বনভোজলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি ? কম খৰচতে যাব পাৰিব এইসমূহ ঠাইলৈ

পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গ তথা আত্মীয় স্ব-জনৰ সৈতে যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিছু নিলগত গৈ আনন্দ উল্লাসেৰে এসাঁজ খাই পুৰণি বছৰটোক বিদায় দিব পাৰে এই বিশেষ ৫খন বনভোজস্থলীত

Best Picnic Spots Near Guwahati
বনভোজলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি ? কম খৰচতে যাব পাৰিব এইসমূহ ঠাইলৈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 29, 2025 at 4:05 PM IST

8 Min Read
ব্যস্ততাৰে ভৰা জীৱনৰ পৰা আঁতৰি নিজৰ পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গ তথা আত্মীয় স্ব-জনৰ সৈতে যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিছু নিলগত গৈ আনন্দ উল্লাসেৰে এসাঁজ খাই পুৰণি বছৰটোক বিদায় দিবলৈ সাজু সকলো ৷ কিন্তু আপুনি যদি এতিয়াও খেলি-মেলিত আছে যে এইবাৰ আপুনি পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ক’ত বনভোজ বা পিকনিক খাবলৈ যাব তেন্তে এই বিশেষ ৫খন বনভোজস্থলী আপোনাৰ বাবে একেবাৰে উত্তম ৷ আজি জানো আহক এই স্থানসমূহৰ বিষয়ে…

ৰাজ্যৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক

দীপৰ বিল

দীপৰ বিল হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত এক বিস্তৃত জলাহভূমি ৷ ই পৌৰাণিক কামপীঠৰ অন্তৰ্গত আছিল ৷ ই ১৯৫০ চনৰ এক ভূমিকম্পত সম্পূৰ্ণ পাহাৰ তল গৈ সৃষ্টি হৈছিল ৷ ২০০২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত দীপৰ বিলক অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ বুলি ঘোষণা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও, বাৰ্ড লাইফ ইণ্টাৰনেচনেল (Bird Life International)-এ দীপৰ বিলক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰাই সংৰক্ষিত এলেকা (Important Bired Area) বুলি চিহ্নিত কৰিছে ৷

ইতিহাসে দাবী কৰা মতে, দীপৰ বিল পৌৰাণিক কামপীঠৰ অন্তৰ্গত আছিল আৰু মেঘালয় ৰাজ্যৰ শাসনকৰ্তা (ৰায়ব্ৰাই চিয়েম) ইয়াত শাসন কৰিছিল বুলি জনা যায় ৷ আহোম আৰু মোগলৰ দিনত দীপৰ বিলখনত জাহাজ মেৰামতি আৰু বয়-বস্তু উঠা-নমা কৰা ঠাই হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছিল ৷ ২০০২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত দীপৰ বিলক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰামচৰ অঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰা হয় ৷

চানডুবি বিল

চানডুবি বিল অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা হাচং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ এলেকাত অৱস্থিত এখন প্ৰাকৃতিক বিল ৷ ১৮৯৭ চনৰ অসমৰ বৰভুঁইকপত এই বিলৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ ভূমিকম্পত এই ঠাইৰ হাবি তললৈ বহি গৈ বিল হৈ পৰে ৷ গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা এই স্থান প্ৰায় ৬৪ কিলোমিটাৰ দূৰত ৷ অসম আৰু মেঘালয়ৰে আবৃত গাৰো পাহাৰৰ পাদস্থানত এই বিল অৱস্থিত ৷ এই অঞ্চলটো অৰণ্য, চাহ বাগিছা আৰু সৰু সৰু গাঁৱেৰে ভৰা ৷ প্ৰতিবছৰে এক বুজন সংখ্যক লোক বনভোজৰ বাবে বা ফুৰিবলৈ এই বিললৈ আহে ৷ প্ৰচলিত জনবিশ্বাস অনুসৰি প্ৰাচীন কালৰ চান্দ সদাগৰৰ ধন-সোণেৰে ভৰা নাও ডুবি এই বিল সৃষ্টি হৈছিল ৷ চান্দ সদাগৰৰ ডিঙা ডুবি এই বিল হোৱা বাবেই হেনো ‘চান্দডুবি’ নাম পায় ৷

প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা এই বিলৰ দুইপাৰে বনভোজৰ বাবে স্থান আছে ৷ সৰু নাৱত উঠি এই বিল পৰিভ্ৰমণ কৰিব পাৰি ৷ পৰ্যটকৰ বাবে বিলত মাছ মৰাৰো সুবিধা কৰি দিয়া হয় ৷ প্ৰতিবছৰে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত চানডুবি উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই উৎসৱত স্থানীয় লোকসকলে পৰম্পৰাগত নৃত্য আৰু খাদ্য পৰিবেশন কৰে

উল্লেখ্য যে, চানডুবি বিলৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰ বাবে ইয়াত পৰ্যটকৰ উপৰি ছবি, মিউজিক ভিডিঅ’ ইত্যাদিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে নিতৌ বিভিন্নজনৰ আগমন হয় ৷ ইং ২੦২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বলিউডৰ বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী কংগনা ৰানাৱটে ইয়াত “ইমাৰ্জেন্সি” শীৰ্ষক বলিউডৰ এখন ছবিৰ শ্বুটিং সম্পন্ন কৰে ৷ এই ছবি দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰি জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অভিনীত ছুপাৰ হিট অসমীয়া ছবি মিশ্বন চাইনাৰো বহু দৃশ্য চানডুবি বিলৰ পাৰতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷

বগামাটি

বনভোজকাৰী দলবোৰৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰই হৈছে বগামাটি ৷ কেৱল মনোমোহা সৌন্দৰ্যই নহয়, বৰনদীৰ নিৰ্মল জলধাৰাত চলা দুঃসাহসিক অভিযান তথা ৰাফটিঙেও বনভোজকাৰী দলক বগামাটিলৈ আকৰ্ষণ কৰে৷ ইয়াৰ পাহাৰত ট্ৰেকিং তথা পৰ্বতাৰোহণৰ সুবিধা ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণ ৷ অসমৰ ভূ-স্বৰ্গ বগামাটি, হিমালয়ৰ ক’লা ভালুকৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু তথা সৰীসৃপ, বৃক্ষ-গুল্ম-লতা জাতীয় মূল্যৱান গছ-গছনিৰে পৰিৱেষ্টিত এই স্থান কোনো স্বৰ্গতকৈ কম নহয় ৷ যদি প্ৰিয়জনৰ সৈতে এইবাৰ পিকনিকৰ প্লেন আছে তেন্তে এই স্থানলৈ নিশ্চয় যাব পাৰে ৷

উমৰাংছু

উমৰাংছু অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ এখন সৰু চহৰ ৷ চহৰখন অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমাত অৱস্থিত, আৰু ডিমা হাচাও জিলাৰ সদৰঠাই হাফলঙৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব প্ৰায় ১১২ কিলোমিটাৰ ৷ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ উমৰাংচুৰ সৌন্দৰ্যই আপোনাকো মোহিত কৰিব ৷ অসমৰ অন্যতম পাহৰীয়া জিলাৰ ঔদ্যোগিক চহৰ উমৰাংচুৰ পানিমুৰত আছে ইক’ ট্যুৰিজিম পার্ক(Eco Tourism Park)৷ ইণ্ডিয়ান নায়েগ্ৰা খ্যাত পানিমুৰ জলপ্ৰপাত(Panimur Waterfalls)ৰ সমীপত সেউজ পৰিৱেশৰ মাজতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পাৰ্কখন ৷

নেপকো শক্তিখণ্ডত ভাৰত চৰকাৰৰ এক উপক্ৰম- উমৰাংছুস্থিত কপিলী জলবিদ্যুৎ সংযন্ত্ৰ নেপকোৰ প্ৰথম প্ৰকল্প ৷ এই প্ৰকল্প অসম মেঘালয়ৰ সীমাত অৱস্থিত ৷ এই অঞ্চলটোত আগতে এটা গৰমপানীৰ উঁহ আছিল, যি এতিয়া প্ৰকল্পৰ উমৰং জলাধাৰৰ তলত বুৰ গৈছে ৷ এই প্ৰকল্পৰ মূল বান্ধটো কপিলী নদীত বন্ধা হৈছে ৷ ১৯৭৬ চনত কামকাজ আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্পটোৱে ১৯৮৪ চনৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি আহিছে ৷ এই প্ৰকল্পটোৰ বাবেই ড॰ ভূপেন হাজৰিকাই তেওৰ কালজয়ী কপিলী কপিলী ৰাংঢালী ছোৱালী গীতটোৰ সৃ্ষ্টি কৰিছিল ৷ উমৰাংছুৰ ওচৰে পাজৰে পোৱা বৃহৎ চূনশিলৰ ভাণ্ডাৰৰ বাবে ইয়াত কেইবাটাও চিমেণ্ট উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ৷

চৰাইদেউ

ন-কৈ জিলাৰূপে ঘোষণা কৰা পূৰ্বে সামগ্ৰিকভাৱে ই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নৰে পৰিপূৰ্ণ শিৱসাগৰ জিলা আছিল ৷ বিভাজনৰ পাছত চৰাইদেউ জিলাত আহোম সম্ৰাজ্যৰ প্ৰসাদ কাৰেংঘৰ, এছিয়াৰ পিৰামিডৰূপে বিখ্যাত চৰাইদেউ মৈদাম, শ-ধোৱা পুখুৰী, টেঙা পুখুৰী, আহোম সৈন্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ইত্যাদিকে কৰি বহুতো পুৰণি গাঁও থাকি যায় ৷ ‌

আহোম ৰাজশাসনৰ ৬০০ বছৰীয়া সোণালী ইতিহাস বহন কৰিছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামে ৷ এই ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে এক নতুন পৰিচয় লাভ কৰি আহোম ৰাজশাসনক পুনৰ বিশ্ব দৰবাৰত উজলি উঠিছে ৷ আহোম ৰাজশাসনৰ আটাইতকৈ ওখ আৰু একেলগে বহু মৈদাম থকা ঠাইখিনিয়ে হ’ল চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ ৷ ইতিহাসত উল্লেখ থকা অনুসৰি, চৰাইদেউ মৈদাম হিচাপে পৰিচিত মৈদামসমূহ হৈছে ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যসকলক কবৰ দিয়া স্থান ৷ আহোম ৰজা চাওলুং চ্যুকাফাই নিজৰ শাসনকালত চৰাইদেউত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছৰে পৰা চৰাইদেউত আহোম ৰজা আৰু ৰাজপৰিয়ালৰ মৃতকৰ মৈদাম দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা যায় ৷ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ পাছতেই দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ বাঢ়িছে ৷ বৰ্তমান দেশত স্থিত ৩২টা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ (সাংস্কৃতিক)ৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূবৰ পৰা কোনো স্থান অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই৷ অৱশ্যে, প্ৰাকৃতিক শ্ৰেণীৰ অধীনত থকা ভাৰতৰ সাতটা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈছে৷

মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ এক অন্যতম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা স্বীকৃত প্ৰাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, হস্তী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, তথা বায়’ছফিয়েৰ ৰিজাৰ্ভ ৷ ই গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় ১৭৬ কিলোমিটাৰ নিলগত বাক্সা জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলত, ভূটান পৰ্বতৰ পাদদেশত অৱস্থিত ৷ উত্তৰে মানস নদী তথা ভূটান ৰাজ্য, দক্ষিণে বাঁহবাৰী, পালসিগুৰি আৰু কাটাঝাৰ গাঁও, পশ্চিমে সোণকোষ নদীৰ পৰা পূৱে ধনশিৰি নদীলৈকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বিস্তৃত হৈ আছে ৷ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভূটানৰ ৰয়েল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ আছে ৷ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অধোক্ৰান্তীয় মণ্ডলৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ইয়াৰ জলবায়ু সেমেকা তথা ক্ৰান্তীয় ধৰণৰ ৷ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বহুতো আপুৰুগীয়া তথা লুপ্ত-প্ৰায় বন্যপ্ৰাণী নল গাহৰি (Pygmy Hog), সোণালী বান্দৰ (Golden Langur) আদিৰ বাসস্থান হিচাপে খ্যাত ৷ বনৰীয়া ম’হৰ অন্যতম প্ৰধান আশ্ৰয়স্থলী হিচাপেও বাবেও মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ খ্যাতি আছে ৷

সোণাপুৰ

৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিগাৰু নদীৰ কাষতে অৱস্থিত এই স্থান প্ৰাকৃতি সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ৷ বৰ্তমান এসময়ত সোণাপুৰৰ আশে-পাশে দেখিবলৈ পোৱা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু সৰিয়হৰ খেতিৰ সৌন্দৰ্যতা সঁচাকৈ অতুলনীয় ৷ ইয়াৰ সমীপত থকা বহুকেইটা জলপ্ৰপাত খুবেই ধুনীয়া ৷ সেয়ে মুঠতে ক’বলৈ গ’লে বনভোজত পৰিয়াল তথা বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে একেলগে সময় কটাবৰ বাবে এয়াও এক উত্তম স্থান ৷

