সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই জনালে তিল-নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল’ব ছাল-চুলিৰ যতন ?
তিল আৰু ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল'ব ছাল আৰু চুলিৰ যতন এই সন্দৰ্ভত জনালে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই-
Published : January 12, 2026 at 11:45 AM IST
হেঁপাহৰ ভোগালীলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন বাকী ৷ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া এতিয়া সাজু হৈছে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ ৷ এই ভোগালীৰ সময়ত পিঠা-পনা আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷ তদুপৰি এই সময়ছোৱাত ঘৰতে উপলব্ধ কিছু সামগ্রীৰেও আমি সুন্দৰ্য্য চৰ্চা কৰিব পাৰো ৷ যেনে পিঠা গুৰি, তিল, ৰুকি লোৱা নাৰিকল আদিৰে আমি আমাৰ ছালৰ যতন লব পাৰো ৷ বিশেষকৈ যিহেতু
এই সময়ছোৱাত শীতৰ সময় ৷ এই সময়ছোৱাত আমাৰ ছালবোৰ লগতে চুলিও অকনমান শুকান হয় ৷ লগতে কেতিয়াও অকনমান উফিৰ সমস্যাইও দেখা দিয়ে ৷ সেয়ে এই সময়ছোৱাত ঘৰতে উপলব্ধ কিছু সামগ্রীৰে কেনেদৰে আপোনাৰ ছাল আৰু চুলিৰ যতন ল'ব জানো আহক-
ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল'ব চুলিৰ যতন
শীতৰ এই সময়ছোৱাতত প্ৰায় ভাগ লোকেই সন্মুখীন হোৱা এটা চুলিৰ সমস্যা হৈছে উফিৰ লগতে চুলি সৰা সমস্যা ৷ ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে ঘৰুৱা ভাৱে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাৱ পাৰে ৷ ভোগালীৰ এইসময়ছোৱাতত প্ৰায় ভাগ লোকৰে ঘৰত ৰুকা নাৰিকল থাকে ৷ এবাটি ৰুকিলোৱা নাৰিকল ল'ব ৷ নাৰিকল খিনি ভালদৰে চেপি ল'ব ৷ সেই নাৰিকলৰ গাখীৰ খিনি ভালদৰে আপোনাৰ মূৰৰ ছালত লগাব ৷ আধাঘণ্টা বা এঘণ্টা মান সময় ৰখাৰ পাছত অকনমান বেছি পানীৰে মূৰটো ধুই দিব ৷ এনে কৰাৰ ফলত আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা দূৰ হোৱাৰ লগতে চুলি সৰা সমস্যাও নোহোৱা হব ৷
ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল'ব ছালৰ যতন
অকনমান ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু তাৰ লগত অকনমান মৌ মিহলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লব ৷ তাৰ পাছত সেইখিনি সামগ্রী ভালদৰে আপোনাৰ হাত-ভৰিৰ ছালত লগাব ৷ তাৰ পাছত কুহুমীয়া পানীৰে ভালদৰে ছালখন ধুই পেলাব ৷ এনে কৰাৰ ফলত ছালৰ খহতা ভাৱটো নাইকিয়া হব ৷
তিলেৰে কেনেদৰে লব মুখৰ ছালৰ যতন
এই সময়ছোৱাত বেছি পিঠা পনা ভজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাম জুইত কৰা হয় ৷ লগতে জুই সেক লোৱাও দেখা যায় ৷ যাৰ ফলত ছালত বাদমী ৰঙৰ গুটি গুটি উঠাৰ লগতে ক’লা দাগ পৰা দেখা যায় ৷ ঘৰুৱা ভাৱে এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আপোনাক লাগিব অকনমান তিলৰ পেষ্ট ৷ এচামুছ মান তিল কেঁচা গাখীৰত তিয়াই ৰাখিব ৷ তাৰ পাছত সেই তিলখিনিৰ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লব ৷ এই পেষ্টটোৰ লগত কেইটোপাল মান মৌ মিহলাব ৷ তাৰ সেই পেষ্টটো আপুনি আপোনাৰ মুখৰ ছালত লগাব ৷ তাৰ পাছত ১৫ মিনিট মান সময় ৰৈ প্ৰথমে গোটেই মুখখন অকনমান কেঁচা গাখীৰেৰে তিয়াই লব ৷ তাৰ পাছত লাহে আঙুলিৰে মাছাজ কৰি পেষ্টটো উঠাই দিব ৷ তাৰ পাছত কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই মশ্বেৰাইজাৰ লগাব ৷ প্ৰতি সপ্তাহত এনেদৰে অন্তত দুদিন যদি আপোনাৰ মুখৰ ছালত লগাব পাৰে ছালৰ সমস্যাৰ পৰা বহু পৰিমানে পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব ৷
