ETV Bharat / lifestyle

ভাতৃৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে আজি ভাই দুজ

কোনো কোনো ঠাইত ভাই দুজক যম দ্বিতীয়া বুলিও জনা যায় ৷

Bhai Dooj 2026
আজি ভাই দুজ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: 'ভাই' দুজ বা 'ভাই ফোঁটা' ভাতৃ-ভগ্নীৰ মাজত থকা প্ৰেমৰ প্ৰতীক ৷ দীপাৱলীৰ পিছতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই উৎসৱটি উদযাপন কৰা হয় ৷ মূলতঃ ভাতৃৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে এই বিশেষ দিনটো পালন কৰা হয় ৷

পৌৰাণিক বিশ্বাস অনুসৰি ভাই দুজৰ দিনা ভাতৃ-ভগ্নী দুয়োৱে গা ধুব লাগে ৷ ইয়াৰ পিছত ভনীয়েকসকলে ভায়েকৰ হৈ ইষ্ট দেৱতাক পূজা কৰিব লাগে ৷ যিটো চাউলৰ আটাৰ পৰা বৰ্গ সাজি প্ৰস্তুত কৰা হয় ।

নিজৰ ভাতৃক ইয়াত বহিবলৈ দিয়া হয় । ইয়াৰ পিছত ভাতৃৰ হাতৰ তলুৱাত চাউলৰ প্ৰলেপ লগোৱা হয় ৷ তাৰ পিছত ভাতৃৰ ওপৰত ৰঙালাওৰ ফুল, পাণ, তৰল আদি দি লাহে লাহে হাতৰ পৰা পানী এৰিবলৈ দিয়া হয় ।

ভাই দুজৰ সৈতে জড়িত এটি পৌৰাণিক কাহিনী আছে ৷ কাহিনী অনুসৰি, আজিৰ দিনটোত মৃত্যুৰ দেৱতা যমৰাজে ভগ্নী যমুনাই তেওঁক কেইবাবাৰো মতাৰ পিছত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিল ৷ নিজৰ ঘৰলৈ ককায়েক অহাৰ বাবে যমুনা আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ৷

যমুনাই ককায়েক যমক খুৱাই-বুৱাই তেওঁক ফোঁট পিন্ধাই দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে ৷ ভনীয়েকৰ সেৱা-শুশ্ৰূষাত সন্তুষ্ট হৈ ভনীয়েক যমুনাক বৰ বিচাৰিবলৈ কয় ৷ তেতিয়া যমুনাই কয়, ‘‘আপুনি প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত যেন মোৰ ঘৰলৈ আহে ৷’’

যমৰাজে যমুনাক খোজামতেই বৰ দিয়ে । সেই তেতিয়াৰে পৰাই ভাই দুজ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছিল । কোনো কোনো ঠাইত ভাই দুজক যম দ্বিতীয়া বুলিও জনা যায় ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভাই দুজ উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এই দিনটোৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, ‘‘কপালত মৰমৰ ফোঁট, হাতত বিশ্বাসৰ জৰী আৰু আজীৱন ইজনে-সিজনৰ কাষত থিয় হোৱাৰ বিনিময়ত অন্তৰৰ পৰা দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি । ভাই দুজৰ শুভ ক্ষণত ভাই-ভনীৰ পবিত্ৰ আৰু নিস্বাৰ্থ বান্ধোনৰ উদযাপন - আপোনালোক সকলোকে লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়াললৈও ভাই দুজৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা !’’

লগতে পঢ়ক: ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপলব্ধ হ'ব স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন, ৰে'ল বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ

TAGGED:

যম দ্বিতীয়া
ভাই দুজ
সামাজিক মাধ্যমত পীযুষ হাজৰিকা
BHAI DOOJ 2026
YAMA DWITIYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.