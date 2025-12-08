যদি আপুনিও হ’ব বিচাৰে ক্লাছ টপাৰ তেন্তে আজিয়েই গঢ়ি তোলক এই ৫টা অভ্যাস
টপাৰ হোৱাৰ সপোন দেখা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এই পাঁচটা অত্যাৱশ্যকীয় অভ্যাস যিয়ে আপোনাক এগৰাকী সক্ষম ছাত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব-
প্ৰতিজন ছাত্ৰই নিজৰ শ্ৰেণীৰ শীৰ্ষত থাকি সফলতাৰ নতুন উচ্চতাত উপনীত হোৱাৰ সপোন দেখে ৷ টপাৰ হোৱাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটি সপোনেই নহয় বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ ভাল অভ্যাস আৰু অনুশাসিত প্ৰচেষ্টাৰ ফলো ৷ যদি কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে টপাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে, তেন্তে আজিৰ পৰাই নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক এই পাঁচটা অত্যাৱশ্যকীয় অভ্যাস যিয়ে আপোনাক এগৰাকী সক্ষম ছাত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব ৷
আজিৰ কাম কাইলৈৰ বাবে থৈ নিদিয়া
টপাৰ হোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰহস্য হ’ল নিয়মীয়াকৈ ৰিভিজন কৰা ৷ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনা কৰে যদিও সেইদিনা শিকি অহা কথাখিনি ৰিভিজন নকৰে ৷ বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পঢ়াখিনি পুনৰীক্ষণ কৰিলে ইয়াক অধিক সময়ৰ বাবে ধৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷ গতিকে এটা নিয়ম কৰি লওক যে স্কুল বা কোচিঙৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ লগে লগে প্ৰথমে আগদিনা শিকি অহা সকলোখিনি পঢ়িব লাগিব ৷
নোটছ বনাওক, কিন্তু নিজৰ ভাষাত
কিতাপৰ পৰা ভাষাটোক হুবহু কপি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ নোটছবোৰ সহজ আৰু নিজৰ ভাষাত ৰাখক ৷ টোকা লওঁতে কেৱল মূল কথা, সূত্ৰ আৰু সংজ্ঞাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ৷ আপোনাৰ টোকাসমূহত ৰঙীন কলম, হাইলাইটাৰ আৰু সৰু ডায়াগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰক ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ টোকাবোৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত কম সময়তে সমগ্ৰ পাঠ্যক্ৰমটো পুনৰীক্ষণ কৰাত সহায় কৰে ৷
প্ৰশ্ন সোধাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা আৰু গ্ৰুপ ষ্টাডি কৰা
শীৰ্ষ নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কেতিয়াও মনত ডাইটছ বহি নাথাকে ৷ যদি আপুনি কিবা বুজি নাপায় তেন্তে লগে লগে আপোনাৰ শিক্ষক বা বন্ধু-বান্ধৱীক সুধিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব ৷ তদুপৰি গ্ৰুপ ষ্টাডি কৰাৰ অভ্যাস হিচাপে গঢ়ি তোলক ৷ গ্ৰুপ ষ্টডিত আড্ডা দিয়া নহয়, ইজনে আনজনক শিকোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ যেতিয়া আপুনি কোনো কনচেপ্ট আন কাৰোবাক বুজাই দিয়ে তেতিয়া বিষয়টোৰ প্ৰতি আপোনাৰ জ্ঞান বহুত বেছি শক্তিশালী হৈ পৰে ৷
সময়সূচী নহয়, কামৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰক
বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এটা জটিল আৰু জটিল সময়সূচী তৈয়াৰ কৰে যদিও কেতিয়াও বহি নাথাকে ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এটা টাস্ক লিষ্ট বনাবলৈ আৰম্ভ কৰক ৷ প্ৰতিদিনে পুৱাই সিদ্ধান্ত লওক যে সেইদিনা কোনবোৰ অধ্যায় বা বিষয় সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ৷ সৰু সৰু লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক আৰু আপুনি লাভ কৰা প্ৰতিটো লক্ষ্যৰ বাবে নিজকে প্ৰশংসা কৰক ৷ মনটো সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ পঢ়া-শুনাত চুটি বিৰতি নিশ্চয়কৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷
আপোনাৰ স্বাস্থ্য আৰু নিদ্ৰাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক
সুস্থ মন এটাই শিকে আৰু স্মৰণ কৰে খৰধৰ ৷ যদি আপুনি টপাৰ হ’ব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ নিদ্ৰা আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগত আপোচ নকৰিব ৷ ৰাতি ৬ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা পৰ্যাপ্ত টোপনি অহাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আৰু প্ৰতিদিনে কমেও ৩০ মিনিট শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ (যেনে খেলা-ধূলা বা খোজ কঢ়া) আদি অভ্যাস গঢ়ি তোলক ৷ ভাগৰুৱা বা অসুস্থ মন লৈ পঢ়া-শুনা কৰাটো কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয় ৷
মনত ৰাখিব, ক্লাছ টপাৰ হোৱাটো এটা দীঘলীয়া দৌৰ কোনো চুটি দৌৰ নহয় ৷ আজিৰ পৰা এই অভ্যাসসমূহ গ্ৰহণ কৰাটোৱে আপোনাক পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ দিয়াই নহয়, ভৱিষ্যতে আপোনাক এজন ডিচিপ্লিন আৰু সফল ব্যক্তি হোৱাতো সহায় কৰিব ৷
