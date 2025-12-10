জীৱনত ধন-সম্পত্তি, সৌভাগ্য, সফলতা বিচাৰে নেকি ? বুধবাৰৰ পূজাৰ সময়ত নাপাহৰিব এই ৫টা কথা
বুধবাৰে কিছু নিয়ম কৰি জীৱনৰ পৰা বাধা-বিঘিনি দূৰ হোৱাই নহয় লগতে হয় এই লাভ কিন্তু কিছুমান ভুলে এই ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে-
হিন্দু ধৰ্মত সপ্তাহৰ সাতটা দিনেই কোনো বিশেষ দেৱতা বা গ্ৰহৰ বাবে উচৰ্গা কৰা হয় ৷ বুধবাৰক গণপতিৰ আৰু বুধ গ্ৰহ উভয়ৰে বাবে উৎসৰ্গিত বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াক "বিঘ্নহৰ্তা বুধবাৰ" বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এই দিনটোত ভগৱান গণেশক পূজা কৰিলে জীৱনৰ সকলো বাধা-বিঘিনি দূৰ হয় আৰু বুধ গ্ৰহৰ কুপ্ৰভাৱৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
বুধবাৰৰ দিনটো কিয় ইমান বিশেষ ?
পুৰাণ অনুসৰি যিকোনো দেৱ-দেৱীৰ পূজাৰ আগত প্ৰথমে গণপতিৰ আৰাধনা কৰা হয় ৷ প্ৰতিটো শুভ কাম তেওঁৰ পৰাই আৰম্ভ হয় ৷ বুধ গ্ৰহ হৈছে বুদ্ধিমত্তা, বাক্য, ব্যৱসায়, গণিত, লেখা, শিক্ষা, যুক্তি, আৰু যোগাযোগৰ গ্ৰহ ৷
ৰাশিচক্ৰতো যেতিয়া বুধ গ্ৰহ দুৰ্বল বা কু-প্ৰভাৱ পৰে তেতিয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাত অসুবিধা, ব্যৱসায়ৰ লোকচান, অধ্যয়নত একাগ্ৰতাৰ অভাৱ, মানসিক চাপৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৷
বুধবাৰে উপাসনাই এই সকলোবোৰ সমস্যা আঁতৰাই চোকা বুদ্ধি, মধুৰ বাক্য, ব্যৱসায়িক সফলতা প্ৰদান কৰে ৷
বুধবাৰে কি উপায় কৰিব ?
সম্পূৰ্ণ পূজা পদ্ধতি আৰু প্ৰতিকাৰ
- পুৱা উঠি স্নান কৰি সেউজীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব (পাতল সেউজীয়া, পিষ্টাচিয়া সেউজীয়া, বা কপৌ সেউজীয়া সেউজীয়া ভাল) ৷
- ভগৱান গণেশৰ শোদাশোপাচাৰ বা পঞ্চোপাচাৰ পূজা কৰা ৷
- দুৰৱ (ডুব ঘাঁহ) ২১ বা ৫১ টা বাণ্ডিল ধুই ভগৱান গণেশক অৰ্পণ কৰক ৷
- সেউজীয়া গোটা মুং বিন (সেউজীয়া গ্ৰাম), মোডক, লাডু, গুড় আৰু ঘিউ আগবঢ়াওক ৷
- গণেশ অথৰ্বশিৰ্ষ বা শংকত্নাশক স্তোত্ৰ পাঠ কৰক ৷
- "ঔম গণ গণপতায়ে নমঃ" মন্ত্ৰটো অন্ততঃ ৫ বাৰ জপ কৰক ৷
- কোনো মন্দিৰ বা কোনো ব্ৰাহ্মণক সেউজীয়া মগু দান কৰক ৷
- সন্ধিয়া গণেশৰ সন্মুখত ঘিউৰ চাকি জ্বলাই গুড় আৰু গ্ৰাম প্ৰসাদ বিতৰণ কৰক ৷
বুধবাৰে এই ১১টা ভুল নকৰিব
- ক’লা, নীলা, ধূসৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব নালাগে ৷
- গণেশক তুলসী পাত নিদিব (তুলসীক কেৱল ভগৱান বিষ্ণুৱেহে ভাল পায়) ৷
- কেতিয়াও কেতেকী (কেৱদা) ফুল আগবঢ়াব নালাগে – শাস্ত্ৰত এই ফুল পৰিহাৰ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ৷
- বগা চন্দন, বগা ফুল, বগা কাপোৰ (বুধবাৰে এইবোৰ অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়) আগবঢ়াব নালাগে ৷
- ভঙা চাউল (অক্ষত) নিবেদন কৰিব ৷
- কেতিয়াও মৰহি যোৱা বা শুকান ফুল ব্যৱহাৰ নকৰিব ৷
- পূজাৰ পিছত প্ৰসাদ অথবা চান্দা আগবঢ়াবলৈ নাপাহৰিব – অন্যথা পূজা আধৰুৱা ৷ বিশ্বাস কৰা হয় যে...
- এই দিনটোত নখ বা চুলি কাটিব নালাগে ৷
- তেওঁক অৰ্পণ নকৰাকৈ সেউজীয়া শাক-পাচলি বা সেউজীয়া চূণ নাখাব ৷
- ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি বা ফটো স্পৰ্শ কৰাৰ আগতে হাত-ভৰি ভালদৰে ধুব লাগে ৷
- উপাসনাৰ সময়ত খং নকৰিব, মিছা নক’ব আৰু গালি-গালাজ নকৰিব ৷
- বুধবাৰৰ অলৌকিক প্ৰতিকাৰ (লাখ লাখ মানুহে অভ্যাস কৰা): ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে: ভগৱান গণেশক ৭ টা সেউজীয়া ইলাচি + ২১ টা দূৰ্ভা ঘাঁহ আগবঢ়াই আপোনাৰ দোকানত ৰাখক ৷
চাকৰি বা পৰীক্ষাত সফলতাৰ বাবে: সেউজীয়া গ্ৰাম দালি দান কৰক + ১১ বাৰ "অম বুম বুঢ়ায়া নমহ" বুলি কওক ৷
বাধা-বিঘিনি আঁতৰাবলৈ: ভগৱান গণেশক মোডক আগবঢ়াই এটা ভাটৌক খুৱাওক ৷
ঋণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ: বুধবাৰে গণেশ মন্দিৰত একেৰাহে ৪৩ দিন গুড় আৰু চকা বিতৰণ কৰক ৷
বুধবাৰ সঁচাকৈয়ে "বাধা আঁতৰোৱা আৰু প্ৰজ্ঞা বৃদ্ধিকাৰী"ৰ দিন ৷ যদি আপুনি দীৰ্ঘদিনীয়া কামৰ পলম, ব্যৱসায়িক লোকচান, অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ অভাৱ, বা সিদ্ধান্ত লোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেন্তে এই বুধবাৰে ভগৱান গণেশক পূজা আৰম্ভ কৰক ৷ ওম গণেশয় নম
আপোনাৰ সকলো বাধা আঁতৰি যাওক, আপোনাৰ বুদ্ধি চোকা হওক, আৰু আপোনাৰ জীৱনটো সুখ-সমৃদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ হওক—এইটোৱেই মোৰ কামনা ৷ জয় গণেশ!
