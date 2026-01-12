ETV Bharat / lifestyle

সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই জনালে তিল-নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল’ব ছাল-চুলিৰ যতন ?

তিল আৰু ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল'ব ছাল আৰু চুলিৰ যতন এই সন্দৰ্ভত জনালে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই-

ASSAMESE BEAUTY SECRETS TIL COCONUT
সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই জনালে তিল-নাৰিকলেৰে কেনেদৰে লব ছাল-চুলিৰ যতন ? (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 12, 2026 at 11:45 AM IST

3 Min Read
হেঁপাহৰ ভোগালীলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন বাকী ৷ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া এতিয়া সাজু হৈছে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ ৷ এই ভোগালীৰ সময়ত পিঠা-পনা আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷ তদুপৰি এই সময়ছোৱাত ঘৰতে উপলব্ধ কিছু সামগ্রীৰেও আমি সুন্দৰ্য্য চৰ্চা কৰিব পাৰো ৷ যেনে পিঠা গুৰি, তিল, ৰুকি লোৱা নাৰিকল আদিৰে আমি আমাৰ ছালৰ যতন লব পাৰো ৷ বিশেষকৈ যিহেতু

এই সময়ছোৱাত শীতৰ সময় ৷ এই সময়ছোৱাত আমাৰ ছালবোৰ লগতে চুলিও অকনমান শুকান হয় ৷ লগতে কেতিয়াও অকনমান উফিৰ সমস্যাইও দেখা দিয়ে ৷ সেয়ে এই সময়ছোৱাত ঘৰতে উপলব্ধ কিছু সামগ্রীৰে কেনেদৰে আপোনাৰ ছাল আৰু চুলিৰ যতন ল'ব জানো আহক-

সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্ত (ETV Bharat Assam)

ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল'ব চুলিৰ যতন

শীতৰ এই সময়ছোৱাতত প্ৰায় ভাগ লোকেই সন্মুখীন হোৱা এটা চুলিৰ সমস্যা হৈছে উফিৰ লগতে চুলি সৰা সমস্যা ৷ ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে ঘৰুৱা ভাৱে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাৱ পাৰে ৷ ভোগালীৰ এইসময়ছোৱাতত প্ৰায় ভাগ লোকৰে ঘৰত ৰুকা নাৰিকল থাকে ৷ এবাটি ৰুকিলোৱা নাৰিকল ল'ব ৷ নাৰিকল খিনি ভালদৰে চেপি ল'ব ৷ সেই নাৰিকলৰ গাখীৰ খিনি ভালদৰে আপোনাৰ মূৰৰ ছালত লগাব ৷ আধাঘণ্টা বা এঘণ্টা মান সময় ৰখাৰ পাছত অকনমান বেছি পানীৰে মূৰটো ধুই দিব ৷ এনে কৰাৰ ফলত আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা দূৰ হোৱাৰ লগতে চুলি সৰা সমস্যাও নোহোৱা হব ৷

ৰুকি লোৱা নাৰিকলেৰে কেনেদৰে ল'ব ছালৰ যতন

অকনমান ৰুকি লোৱা নাৰিকল আৰু তাৰ লগত অকনমান মৌ মিহলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লব ৷ তাৰ পাছত সেইখিনি সামগ্রী ভালদৰে আপোনাৰ হাত-ভৰিৰ ছালত লগাব ৷ তাৰ পাছত কুহুমীয়া পানীৰে ভালদৰে ছালখন ধুই পেলাব ৷ এনে কৰাৰ ফলত ছালৰ খহতা ভাৱটো নাইকিয়া হব ৷

তিলেৰে কেনেদৰে লব মুখৰ ছালৰ যতন

এই সময়ছোৱাত বেছি পিঠা পনা ভজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাম জুইত কৰা হয় ৷ লগতে জুই সেক লোৱাও দেখা যায় ৷ যাৰ ফলত ছালত বাদমী ৰঙৰ গুটি গুটি উঠাৰ লগতে ক’লা দাগ পৰা দেখা যায় ৷ ঘৰুৱা ভাৱে এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আপোনাক লাগিব অকনমান তিলৰ পেষ্ট ৷ এচামুছ মান তিল কেঁচা গাখীৰত তিয়াই ৰাখিব ৷ তাৰ পাছত সেই তিলখিনিৰ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লব ৷ এই পেষ্টটোৰ লগত কেইটোপাল মান মৌ মিহলাব ৷ তাৰ সেই পেষ্টটো আপুনি আপোনাৰ মুখৰ ছালত লগাব ৷ তাৰ পাছত ১৫ মিনিট মান সময় ৰৈ প্ৰথমে গোটেই মুখখন অকনমান কেঁচা গাখীৰেৰে তিয়াই লব ৷ তাৰ পাছত লাহে আঙুলিৰে মাছাজ কৰি পেষ্টটো উঠাই দিব ৷ তাৰ পাছত কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই মশ্বেৰাইজাৰ লগাব ৷ প্ৰতি সপ্তাহত এনেদৰে অন্তত দুদিন যদি আপোনাৰ মুখৰ ছালত লগাব পাৰে ছালৰ সমস্যাৰ পৰা বহু পৰিমানে পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব ৷

