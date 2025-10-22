ETV Bharat / lifestyle

২২ নে ২৩ অক্টোবৰ ? কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ভাতৃ দ্বিতীয়া তথা জানক ইয়াৰ আঁৰৰ পৌৰাণিক কাহিনী

হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি কাতি মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় দিনা ভাইদুজ উৎসৱ পালন কৰা হয়, জানো আহক এই দিনটোৰ তাৎপৰ্য, শুভ মহুৰত তথা পৌৰাণিক কাহিনী-

Bhai Dooj 2025: Know the Correct Date, Shubh Muhurat, and Tilak Timing for the Festival of Sibling Bond
২২ নে ২৩ অক্টোবৰ ? কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ভাতৃ দ্বিতীয়া তথা জানক ইয়াৰ আঁৰৰ পৌৰাণিক কাহিনী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 22, 2025 at 4:13 PM IST

অৱশেষত অন্ত পৰিল পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৷ ইয়াৰ পিচতে উদযাপন কৰা হয় ভাতৃ দ্বিতীয়া ৷ হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে কাতি মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয়াৰ দিনা ভাইদুজ উৎসৱ পালন কৰা হয় । সাধাৰণতে দ্বীপান্বিতা, তিহাৰ উৎসৱ আৰু ফাকুৱাৰ সময়ত ভাই দুজ পালন কৰা দেখা যায় ।

ভাতৃ-ভগ্নীৰ অটুত প্ৰেমৰ প্ৰতীক হৈছে ভাতৃ দ্বিতীয়া ৷ এই উৎসৱক যম দ্বিতীয়া আৰু ভাতৃ দ্বিতীয়া, ভাই দুজ, ভাও বীজ, ভাই টীকা, ভাই ফোঁটা নামেৰেও জনা যায় ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ভাতৃ দ্বিতীয়াৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ভাতৃ দ্বিতীয়াৰ সঠিক তাৰিখ আৰু তিলক লগোৱাৰ শুভ সময় জানো আহক-

ভাতৃ দ্বিতীয়া কেতিয়া পালন কৰা হ’ব ?

হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি এইবাৰ ২২ অক্টোবৰ, ২০২৫, নিশা ৮:১৬ বজাৰ পৰা দ্বিতীয়া তিথি আৰম্ভ হ’ব ৷ ইয়াৰ অন্ত পৰিব ২০২৫ চনৰ ২৩ অক্টোবৰত, নিশা ১০:৪৬ বজাত ৷ সেয়ে ২৩ অক্টোবৰত ভাতৃ দ্বিতীয়া উদযাপন কৰা হ'ব ৷ এই দিনটোত তিলক লগোৱাৰ শুভ সময় দুপৰীয়া ১:১৩ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩:২৮ বজালৈ ৷ এই সময়ছোৱাত ভগ্নীসকলে ভাতৃক তিলক তিলক লগাব পাৰে ৷

ভাতৃ দ্বিতীয়াৰ পূজাৰ সামগ্ৰী

কুমকুম, পাণ, সুমথিৰা, ফুল, কলাভা, মিঠাই, শুকান নাৰিকল আৰু অক্ষত ইত্যাদি ৷ তিলক কৰি থাকোঁতে এইবোৰ পূজাৰ কাহীত ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ৷

ভাতৃ দ্বিতীয়াৰ তাৎপৰ্য্য আৰু পৌৰাণিক কথা

বিশ্বাস কৰা হয় যে পৌৰাণিক বিশ্বাস অনুসৰি সূৰ্যদেৱ আৰু তেওঁৰ পত্নী ছায়াৰ যমৰাজ আৰু যমুনা নামৰ দুটি সন্তান আছিল ৷ দুয়োৰে মাজত বৰ ভালপোৱা আছিল ৷ ভগ্নী যমুনাই সদায় বিচাৰিছিল যমৰাজে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে তাইৰ ঘৰলৈ আহিব ৷ কিন্তু যমৰাজে নিজৰ অনুৰোধ পিছুৱাই দিছিল ৷ এবাৰ কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় তিথিত দুপৰীয়া যমৰাজে নিজৰ ঘৰ পালেহি ৷ ঘৰৰ দুৱাৰত ভাতৃক দেখি যমুনা বৰ আনন্দিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছত যমুনাই জেষ্ঠ ভাতৃ যমৰাজক খাদ্য আগবঢ়ালে ৷ দেৱী যমুনাই তেওঁক অতি সুন্দৰকৈ আদৰ-সৎকাৰ কৰে, তেওঁ সুস্বাদু ব্যঞ্জন খুৱাই কপালত তিলক লগায় ৷ এই কথাত সন্তুষ্ট হৈ যমৰাজে তেওঁৰ ভগ্নীক এই আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে যে যিকোনো ভাতৃয়ে ভগ্নীৰ ঘৰলৈ গৈ এই দিনটোত তিলক লগালে অকাল মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা মুক্ত হৈ দীৰ্ঘায়ু হৈ পৰিব ৷ এই কাৰণে এই উৎসৱক যম দ্বিতীয়া বুলিও কোৱা হয় ৷ সেয়ে ভাইদুজৰ দিনা যমৰাজ আৰু যমুনাক পূজা কৰা হয় ৷

আজিৰ দিনটোত ভগ্নীসকলে ব্ৰত পালন কৰি ভাতৃৰ দীৰ্ঘায়ু, সুখ, সমৃদ্ধিৰ বাবে তিলক লগায় ৷ ভাতৃয়েও নিজৰ ভগ্নীক উপহাৰ দিয়ে আৰু সদায় ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

তিলক লগোৱাৰ সহজ পদ্ধতি (ভাতৃ দ্বিতীয়াৰ তিলক লগোৱাৰ নিয়ম)

  • এটা শুভ সময়ত পিঠাগুৰিৰে এটা বৰ্গ আঁকক ৷
  • আপোনাৰ ভাতৃক এই বৰ্গৰ ভিতৰত পূব বা উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি বহিবলৈ দিয়ক ৷
  • ভাতৃৰ কপালত সেন্দূৰ বা চন্দনৰ তিলক লগাই অক্ষত (চাউল) লগাওক ৷
  • ভাতৃ-দাদাৰ হাতত পবিত্ৰ ৰক্ষা সূত্ৰ (সূতা) বান্ধি মিঠাই খুৱাওক ৷
  • ইয়াৰ পিছত ঘিউৰ চাকি জ্বলাই ভাতৃৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আৰতি কৰক ৷
  • শেষত ভাতৃসকলে নিজৰ ভগ্নীসকলক ভৰি চুই তেওঁৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি উপহাৰ দিব লাগে ৷

