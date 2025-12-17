শোৱাৰ সময়ত সঠিক দিশত শোৱাটো কিয় জৰুৰী ? জানি লওক বাস্তু অনুসৰি শোৱাৰ সঠিক দিশসমূহ

শোৱাৰ সময়ত সঠিক দিশত শোৱাটো কিয় জৰুৰী ? জানি লওক বাস্তু অনুসৰি শোৱাৰ সঠিক দিশসমূহ
শোৱাৰ সময়ত আপুনি কোন দিশত শোৱে ? ভুল দিশত শোৱা বা মূৰটো ভুল দিশত ৰাখি শোৱাৰ ফলত কেনেধৰণৰ লোকচান হ’ব পাৰে জানেনে
Published : December 17, 2025 at 12:02 PM IST
শোৱাৰ উত্তম দিশ কোনটো ? কোন দিশত শুলে বৃদ্ধি হয় আয়ুস, স্মৃতি শক্তি, জীৱনত নাথাকে কোনো সমস্যা ৷ এই প্ৰশ্ন প্ৰায় সংখ্যক লোকৰ মনত উত্থাপিত হয় ৷ ভুল দিশত শুলে জীৱনত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বহুতৰে জীৱনত টোপনিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা থাকে ৷ বহুতৰ ৰাতি টোপনি নাহে ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ভুল দিশত শোৱা বা মূৰটো ভুল দিশত ৰাখি শোৱা ৷
বাস্তু শাস্ত্ৰতো এই কথা উল্লেখ আছে যে শোৱাৰ সময়ত কোনবোৰ বাস্তু নিয়ম পালন কৰাটো উচিত আৰু এই বাস্তু নিয়মবোৰ মানি চলাটো অতিকৈ জৰুৰী । যদি এই বাস্তু নিয়মবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, তেন্তে এজন ব্যক্তি প্ৰতিটো কামতে সফল হয়, ইয়াৰ লগতে ঘৰত সমৃদ্ধি থাকে । বাস্তু শাস্ত্ৰৰ মতে শোৱাৰ সময়তো এজন ব্যক্তিয়ে দিশৰ প্ৰতি সাৱধান হ’ব লাগে, অন্যথা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে । গতিকে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে শোৱাৰ সঠিক দিশ কোনটো জানোঁ আহক-
বাস্তু শাস্ত্ৰই ঘৰত উপস্থিত থকা প্ৰতিটো বস্তুৰ বাবে বহু নিয়ম দিছে । ইয়াৰ লগতে বাস্তু শাস্ত্ৰত এজন ব্যক্তিৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ সম্পৰ্কে বহু কথা কোৱা হৈছে । বাস্তুত কোৱা হৈছে কোন দিশত বহি বা খোৱা শুভ ।
শোৱাৰ সময়ত মনত ৰাখিব এই বাস্তু নিয়মবোৰ
শোৱাৰ সময়ত ভৰি দুখন দক্ষিণ দিশে আঙুলিয়াই নুশুব ৷ বাস্তু শাস্ত্ৰৰ মতে, কেতিয়াও ভৰি উত্তৰ বা দক্ষিণ দিশে মুখ কৰি শুব নালাগে । কাৰণ উত্তৰ দিশত দেৱী লক্ষ্মী আৰু ভগৱান কুবেৰাৰ বাসস্থান, আনহাতে, দক্ষিণে পূৰ্বপুৰুষৰ বাসস্থান । ইয়াৰ ফলত আৰ্থিক লোকচান, বিভিন্ন ৰোগ, আৰু আয়ুস কম হ’ব পাৰে ।
পূব দিশ: পূব দিশ শিক্ষা আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশৰ লগত জড়িত ৷ গতিকে এই দিশত মূৰটো ৰাখি শুলে একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ সেইবাবেই পৰিৱেশ বিজ্ঞানীসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আৰু শিক্ষাদানৰ লগত জড়িত লোকসকলক মূৰটো পূব দিশলৈ লৈ শুবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ এই দিশত শুলে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
পশ্চিম দিশ: মূৰটো পশ্চিম দিশত ৰাখি শুই থাকিলে কোনো সমস্যা নাই যদিও বহুক্ষেত্ৰত এই দিশত মূৰটো ৰাখি শুলে মনত অস্থিৰতা আহিব পাৰে ৷ কিন্তু একাংশই বিশ্বাস কৰে পশ্চিম দিশত মূৰটো থৈ শুব পাৰি ৷ ইয়াৰ ফলত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ৷
উত্তৰ দিশ: মূৰটো উত্তৰ দিশত ৰাখি শুব নালাগে ৷ এই দিশত শুলে আপোনাৰ জীৱনত অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ গতিকে শুই থকাৰ সময়ত কেতিয়াও উত্তৰ দিশত মূৰটো ৰাখিব নালাগে ৷
দক্ষিণ দিশ: বাস্তুৰ মতে মূৰটো দক্ষিণ দিশত ৰাখি শুব লাগে ৷ শোৱাৰ বাবে দক্ষিণ দিশটো অতি উত্তম ৷ এই দিশত শোলে টোপনি ভাল হয় বুলি কোৱা হয় ৷ পৃথিৱীৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ লগত আমাৰ শৰীৰ সংযুক্ত ৷ ফলত টোপনিৰ সমস্যা নহয় ৷ ফলত শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকে আৰু মনৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে ৷
(বিঃদ্রঃ ধৰ্ম, জ্যোতিষ, বাস্তু, ফেংচুই, টেৰ’ কাৰ্ড আদি বিষয়ত আধাৰিত এই লেখাসমূহ কেৱল পাঠকে জানিবৰ বাবেহে । এই উপায়সমূহ অৱলম্বনৰ পূৰ্বে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো জৰুৰী । আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল পাঠকক অৱগত কৰা। ইটিভি ভাৰতে এই তথ্য নিশ্চিত কৰা নাই ।)
