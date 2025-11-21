ETV Bharat / lifestyle

বৰফেৰে ভৰা পাহাৰত ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি ? তেন্তে জানি লওক ব্লেক আইচ মানে কি আৰু কিয় বিপজ্জনক

আগন্তুক দিনত যদি আপুনি বৰফৰ ঠাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা তেন্তে ভ্ৰমনলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ব্লেক আইচ কি, ইয়াক কিয় বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা হয় জানো লওক-

Black Ice
ব্লেক আইচ মানে কি আৰু ই কিয় বিপজ্জনক ? (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 21, 2025 at 10:03 AM IST

4 Min Read
শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে মানুহে প্ৰায়ে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ শীতকালীন ভ্ৰমণ প্ৰায়ে আইচ পৰা ঠাইবোৰত সৰ্বোত্তমভাৱে উপভোগ কৰা হয় ৷ সেয়ে প্ৰতি বছৰে শীতকাল ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে মানুহে পাহাৰ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰে ৷

শীতকালীন ভ্ৰমণৰ বাবে প্ৰায়ে মানুহৰ প্ৰথম পছন্দ হিমাচল আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ ৷ অৱশ্যে ইয়াত ক’লা আইচিঙৰ সমস্যাটো প্ৰায়ে দেখা যায় ৷ আইচেৰে আবৃত অঞ্চলত প্ৰায়ে ব্লেক আইচ দেখা যায় ৷ সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা বৰফতকৈ ই কিছু পৃথক আৰু বিপদজনক ৷ আগন্তুক দিনত যদি আপুনি বৰফৰ ঠাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আজি ব্লেক আইচ কি আৰু ইয়াক কিয় বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা হয় সেই বিষয়ে জানো আহক-

ব্লেক আইচ মানে কি ?

ব্লেক আইচ হৈছে চিকচিকিয়া আইচৰ এটা পাতল, স্বচ্ছ স্তৰ যি সাধাৰণতে পথ আৰু খোজকাঢ়ি যোৱা পথৰ দৰে পৃষ্ঠত গঠন হয় ৷ এই আইচে পথ আৰু খোজকাঢ়ি যোৱা পথ অতি পিছল আৰু বিপদজনক কৰি তুলিব পাৰে ৷

ইয়াক "ব্লেক আইচ" বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই বৰফে প্ৰায় অদৃশ্য আৰু ৰাস্তা বা ফুটপাথক আন্ধাৰ কৰি তোলে ৷ ই বৰফ পৰা ঠাইত খোজকঢ়া ঠাইখিনি ভিজা আৰু পিচল কৰি তোলে যাৰ ফলত খোজ কঢ়া বা যান-বাহন চলাবৰ বাবে কিছু বিপদজনক কৰি তোলে ৷

ব্লেক আইচ কেনেকৈ তৈয়াৰ হয় ?

সাধাৰণতে ঠাণ্ডা আৰু আৰ্দ্ৰ পৰিস্থিতিত ব্লেক আইচ গঠন হয়, যেতিয়া ফুটপাথ বা পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা ফ্ৰিজিং পইন্টত বা তাৰ তললৈ নামি যায় ৷ ইয়াৰ কিছুমান সাধাৰণ কাৰণ হ’ল-

  • গলি যোৱা আৰু পুনৰ গোট খোৱা: দিনত সূৰ্যৰ পোহৰ বা যান-বাহনৰ গতিবিধিৰ বাবে মাটিত থকা আইচ গলি যায় আৰু ৰাতি উষ্ণতা কমিলে পানী পুনৰ গোট খাই বৰফ হয় ৷
  • তুষাৰপাত/ড্ৰিজল বা কুঁৱলী: লঘু তুষাৰপাত, পানীৰ টোপাল সৰা বা বাহনৰ নিৰ্গমন আৰু অধিক আৰ্দ্ৰতাৰ ফলত হোৱা আৰ্দ্ৰতাই পৃষ্ঠত বৰফ গোট খাই হৈ মসৃণ পিচত আইচৰ স্তৰলৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷
  • ৰেডিয়চন কুলিং: ৰাতিৰ ভাগত প্ৰায়ভাগে মাটি আৰু উচ্চ পৃষ্ঠভাগ প্ৰায়ে দ্ৰুতগতিত ঠাণ্ডা পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত পৃষ্ঠৰ আৰ্দ্ৰতা ব্লেক আইচ হিচাপে জমা হৈ পৰে ৷
  • ক’ত পোৱা যায় ব্লেক আইচ ?
  • দলং আৰু ওভাৰপাছ: এই ঠাইবোৰ বিশেষভাৱে বিপজ্জনক কাৰণ ঠাণ্ডা বতাহ ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত আৰু তলত দুয়োফালে চলাচল কৰে, যাৰ ফলত নিয়মীয়া পথতকৈ দ্ৰুতগতিত বৰফ জমা হয় আৰু এয়া বেছি দিনলৈ জমা হৈ থাকে ৷
  • ছাঁয়াময় অঞ্চলত: গছৰ তলত বা সুৰংগ আৰু আণ্ডাৰপাছত সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে তাপ কমাই দিয়ে, যাৰ ফলত আইচ গঠন বা জমা হোৱাত সহজ হয় ৷
  • কম যান-বাহন চলাচল কৰা পথ: কম যান-জঁট থকা পথত টায়াৰৰ ঘৰ্ষণ কম হয় ৷ তদুপৰি বাহনৰ অভাৱৰ ফলত ইঞ্জিনৰ তাপ কম হয়, যাৰ ফলত বৰফ বেছি সময়লৈকে গোট খাই থাকে ৷

ব্লেক আইচ কিয় বিপদজনক ?

ব্লেক আইচক নিয়মীয়া আইচতকৈ অধিক বিপজ্জনক বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ ই সাধাৰণতে স্বচ্ছ আৰু দৃশ্যবান নহয় লগতে ইয়াক সাধাৰণতে ধৰা পেলাব পৰা নাযায় যাৰ ফলত মানুহৰ চকুত পৰাটো কঠিন হৈ পৰে ৷ এই অদৃশ্যতাই প্ৰায়ে পিছলি যোৱা, পৰি যোৱা আৰু গুৰুতৰ দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই কাৰণেই ব্লেক আইচক নিয়মীয়া আইচতকৈ অধিক বিপজ্জনক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

ব্লেক আইচৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰি ?

  • হঠাৎ ব্ৰেক নলগাব: বৰফ পৰা ঠাইত পাহাৰত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত হঠাতে ব্ৰেক মৰাটো এৰক ৷ আনকি এণ্টি-লক ব্ৰেকৰ সৈতেও ব্ৰেক তীব্ৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিলে আপুনি স্কিড হ’ব পাৰে ৷
  • এক্সিলেটৰটো লেহেমীয়া কৰক: লাহে লাহে ভৰিখন এক্সিলেটৰৰ পৰা আঁতৰাই লাহে লাহে গতি কমাই দিয়ক ৷
  • পোনে পোনে চলাওক: ষ্টিয়াৰিং যিমান পাৰি পোন কৰি ৰাখক আৰু আপুনি পুনৰ ধৰিব নোৱাৰালৈকে গাড়ী চলাই থাকিব ৷
  • ক্ৰুজ কন্ট্ৰল এৰক: শীতকালত ক্ৰুজ কন্ট্ৰল ব্যৱহাৰ নকৰিব, য’ত ব্লেক আইচ হ’ব পাৰে ৷

