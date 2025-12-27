ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সঁচাকৈ কাবুলি বুট উপকাৰী নে ?
Published : December 27, 2025 at 5:25 PM IST
দুৰ্বল জীৱনশৈলী, শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ আৰু ভুল খাদ্যাভ্যাসৰ বাবেই সম্প্ৰতি অধিকাংশ লোক ৰোগীয়া হৈ পৰিছে ৷ যদি এই স্বাস্থ্য সমস্যাবোৰ সময়মতে সমাধান কৰা নহয়, তেনেহ'লে ডায়েবিটিছ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এতিয়া জ্যেষ্ঠসকলতো বাদেই, খুব কম বয়সীয়াসকলো উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ চিকিৎসকৰ মতে, উচ্চ ৰক্তচাপ হৈছে এক স্থিতি যিয়ে হৃদআক্ৰমণ আৰু ষ্ট্ৰ’কৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ৷ইয়াৰ লগতে উচ্চ ৰক্তচাপৰ ফলত আন বহু স্বাস্থ্য সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷ কিন্তু আপুনি আপোনাৰ খাদ্যভাষ সলনি কৰিয়েই এই ভয়াৱহ সমস্যাসমূহৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে ৷ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, কাবুলি বুটে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত বহু পৰিমাণে সহায় কৰে ৷আজি কাবুলি বুটৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জানো আহক-
উচ্চ আঁহেৰে সমৃদ্ধ
কাবুলি বুটত ফাইবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে ৷ উচ্চ আঁহৰ বস্তুবোৰে ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷ তদুপৰি, আঁহে মেদবহুলতা হ্ৰাস কৰে আৰু শিৰাবোৰত জমা হোৱা প্লেক হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷ ফাইবাৰে শিৰাবোৰৰ অৱৰোধ বোৰ খুলিবলৈ সহায় কৰে, যি ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত কৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত, কাবুলি বুটে উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যাত যথেষ্ট সকাহ প্ৰদান কৰে ৷
মেগনেছিয়াম সমৃদ্ধ
মেগনেছিয়ামক শৰীৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও গণ্য কৰা হয় ৷ ই ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও, ই ৰক্তনলীবোৰ শিথিল কৰাত সহায় কৰে ৷ আহাৰত মেগনেছিয়াম যোগ কৰিলে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷ এক কাপ কাবুলি বুটত প্ৰায় ৪৮ মিগ্ৰা মেগনেছিয়াম থাকে ৷
পটাছিয়াম সমৃদ্ধ
পটাছিয়ামে শৰীৰত ৰক্তচাপৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ই শৰীৰত ছ’ডিয়ামৰ প্ৰভাৱ সন্তুলিত কৰাতো সহায়ক ৷ ছ’ডিয়ামে শৰীৰত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ একাপ ৰন্ধা কাবুলি বুট খালে শৰীৰে প্ৰায় ৪৭৭ মিগ্ৰা পটাছিয়াম লাভ কৰে ৷
ছ’ডিয়াম
ছ’ডিয়ামক ৰক্তচাপৰ মুখ্য কাৰণ বুলিও গণ্য কৰা হয় ৷ সংসাধিত খাদ্যত ছ’ডিয়াম অধিক থাকে, যি শৰীৰত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ একে সময়তে, কাবুলি বুটত কম পৰিমাণত ছ’ডিয়াম পোৱা যায় ৷ শৰীৰত ছ’ডিয়ামৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ইয়াক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য
কাবুলি বুটক কেৱল ৰক্তচাপৰ বাবেই নহয়, হৃদযন্ত্ৰৰ বাবেও অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াত ভিটামিন-চি, ভিটামিন-ই আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, যিয়ে অক্সিডেটিভ চাপ আৰু শৰীৰৰ প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷ অক্সিডেটিভ চাপ আৰু শৰীৰৰ প্ৰদাহে উচ্চ ৰক্তচাপৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত, কাবুলি বুট হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
আহাৰত কেনেদৰে অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব ?
- আপুনি দাইলৰ হিচাপে কাবুলি বুট খাব পাৰে ৷ আপুনি ৰুটী বা ভাতৰ সৈতেও ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে ৷
- কাবুলি বুট আপুনি সিজাইও খাব পাৰে ৷ আপুনি ইয়াত অলপ মচলা যোগ দি সোৱাদ দুগুণ কৰিব পাৰে ৷
- আপুনি কাবুলি বুটক চালাড হিচাপেও খাব পাৰে ৷
