ETV Bharat / lifestyle

নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা পূৰ্বে জানি লওক ২০২৬ত গৃহ প্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত কি কি ?

২০২৬ চনত গৃহ প্ৰৱেশৰ বাবে শুভ সময়, তাৰিখ, দিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে নতুন ঘৰখন সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে যাতে নেতিবাচক শক্তি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে-

Griha Pravesh Muhurat
নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা পূৰ্বে জানি লওক ২০২৬ত গৃহ প্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত কি ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 15, 2025 at 4:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হিন্দু ধৰ্মত নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে পূজা কৰাটো বাধ্যতামূলক ৷ গৃহ প্ৰৱেশ পূজা ঘৰৰ পৰিবেশ বিশুদ্ধ কৰিবলৈ সৰ্বোত্তম উপায় ৷ ই কেৱল নেতিবাচক শক্তি আঁতৰোৱাই নহয়, দেৱী লক্ষ্মী আৰু সমৃদ্ধিও ঘৰলৈ কঢ়িয়াই আনে ৷ গৃহপ্ৰৱেশ সদায় শুভ দিনত কৰা উচিত ৷

বসন্ত পঞ্চমী, অক্ষয় তৃতীয়, গুড়ি পাড়ৱা, দশেৰা আদি দিনবোৰ শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়, আনহাতে উত্তৰায়ণ, হোলী আৰু শ্ৰাদ্ধ পক্ষৰ সময়ত গৃহপ্ৰৱেশ কৰা উচিত নহয় ৷

পঞ্জিকা, নক্ষত্ৰ, দিন, তাৰিখ, আৰু আৰোহণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা শুভ গৃহপ্ৰৱেশৰ মহুৰত বাছনি কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ যেতিয়া ঘৰটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় বা নতুনকৈ ঘৰ ক্ৰয় কৰা হয় তেতিয়া বাস্তু দোষ আৰু গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ শুভ দিনত গৃহপ্ৰৱেশ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ৷

২০২৬ চনৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত

৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬পুৱা ১২:২৩ বজাৰ পৰা ১:১৮ বজালৈ (৭ ফেব্ৰুৱাৰী)
১১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬পুৱা ৯:৫৮ বজাৰ পৰা ১০:৫৩ বজালৈ
১৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬পুৱা ৮:৫২ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৫৫ বজালৈ (২০ ফেব্ৰুৱাৰী)
২০২৬ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীপুৱা ৬:৫৫ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ২:৩৮ বজালৈ
২১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬দুপৰীয়া ১:০০ বজাৰ পৰা ৭:০৭ বজালৈ
২৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬পুৱা ২:৪০ বজাৰ পৰা ৬:৪৯ বজালৈ (২৬ ফেব্ৰুৱাৰী)
২৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬পুৱা ৬:৪৯ বজাৰ পৰা নিশা ১২:১১ বজালৈ
৪ মাৰ্চ, ২০২৬পুৱা ৭:৩৯ বজাৰ পৰা ১:৩৯ বজালৈ পুৱা ৬:৪২ (৫ মাৰ্চ)লৈকে
৫ মাৰ্চ, ২০২৬পুৱা ৬:৪২ বজাৰ পৰা ৮:১৭ বজালৈ
৬ মাৰ্চ, ২০২৬পুৱা ৯:২৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫:৫৩ বজালৈ
৯ মাৰ্চ, ২০২৬পুৱা ১১:২৭ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩৭ বজালৈ (১০ মাৰ্চ)
১৩ মাৰ্চ, ২০২৬পুৱা ৩:০৩ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩২ বজালৈ (১৪ মাৰ্চ)
২০ এপ্ৰিল, ২০২৬পুৱা ৫:৫১ বজাৰ পৰা পুৱা ৭:২৭ বজালৈ
৪ মে’, ২০২৬পুৱা ৫:৫১ বজাৰ পৰা পুৱা ৭:২৭ বজালৈ
৮ মে’, ২০২৬নিশা ১২:২১ বজাৰ পৰা ৯:২০ বজালৈ
১৩ মে’, ২০২৬পুৱা ৫:৩২ বজাৰ পৰা ১:২৯ বজালৈ
২৪ জুন, ২০২৬পুৱা ৫:২৫ বজাৰ পৰা ১:৫৯ বজালৈ
২৬ জুন, ২০২৬পুৱা ১০:২২ বজাৰ পৰা ৫:২৫ বজালৈ (২৭ জুন)
২৭ জুন, ২০২৬পুৱা ৫:২৫ বজাৰ পৰা ১০:১১ বজালৈ
১ জুলাই, ২০২৬পুৱা ৬:৫১ বজাৰ পৰা ৫:২৭ বজালৈ (২ জুলাই)
২ জুলাই, ২০২৬পুৱা ৫:২৭ বজাৰ পৰা ৯:২৭ বজালৈ
৬ জুলাই, ২০২৬পুৱা ৪:০৭ বজাৰ পৰা ৫:২৯ বজালৈ (৭ জুলাই)
১১ নৱেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৬:৪০ বজাৰ পৰা ১১:৩৮ বজালৈ
১৪ নৱেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৮:২৪ বজাত পুৱা ১১:২৩ বজালৈকে
২০ নৱেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৬:৫৬ বজাৰ পৰা ৬:৩১ বজালৈ (২১ নৱেম্বৰ)
২১ নৱেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৪:৫৬ বজাৰ পৰা ৫:৫৪ বজালৈ (২২ নৱেম্বৰ)
২৫ নৱেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৬:৫২ বজাৰ পৰা ৫:৪৭ বজালৈ
২ ডিচেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ১০:৫১ বজাৰ পৰা ৬:৫৮ বজালৈ (৩ ডিচেম্বৰ)
৩ ডিচেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৬:৫৮ বজাৰ পৰা ৯:২৩ বজালৈ
৪ ডিচেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ১০:২২ বজাৰ পৰা ১১:৪৪ বজালৈ
১১ ডিচেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৩:০৪ বজাৰ পৰা ৭:০৪ বজালৈ (১২ ডিচেম্বৰ)
১২ ডিচেম্বৰ ২০২৬পুৱা ৭:০৪ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ২:০৬ বজালৈ
১৮ ডিচেম্বৰ, ২০২৬নিশা ১১:১৪ বজাৰ পৰা পুৱা ৭:০৯ বজালৈ (১৯ ডিচেম্বৰ)
১৯ ডিচেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৭:০৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩:৫৮ বজালৈ
৩০ ডিচেম্বৰ, ২০২৬পুৱা ৭:১৩ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৬ বজালৈ

২০২৬ চনৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ শুভ সময়

মাহ - মাঘ, ফাগুন, ব’হাগ আৰু জ্যেষ্ঠ মাহক শাস্ত্ৰত গৃহপ্ৰৱেশৰ বাবে আটাইতকৈ শুভ মাহ বুলি গণ্য কৰা হয় ।

দিন - মঙলবাৰৰ বাহিৰে সকলো দিনতে গৃহপ্ৰৱেশ কৰা হয় যদিও কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত দেওবাৰ আৰু শনিবাৰে গৃহপ্ৰৱেশ কৰাটো উচিত নহয় ।

তিথি - অমাৱস্যা আৰু পূৰ্ণিমাৰ বাহিৰে শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, দশম, একাদশী, দ্বাদশ আৰু তেৰ দিন গৃহ উষ্ণতাৰ বাবে শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ।

লগ্ন - গৃহপ্ৰৱেশ সুস্থিৰভাৱে কৰিব লাগে । গৃহপ্ৰৱেশৰ সময়ত আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰৰ পৰা সূৰ্যৰ অৱস্থান পঞ্চম স্থানত অশুভ, অষ্টম স্থানত শুভ, নৱম স্থানত অশুভ আৰু ষষ্ঠ স্থানত শুভ ।

লগতে পঢ়ক

  1. জীৱনত ধন-সম্পত্তি, সৌভাগ্য, সফলতা বিচাৰে নেকি ? বুধবাৰৰ পূজাৰ সময়ত নাপাহৰিব এই ৫টা কথা
  2. জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ নিতৌ পুৱা কৰক এই কাম...সন্তুষ্ট হ’ব মা লক্ষ্মী
  3. সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ বিবাহ: চৰ্চাত মোগল-যুগীয় এটি বিশেষ আঙঠি

TAGGED:

GRIHA PRAVESH MUHURAT
HOUSEWARMING MUHURAT 2026
AUSPICIOUS DATES HOUSE ENTRY 2026
২০২৬ৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত
GRIHA PRAVESH 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.