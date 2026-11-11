ভাতৃৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে আজি ভাই দুজ
কোনো কোনো ঠাইত ভাই দুজক যম দ্বিতীয়া বুলিও জনা যায় ৷
Published : November 11, 2026 at 2:20 PM IST
গুৱাহাটী: 'ভাই' দুজ বা 'ভাই ফোঁটা' ভাতৃ-ভগ্নীৰ মাজত থকা প্ৰেমৰ প্ৰতীক ৷ দীপাৱলীৰ পিছতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই উৎসৱটি উদযাপন কৰা হয় ৷ মূলতঃ ভাতৃৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে এই বিশেষ দিনটো পালন কৰা হয় ৷
পৌৰাণিক বিশ্বাস অনুসৰি ভাই দুজৰ দিনা ভাতৃ-ভগ্নী দুয়োৱে গা ধুব লাগে ৷ ইয়াৰ পিছত ভনীয়েকসকলে ভায়েকৰ হৈ ইষ্ট দেৱতাক পূজা কৰিব লাগে ৷ যিটো চাউলৰ আটাৰ পৰা বৰ্গ সাজি প্ৰস্তুত কৰা হয় ।
নিজৰ ভাতৃক ইয়াত বহিবলৈ দিয়া হয় । ইয়াৰ পিছত ভাতৃৰ হাতৰ তলুৱাত চাউলৰ প্ৰলেপ লগোৱা হয় ৷ তাৰ পিছত ভাতৃৰ ওপৰত ৰঙালাওৰ ফুল, পাণ, তৰল আদি দি লাহে লাহে হাতৰ পৰা পানী এৰিবলৈ দিয়া হয় ।
ভাই দুজৰ সৈতে জড়িত এটি পৌৰাণিক কাহিনী আছে ৷ কাহিনী অনুসৰি, আজিৰ দিনটোত মৃত্যুৰ দেৱতা যমৰাজে ভগ্নী যমুনাই তেওঁক কেইবাবাৰো মতাৰ পিছত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিল ৷ নিজৰ ঘৰলৈ ককায়েক অহাৰ বাবে যমুনা আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ৷
যমুনাই ককায়েক যমক খুৱাই-বুৱাই তেওঁক ফোঁট পিন্ধাই দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে ৷ ভনীয়েকৰ সেৱা-শুশ্ৰূষাত সন্তুষ্ট হৈ ভনীয়েক যমুনাক বৰ বিচাৰিবলৈ কয় ৷ তেতিয়া যমুনাই কয়, ‘‘আপুনি প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত যেন মোৰ ঘৰলৈ আহে ৷’’
যমৰাজে যমুনাক খোজামতেই বৰ দিয়ে । সেই তেতিয়াৰে পৰাই ভাই দুজ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছিল । কোনো কোনো ঠাইত ভাই দুজক যম দ্বিতীয়া বুলিও জনা যায় ৷
माथे पर स्नेह का तिलक, कलाई पर विश्वास की डोरी और दिल में उम्र भर साथ निभाने का वादा। भाई-बहन के इसी पवित्र, निश्छल प्रेम के पावन पर्व 'भ्रातृ द्वितीया' की आप सभी को सपरिवार हृदय से ढेरों शुभकामनाएं! #भ्रातृ_द्वितीया #BhaiDooj2026 https://t.co/HXFXOOp8mE— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) November 11, 2026
ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভাই দুজ উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এই দিনটোৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘কপালত মৰমৰ ফোঁট, হাতত বিশ্বাসৰ জৰী আৰু আজীৱন ইজনে-সিজনৰ কাষত থিয় হোৱাৰ বিনিময়ত অন্তৰৰ পৰা দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি । ভাই দুজৰ শুভ ক্ষণত ভাই-ভনীৰ পবিত্ৰ আৰু নিস্বাৰ্থ বান্ধোনৰ উদযাপন - আপোনালোক সকলোকে লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়াললৈও ভাই দুজৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা !’’
লগতে পঢ়ক: ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপলব্ধ হ'ব স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন, ৰে'ল বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ