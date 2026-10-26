ব্যস্ততা এৰক, আনন্দ কৰক ! দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰিবলগীয়া ৫টা জৰুৰী কাম

ব্যস্ততা এৰক, আনন্দ কৰক ! দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কৰিবলগীয়া ৫টা জৰুৰী কাম
দীপাৱলীলৈ বেছিদিন নাই । এইবাৰ দীপাৱলী আপোনাৰ বাবে স্মৰণীয় কৰি তুলিব কেনেকৈ ? কেইটিমান সহজ উপায় ।
Published : October 26, 2026 at 10:00 AM IST
সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী । দীপাৱলী বুলি ক'লে যেন ব্যস্ততাৰ কোনো অন্ত নাই । ঘৰ পৰিস্কাৰ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, আটকধুনীয়াকৈ সজাই, নতুন পোচাকৰ যোগাৰ কৰালৈকে, সকলোবোৰে এক উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি এই সকলোবোৰ সাজু কৰাৰ পূৰ্বেই আপোনাৰ দুৱাৰমুখত আলহী উপস্থিত হ'বহি পাৰে ।
এনে পৰিস্থিতিত আপুনি হয়তো কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হৈ পৰিব— কাক কি খুৱাব, কোনটো বস্তু ক’ত আছে, একোৱে ভাবি নাপাব । উৎসৱৰ দিনকেইটাত এনে খেলিমেলি প্ৰায় প্ৰতিখন ঘৰৰে এক চিনাকি ছবি । সপ্তাহজুৰি কৰা পৰিকল্পনাবোৰ যেন শেষত কেৱল কামৰ বোজা হৈ পৰে আৰু উৎসৱৰ আচল আনন্দ লোৱাৰ বাবে সময়ৰ নাটনি হয় ।
এইবাৰ কিন্তু আপুনি সু-পৰিকল্পিতভাৱে সকলোবোৰ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব । উৎসৱৰ সৌন্দৰ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু দৈনন্দিন কামো সহজ হ’ব—যদিহে আপুনি ঘৰত ষ্টীল, ফিনিচিং কৰা কাঠ, সহজে ধুব পৰা কটনৰ কাপোৰ আৰু চিৰামিকৰ বাচন ব্যৱহাৰ কৰে ।
অকণমান আগতীয়া প্ৰস্তুতিৰে আপুনি এই উৎসৱৰ বতৰত শেষ মুহূৰ্তৰ মানসিক চাপৰ পৰা মুক্ত হৈ হাঁহি-ধেমালিৰে দীপাৱলী উপভোগ কৰিব পাৰিব । তাৰ বাবে উৎসৱৰ দিনকেইটা অহাৰ আগতেই এই ৫টা জৰুৰী কাম কৰি থওক :
- ঘৰখনক উৎসৱৰ বতৰত এক নতুন ৰূপ দিয়ক
সজ্জাৰ কাম সদায় ঘৰৰ আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ হোৱা ঠাই— যেনে প্ৰৱেশদ্বাৰ, ড্ৰয়িং ৰূম আৰু ডাইনিং ৰূমৰ পৰা আৰম্ভ কৰক । মাটিৰ চাকি, সুগন্ধি ফুল, ৰঙীন কুশ্বন বা সুন্দৰ আল্পনাৰে এই কোঠাবোৰ সজাই তোলক ।
আলহীসকল বহিবলৈ যাতে অসুবিধা নহয়, তাৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ আঁতৰাই ঘৰটো মুকলি কৰি লওক । কফি টেবুলখনত এখন ড্ৰাই ফ্ৰুইটছৰ ট্ৰে আগতীয়াকৈ সজাই ৰাখক ।
দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ বাবে কাঠৰ ধুনীয়া ট্ৰে, বাঁহৰ বাস্কেট বা ষ্টীলৰ আধুনিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক— যিবোৰ চাফা কৰিবলৈ অতি সহজ আৰু দীপাৱলীৰ পাছতো বহুত দিনলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
- খাদ্যৰ এখন সুন্দৰ তালিকা আৰু পাকঘৰৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতি
যিমান পাৰে পাকঘৰৰ কাম আগতীয়াকৈ মিলাই থওক, যাতে উৎসৱৰ দিনা আলহীৰ লগত আড্ডা মৰাৰ সলনি পাকঘৰতে সোমাই থাকিবলগীয়া নহয় । মিঠাই, পিঠা-পনা, বিভিন্ন পানীয় আৰু ঘৰুৱা খাদ্যৰ এখন চুটি আৰু সহজ তালিকা তৈয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ সমস্যা বহুখিনি কমি যাব ।
হঠাৎ অহা অতিথিৰ বাবে ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ, মিঠাই আৰু নিমখীয়া খাদ্য সদায় সাজু কৰি ৰাখিব । বতাহ নোসোমোৱা ষ্টীলৰ কণ্টেইনাৰ আৰু কাঁচৰ জাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে এনে খাদ্য সামগ্ৰী মচমচীয়া হৈ থাকে আৰু জৰুৰী সময়ত সহজে বিচাৰি পোৱা যায় ।
- আলহী আদৰিবলৈ সদায় সাজু থাকক
দীপাৱলীৰ সময়ত প্ৰায়েই পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱ বা ওচৰ-চুবুৰীয়া লোকসকল খবৰ নিদিয়াকৈয়ে ঘৰলৈ আহে । গতিকে কিছু অতিৰিক্ত কাপ-প্লেট, ষ্টীলৰ গিলাচ, পানীৰ জগ, কেটলী, সুন্দৰ ট্ৰে আৰু বাতি একাষৰীয়াকৈ সাজু কৰি ৰাখক ।
চাহ-কফি বা পানীয় পৰিৱেশন কৰিবলৈ কাঠ আৰু ষ্টীলৰ বাচন আটাইতকৈ উত্তম, কাৰণ এইবোৰ দীৰ্ঘস্থায়ী, দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু উৎসৱ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
- উপহাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা সুন্দৰকৈ কৰক
উৎসৱৰ বতৰত সকলোকে উপহাৰ দিয়াৰ চিন্তা কৰোতে কৰোতে কেতিয়াবা ই এটা বোজাৰ দৰে হৈ পৰে । ইয়াৰ পৰা সাৰিবলৈ, প্ৰথমে উপহাৰ দিবলগীয়া মানুহখিনৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰক আৰু বাজেট ঠিক কৰি আগতীয়াকৈ উপহাৰসমূহ কিনি থওক ।
গতানুগতিক মিঠাই বা ড্ৰাই ফ্ৰুইটছৰ সলনি এইবাৰ ব্যৱহাৰোপযোগী উপহাৰ বাছনি কৰক— যেনে আকৰ্ষণীয় পাকঘৰৰ সামগ্ৰী, ইনচুলেটেড টাম্বলাৰ, ষ্টাইলিচ ষ্ট’ৰেজ বক্স, বাঁহৰ সামগ্ৰী, ইনড’ৰ প্লাণ্ট বা ঘৰ সজোৱা বস্তু ।
উপহাৰৰ পেকিংটো যদি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বেগ বা বাকচত কৰে, তেন্তে সেয়া অধিক আকৰ্ষণীয় হ’ব । শেষ মুহূৰ্তত লৰালৰিকৈ যিকোনো এটা উপহাৰ দিয়াতকৈ আগতীয়াকৈ কৰা পৰিকল্পনাই আপোনাৰ মৰম আৰু আন্তৰিকতা প্ৰকাশ কৰিব ।
- সহজ আতিথ্যই আনিব প্ৰকৃত আনন্দ
অতিথি ঘৰলৈ অহাৰ আগে আগে বহা ঠাই আৰু ডাইনিং টেবুলখন এবাৰ চকু ফুৰাই লওক । অতিৰিক্ত গিলাচ, প্লেট তথা নেপকিন হাততে পোৱাকৈ সাজু কৰি থ'ব । টেবুলখন আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা বাচনৰ সৈতেই অলপ উৎসৱৰ সজ্জা সংযোগ কৰিব পাৰে ।
জলপান পৰিৱেশন কৰিবলৈ চিৰামিকৰ বাটি, কাঁচৰ চাৰ্ভিং ডিচ আৰু কাঠৰ প্লেট ব্যৱহাৰিকভাৱে অতি উপযোগী । পৰিকল্পনা সদায় সৰলভাৱে কৰক, যাতে শেষ মুহূৰ্তত আলহীৰ সংখ্যা বাঢ়িলেও আপুনি সহজে চম্ভালিব পাৰে ।
দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতিৰ নামত উৎসৱৰ আচল আনন্দ আৰু হাহি-স্ফূৰ্তি হেৰাই যাবলৈ নিদিব । সকলো কাম সহজ-সৰলভাৱে কৰক, আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰক আৰু পোহৰ, আনন্দ তথা প্ৰিয়জনৰ বাবে সময় উলিয়াওক । কাৰণ, দীপাৱলী মানে কেৱল এখন নিখুঁত ঘৰ নহয়, বৰং সকলোৱে মিলি একেলগে সৃষ্টি কৰা কিছু সুন্দৰ আৰু চিৰস্মৰণীয় মুহূৰ্তহে ।