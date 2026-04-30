ETV Bharat / lifestyle

বুদ্ধ পূৰ্ণিমা 2026 : পূজাৰ বিধি, সময় আৰু মহাসংযোগৰ বিষয়ে জানো আহক

বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা শুভফল লাভ কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰি, এই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই ।

ব’হাগ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা পালন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : 1 মে'ত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা । ব’হাগ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা পালন কৰা হয় । এই তিথিতে বুদ্ধদেৱৰ জীৱনৰ তিনিটা পৰিঘটনা ঘটিছিল ৷ এই তিথিতে বুদ্ধদেৱে জন্ম আৰু জ্ঞান লাভ কৰিছিল ৷ আনকি এই তিথিতে বুদ্ধদেৱৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছিল । সেয়ে এই পূৰ্ণিমাক অত্যন্ত শুভ আৰু ফলদায়ক বুলি জ্ঞান কৰা হয় ।

যাৰ বাবে এই পূৰ্ণিমাত বহুতে নিজ নিজ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা কৰে লগতে বিষ্ণু পূজাও কৰে ।

  • বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কি কাম কৰিলে শুভফল লাভ কৰিব ?

বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কি কি কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘1 মে’ শুকুৰবাৰ নিশা 10.30 মিনিটলৈকে এই পূৰ্ণিমাৰ তিথি থাকিব ৷ সেয়ে সন্ধিয়া 4 গছি চাকি যদি ঘৰৰ চাৰিটা দিশ বা স্থানত লগাই তেতিয়া জীৱনত থকা বাধাসমূহ দূৰ হ'ব, লগতে আৰ্থিক উন্নতি হ’ব ।’’

জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই কয়, ‘‘প্ৰথম চাকি দুগছ ঘৰৰ দুৱাৰমুখৰ দুই ফালে জ্বলাব লাগে ৷ তাৰে আগতে অকমান চাউল দি তাৰ ওপৰত চাকি দুগছিৰ জ্বলাব লাগে । দ্বিতীয় গছ চাকি ঘৰৰ মন্দিৰত জ্বলাব লাগে । এই চাকি গছ ভগৱান বিষ্ণুৰ আৰু মা লক্ষ্মীৰ নামত জ্বলোৱাৰ লগতে 108 বাৰ নমো ভগৱতে বাসু দেৱাই নমঃ মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে । লগতে লক্ষ্মীৰ শ্ৰীং মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘তৃতীয় চাকিগছ তুলসীৰ তলত জ্বলাব লাগে । এই গছ ঘীউৰ চাকি হ’লে ভাল আৰু শেষৰ চাকি গছি ঘৰৰ পাকঘৰত জ্বলাব । পাকঘৰত চাকি জ্বলোৱাৰ ফলত মা অন্নপূৰ্ণাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি ।’’

বুদ্ধপূৰ্ণিমাৰ এই দিনটোত বহু মানুহে সত্য নাৰায়ণ পূজা কৰা দেখা যায় ৷ ভগবান বিষ্ণুৰ পূজা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত ভগবান বিষ্ণু সম্বন্ধীত যজ্ঞ কৰাও দেখা যায় । এনে কৰিলেও সুফল লাভ কৰিব পৰা যায় ৷ এই কথা সদৰী কৰে ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘যিহেতু এই দিনটো অত্যন্ত শুভ ৷ য়েয়ে এই দিনটোতে মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰিব পাৰে । লগতে মহাবিষ্ণু সহস্ৰ নাম পাঠ, মা লক্ষ্মীৰ শ্ৰী শোক্তম পাঠো কৰিব পৰা যায় ।’’

TAGGED:

জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱা
বুদ্ধ পূৰ্ণিমা 2026
পূজাৰ বিধি
ব’হাগ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত
ASTRO TIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.