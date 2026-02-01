কেন্দ্ৰীয় বাজেট-২০২৬ : স্বদেশী বস্ত্ৰ উদ্যোগ আৰু শিপিনীক প্ৰাধান্য

কেন্দ্ৰীয় বাজেট-২০২৬ : স্বদেশী বস্ত্ৰ উদ্যোগ আৰু শিপিনীক প্ৰাধান্য
ভাৰতৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, বিশেষকৈ বৃহৎসংখ্যক কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি কৰা উদ্যোগসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত তীব্ৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ।
Published : February 1, 2026 at 4:11 PM IST
দেওবাৰে সংসদত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ভাৰতীয় বস্ত্ৰশিল্পক বিশ্বজুৰি অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তোলা, উৎপাদনশীলতা উন্নত কৰা আৰু আধুনিক নিৰ্মাতাসকলৰ সমান্তৰালভাৱে পৰম্পৰাগত শিল্পীসকলক সহায় কৰাৰ এক ব্যাপক পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছিল । এই উৎসাহৰ মূলতে আছে শ্ৰম প্ৰধান বস্ত্ৰ খণ্ডৰ বাবে এক সংহত পদক্ষেপ, যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন আঁচনিক এটা ছাতিৰ তললৈ আনি সমন্বয়, দক্ষতা আৰু প্ৰভাৱ উন্নত কৰিবলৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
সংহত বস্ত্ৰ কাৰ্যসূচী:
কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬ ৰ ভাষণত সীতাৰমণে কেইবাটাও পদক্ষেপক একত্ৰিত কৰি এক বিস্তৃত বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে - মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি কৰা, কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰা, উৎপাদন আধুনিকীকৰণ কৰা আৰু বিশ্ব বস্ত্ৰ বজাৰত ভাৰতৰ স্থান শক্তিশালী কৰা ।
সংহত কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে:
- এক ৰাষ্ট্ৰীয় ফাইবাৰ আঁচনি
- মানৱসৃষ্ট আৰু আধুনিক যুগৰ ৰেচমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া
- এটা বস্ত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু নিয়োগ আঁচনি
- এক ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প কাৰ্যসূচী
- টেক্স-ইক' ৰ পদক্ষেপ
- উন্নীতকৃত বস্ত্ৰ দক্ষতাৰ বাবে SAMARTH 2.0
চৰকাৰৰ মতে, এই সংযুক্ত পদক্ষেপসমূহৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ শ্ৰম প্ৰধান বস্ত্ৰ উদ্যোগক অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু কৰি তোলা ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেচম আঁচনি:
বাজেট ২০২৬ বস্ত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা এটা মূল লক্ষ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আঁহ আঁচনি, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতক ৰেচমৰ বিস্তৃত পৰিসৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা । ইয়াৰ ভিতৰত ৰেচম, ঊণ আৰু পাটৰ দৰে প্ৰাকৃতিক ৰেচম, মানৱসৃষ্ট সূতা, নতুন ঔদ্যোগিক যুগৰ আৰু কাৰিকৰী সূতা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা, কেঁচামালৰ স্থিৰ যোগান নিশ্চিত কৰা আৰু ভাৰতীয় নিৰ্মাতাসকলক বিশ্বৰ বজাৰত উন্নত প্ৰতিযোগিতাত সহায় কৰা, য’ত সূতা সৃষ্টি গুৰুত্ব ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ।
সংস্থাপন সৃষ্টি কৰিবলৈ পুৰণি বস্ত্ৰ উদ্যোগসমূহ আধুনিকীকৰণ কৰা:
নিয়োগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বস্ত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু নিয়োগ আঁচনি ঘোষণা কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ উদ্যোগসমূহে নতুন যন্ত্ৰ-পাতি, প্ৰযুক্তিৰ উন্নীতকৰণ আৰু সাধাৰণ পৰীক্ষণ আৰু প্ৰমাণীকৰণ কেন্দ্ৰৰ বাবে মূলধনৰ সকাহ প্ৰদান কৰে ।
পুৰণি উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহ আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড পূৰণ কৰিব পাৰে, খৰচ হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু অধিক নিয়োগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ এম এছ এম ই প্ৰধান অঞ্চলসমূহত ।
শিল্পীসকলক সকাহ দিয়াৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ:
বাজেটত ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প কাৰ্যসূচী(এন এইচ এইচ পি)ৰ কথাও ঘোষণা কৰা হয়, যিয়ে বৰ্তমানৰ হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প আঁচনিসমূহক একত্ৰিত আৰু শক্তিশালী কৰিব । এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে শিপিনী আৰু কাৰিকৰসকলক লক্ষ্যভিত্তিক সহায় আগবঢ়োৱা, বজাৰ প্ৰদান কৰা, আয়ৰ উন্নতিৰ লগতে পৰম্পৰাগত দক্ষতা সংৰক্ষণ কৰা ।
বিশেষকৈ গ্ৰাম্য আৰু অৰ্ধনগৰীয়া অঞ্চলত ভাৰতৰ চহকী বস্ত্ৰ ঐতিহ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ জীৱিকাৰ উপায় হিচাপে এন এইচ এইচ পিক চৰকাৰে স্থান দিছে ।
মেগা টেক্সটাইল পাৰ্ক:
সংহত বস্ত্ৰশিল্পৰ বাবে লোৱা এই পদক্ষেপে অন্যান্য উপাদানসমূহৰ ভিতৰত আছে বহনক্ষমতা আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা টেক্স-ইকো পদক্ষেপ আৰু বস্ত্ৰশিল্প কৰ্মশক্তিক আধুনিকীকৰণৰ বাবে উন্নীতকৃত দক্ষতা কাৰ্যসূচী SAMARTH 2.0 ।
ইয়াৰ উপৰিও সীতাৰমণে কাৰিকৰী বস্ত্ৰশিল্পৰ মূল্য সংযোজনৰ ওপৰত স্পষ্ট গুৰুত্ব দি 'চেলেঞ্জ মুড'ত মেগা টেক্সটাইল পাৰ্ক স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । এই উদ্যানসমূহে উৎপাদনৰ পৰিসৰ উন্নত কৰিব, উৎপাদন ব্যয় হ্ৰাস কৰিব আৰু নতুন বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
যোৱা বাজেটৰ পৰা কপাহ মিছন:
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৫-২৬ ত ঘোষণা কৰা পাঁচ বছৰীয়া কটন অভিযানৰ গুৰুত্বৰ কথাও পুনৰ উল্লেখ কৰে । এই অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে :
- বিশেষকৈ অতিৰিক্ত দীঘলীয়া ষ্টেপল জাতৰ কপাহৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰা
- কৃষকসকলক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ সহায় আগবঢ়োৱা
- কৃষকৰ আয়ৰ উন্নতি
- গুণগত কপাহৰ অবিৰত যোগান নিশ্চিতকৰণ
এই পদক্ষেপে '৫এফ নীতি' (ফাৰ্ম টু ফাইবাৰৰ, ফেক্টৰীৰ পৰা ফেশ্বন আৰু বিদেশী বজাৰলৈ) অনুসৰণ কৰে । ঘৰুৱা কপাহৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰি এই অভিযানে কেঁচামালৰ উপলব্ধতা সুস্থিৰ কৰি তুলিব, আমদানি নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব আৰু ভাৰতৰ বস্ত্ৰ খণ্ডৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এইটো বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ভাৰতৰ ৮০% বস্ত্ৰ উৎপাদন ক্ষমতা এম এছ এম ইৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ।
খাদী, হস্ততাঁত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সকাহ:
পৰম্পৰাগত আৰু গাঁও পৰ্যায়ৰ বস্ত্ৰশিল্প কাৰ্যকলাপ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সীতাৰমণে মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম স্বৰাজৰ পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰে । এই পদক্ষেপে খাদী আৰু হাতৰ তাঁতশালৰ কাম-কাজ শক্তিশালী কৰা, গাঁও পৰ্যায়ত উৎপাদনত সহায় কৰা, গ্ৰাম্য বস্ত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে জীৱিকা উন্নত কৰা আদিৰ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।
বস্ত্ৰশিল্পৰ বাহিৰেও বাজেটত সমগ্ৰ দেশতে ২০০ টা পুৰণি ঔদ্যোগক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ আঁচনি প্ৰস্তাৱ কৰা হয় । লক্ষ্য হৈছে পুৰণি উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহক আধুনিকীকৰণত সহায় কৰা আৰু পৰম্পৰাগত ঔদ্যোগিক অঞ্চলসমূহৰ অৱনতি ৰোধ কৰা । এই পদক্ষেপে নতুন উৎপাদন মানদণ্ডৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ সংগ্ৰাম কৰা বস্ত্ৰ আৰু উৎপাদন দুয়োটাকে লাভৱান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক অধিক সকাহ দিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত পুঁজিলৈ ৪,০০০ কোটি টকা টপ-আপ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । এই পুঁজিৰ উদ্দেশ্য হৈছে এম এছ এম ইসমূহক উন্নীত কৰা, মূলধনৰ সুবিধা উন্নত কৰা, সম্প্ৰসাৰণ আৰু চাকৰি সৃষ্টিত সহায় কৰা ।
বস্ত্ৰখণ্ডত এম এছ এম ইৰ গধুৰ উপস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই আৰ্থিক সকাহে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ডক প্ৰত্যক্ষভাৱে শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।