তেওঁলোকৰ শিক্ষাতে সীমাবদ্ধ নহয়, সমাজৰ বিভিন্ন দিশত অৱদান আগবঢ়াবলৈ সাজু থাকিব ৷ শিশুসকলক জীৱনত ইতিবাচক মনোভাৱ ৰাখিবলৈ, তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য চিনাক্ত কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
শিশু দিৱসত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
শিশু দিৱসত আমি শিশুসকলক তেওঁলোকৰ সপোন বোৰ অনুসৰণ কৰিব পৰা এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ আহক ৷ আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত আমাৰ সন্তানৰ মাজত আছে ৷ এই দিনটোত আমি এইটোও চিন্তা কৰোঁ আহক যে আমি শিশুসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ৷
শিশু দিৱস উপলক্ষে আমাক শিশুসকলৰ বাবে এক উন্নত ভৱিষ্যতৰ দিশত কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে ৷ তেওঁলোকৰ সপোন বোৰ পূৰণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস জাগ্ৰত কৰাৰ সকলো সম্ভৱ সুযোগ প্ৰদান কৰক ৷ একেলগে আমি এনে এখন সমাজ গঢ়ি তুলিব লাগিব য’ত শিশুসকলে সুৰক্ষিত আৰু শক্তিশালী অনুভৱ কৰে যাতে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ৷
লগতে পঢ়ক