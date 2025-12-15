নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা পূৰ্বে জানি লওক ২০২৬ত গৃহ প্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত কি কি ?
২০২৬ চনত গৃহ প্ৰৱেশৰ বাবে শুভ সময়, তাৰিখ, দিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে নতুন ঘৰখন সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰে যাতে নেতিবাচক শক্তি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে-
হিন্দু ধৰ্মত নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে পূজা কৰাটো বাধ্যতামূলক ৷ গৃহ প্ৰৱেশ পূজা ঘৰৰ পৰিবেশ বিশুদ্ধ কৰিবলৈ সৰ্বোত্তম উপায় ৷ ই কেৱল নেতিবাচক শক্তি আঁতৰোৱাই নহয়, দেৱী লক্ষ্মী আৰু সমৃদ্ধিও ঘৰলৈ কঢ়িয়াই আনে ৷ গৃহপ্ৰৱেশ সদায় শুভ দিনত কৰা উচিত ৷
বসন্ত পঞ্চমী, অক্ষয় তৃতীয়, গুড়ি পাড়ৱা, দশেৰা আদি দিনবোৰ শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়, আনহাতে উত্তৰায়ণ, হোলী আৰু শ্ৰাদ্ধ পক্ষৰ সময়ত গৃহপ্ৰৱেশ কৰা উচিত নহয় ৷
পঞ্জিকা, নক্ষত্ৰ, দিন, তাৰিখ, আৰু আৰোহণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা শুভ গৃহপ্ৰৱেশৰ মহুৰত বাছনি কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ যেতিয়া ঘৰটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় বা নতুনকৈ ঘৰ ক্ৰয় কৰা হয় তেতিয়া বাস্তু দোষ আৰু গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ শুভ দিনত গৃহপ্ৰৱেশ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ৷
২০২৬ চনৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ শুভ মহুৰত
|৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬
|পুৱা ১২:২৩ বজাৰ পৰা ১:১৮ বজালৈ (৭ ফেব্ৰুৱাৰী)
|১১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬
|পুৱা ৯:৫৮ বজাৰ পৰা ১০:৫৩ বজালৈ
|১৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬
|পুৱা ৮:৫২ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৫৫ বজালৈ (২০ ফেব্ৰুৱাৰী)
|২০২৬ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰী
|পুৱা ৬:৫৫ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ২:৩৮ বজালৈ
|২১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬
|দুপৰীয়া ১:০০ বজাৰ পৰা ৭:০৭ বজালৈ
|২৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬
|পুৱা ২:৪০ বজাৰ পৰা ৬:৪৯ বজালৈ (২৬ ফেব্ৰুৱাৰী)
|২৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬
|পুৱা ৬:৪৯ বজাৰ পৰা নিশা ১২:১১ বজালৈ
|৪ মাৰ্চ, ২০২৬
|পুৱা ৭:৩৯ বজাৰ পৰা ১:৩৯ বজালৈ পুৱা ৬:৪২ (৫ মাৰ্চ)লৈকে
|৫ মাৰ্চ, ২০২৬
|পুৱা ৬:৪২ বজাৰ পৰা ৮:১৭ বজালৈ
|৬ মাৰ্চ, ২০২৬
|পুৱা ৯:২৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫:৫৩ বজালৈ
|৯ মাৰ্চ, ২০২৬
|পুৱা ১১:২৭ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩৭ বজালৈ (১০ মাৰ্চ)
|১৩ মাৰ্চ, ২০২৬
|পুৱা ৩:০৩ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩২ বজালৈ (১৪ মাৰ্চ)
|২০ এপ্ৰিল, ২০২৬
|পুৱা ৫:৫১ বজাৰ পৰা পুৱা ৭:২৭ বজালৈ
|৪ মে’, ২০২৬
|পুৱা ৫:৫১ বজাৰ পৰা পুৱা ৭:২৭ বজালৈ
|৮ মে’, ২০২৬
|নিশা ১২:২১ বজাৰ পৰা ৯:২০ বজালৈ
|১৩ মে’, ২০২৬
|পুৱা ৫:৩২ বজাৰ পৰা ১:২৯ বজালৈ
|২৪ জুন, ২০২৬
|পুৱা ৫:২৫ বজাৰ পৰা ১:৫৯ বজালৈ
|২৬ জুন, ২০২৬
|পুৱা ১০:২২ বজাৰ পৰা ৫:২৫ বজালৈ (২৭ জুন)
|২৭ জুন, ২০২৬
|পুৱা ৫:২৫ বজাৰ পৰা ১০:১১ বজালৈ
|১ জুলাই, ২০২৬
|পুৱা ৬:৫১ বজাৰ পৰা ৫:২৭ বজালৈ (২ জুলাই)
|২ জুলাই, ২০২৬
|পুৱা ৫:২৭ বজাৰ পৰা ৯:২৭ বজালৈ
|৬ জুলাই, ২০২৬
|পুৱা ৪:০৭ বজাৰ পৰা ৫:২৯ বজালৈ (৭ জুলাই)
|১১ নৱেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৬:৪০ বজাৰ পৰা ১১:৩৮ বজালৈ
|১৪ নৱেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৮:২৪ বজাত পুৱা ১১:২৩ বজালৈকে
|২০ নৱেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৬:৫৬ বজাৰ পৰা ৬:৩১ বজালৈ (২১ নৱেম্বৰ)
|২১ নৱেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৪:৫৬ বজাৰ পৰা ৫:৫৪ বজালৈ (২২ নৱেম্বৰ)
|২৫ নৱেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৬:৫২ বজাৰ পৰা ৫:৪৭ বজালৈ
|২ ডিচেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ১০:৫১ বজাৰ পৰা ৬:৫৮ বজালৈ (৩ ডিচেম্বৰ)
|৩ ডিচেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৬:৫৮ বজাৰ পৰা ৯:২৩ বজালৈ
|৪ ডিচেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ১০:২২ বজাৰ পৰা ১১:৪৪ বজালৈ
|১১ ডিচেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৩:০৪ বজাৰ পৰা ৭:০৪ বজালৈ (১২ ডিচেম্বৰ)
|১২ ডিচেম্বৰ ২০২৬
|পুৱা ৭:০৪ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ২:০৬ বজালৈ
|১৮ ডিচেম্বৰ, ২০২৬
|নিশা ১১:১৪ বজাৰ পৰা পুৱা ৭:০৯ বজালৈ (১৯ ডিচেম্বৰ)
|১৯ ডিচেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৭:০৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৩:৫৮ বজালৈ
|৩০ ডিচেম্বৰ, ২০২৬
|পুৱা ৭:১৩ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৬ বজালৈ
২০২৬ চনৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ শুভ সময়
মাহ - মাঘ, ফাগুন, ব’হাগ আৰু জ্যেষ্ঠ মাহক শাস্ত্ৰত গৃহপ্ৰৱেশৰ বাবে আটাইতকৈ শুভ মাহ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
দিন - মঙলবাৰৰ বাহিৰে সকলো দিনতে গৃহপ্ৰৱেশ কৰা হয় যদিও কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত দেওবাৰ আৰু শনিবাৰে গৃহপ্ৰৱেশ কৰাটো উচিত নহয় ।
তিথি - অমাৱস্যা আৰু পূৰ্ণিমাৰ বাহিৰে শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, দশম, একাদশী, দ্বাদশ আৰু তেৰ দিন গৃহ উষ্ণতাৰ বাবে শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
লগ্ন - গৃহপ্ৰৱেশ সুস্থিৰভাৱে কৰিব লাগে । গৃহপ্ৰৱেশৰ সময়ত আপোনাৰ জন্ম নক্ষত্ৰৰ পৰা সূৰ্যৰ অৱস্থান পঞ্চম স্থানত অশুভ, অষ্টম স্থানত শুভ, নৱম স্থানত অশুভ আৰু ষষ্ঠ স্থানত শুভ ।
